PODCAST CANLI YAYIN

atv’nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında’dan ilk tanıtım geldi!

Yapımını Baba Yapım’ın üstlendiği, proje tasarımı Hasan Burak Kayacı’ya ait olan, yönetmen koltuğunda Ali Balcı’nın oturduğu, senaryosunu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal’ın kaleme aldığı atv’nin yeni dizisi ‘Aynı Yağmur Altında’dan merak uyandıran bir tanıtım yayınlandı.

Giriş Tarihi:
atv’nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında’dan ilk tanıtım geldi!

Başrollerini Burak Tozkoparan ve Nilsu Berfin Aktaş'ın paylaştığı dizinin, Londra'da yapılan çekimlerinden hazırlanan ilk tanıtımı izleyicilerin heyecanını artırdı. İnsan hakları mücadelesine adanmış bir yaşam süren Rosa'nın Londra'da katıldığı bir protestoyla değişen hayatı, onu İstanbul'a uzanan zorlu bir yolculuğa sürükler. Aynı protestoda tanıştığı Ali'yle yolları bu kez İstanbul'da yeniden kesişir. Kısa sürede filizlenen bu aşk, ikisi için de ağır bir sınavın kapısını aralar.

Kaynak: atvKaynak: atv

İddialı kadrosuyla öne çıkan dizide ayrıca Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Levent Ülgen, Deniz Uğur, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Sarp Bozkurt, Birand Tunca ve Türkü Turan da rol alıyor.

“Aynı Yağmur Altında” dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı

Kaynak: atvKaynak: atv

Aynı Yağmur Altında yakında atv'de!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan hadsiz Netanyahu'ya sert tepki: "Teneke tıngırtısından başka farkı yok"
Rezan Epözdemir'in kara para ağı MASAK raporunda! Kaynanasını paravan olarak kullandı: Eşinden 2 milyon 450 bin dolarlık şüpheli işlem
Casper
CANLI ANLATIM | Ankara'da düşen Libya uçağındaki karakutu bulundu!
Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni gelişme: 20 şüpheli daha yakalandı! Gözaltına alınan isimler belli oldu
Galatasaray'ın 2 eski yıldızı dönüyor! 3 transfer yolda
D&R
Başkan Erdoğan'dan Libya Başbakanı Dibeybe'ye başsağlığı telefonu!
Uyuşturucu soruşturması derinleşiyor: Yapımcı Timur Savcı gözaltına alındı!
Sadettin Saran'ın test sonucu belli oldu: Kokain bombası! | İfadesinde ne demişti şimdi ne olacak? | İlk açıklama geldi
Fenerbahçe'de ilk transfer tamam! İşte sözleşme detayları
Deprem bölgesi yeniden doğuyor! Asrın inşası tamamlandı: Başkan Erdoğan teslim edecek
Terörsüz Türkiye Komisyonu 20. kez toplandı! Müşterek rapor aşaması: Çalışma süresi şubat sonuna kadar uzatıldı
"Daltonlar" suç örgütü davasında karar! Örgüt yöneticilerine ceza yağdı
Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş maçını yorumladı!
30 yıllık karanlık dosya Müge Anlı'da açıldı! 4 yaşındaki Emine'yi katleden babası mı? Meğer öz annesi...
Kasım Garipoğlu'nun uyuşturucu partilerindeki şifre yalıdaki havuzdan çıktı: Divine Circus!
Epstein’ı kim öldürdü? Görünmez adam Prens Andrew mu? Trump tecavüz etti iddiası
Falcon 50’nin özellikleri nedir? Libya heyetini taşıyordu: İşte Ankara’da düşen uçağın teknik detayları
Son dakika: 2026 asgari ücret belli oldu! Bakan Işıkhan net ve brüt asgari ücreti açıkladı