Erken emeklilikte yeni hesap! Borçlanma ve ihyada neler değişecek? Asgari ücret zammı herkese yansıyacak
Yeni yılda ihyaya ve borçlanmalara asgari ücret zammı gelecek. Bazılarında ayrıca oran artışı da var. Emeklilik için prime ihtiyaç duyanlar 2025 bitmeden başvurursa, 18 aylık askerlik borçlanmasında yaklaşık 118 bin, 2 yıllık ihyada 140 bin lira kazanç sağlayacak...
Prime ihtiyacı olanlara erken emeklilik yolunu açan borçlanma ve ihyada yeni yılla birlikte önemli değişiklikler olacak. Asgari ücretteki artış yapılacak ödemeleri artırırken, doğum ve yurt dışı hariç borçlanmalar ile ihyada ayrıca oran artışı da olacak. Ancak yılbaşına kadar emeklilik için prim satın alanlar önemli avantaj elde edecek. İşte detayları...
Borçlanmalarda neler değişecek?
Emeklilik için prim eksiği olanlar mevcut durumda gurbetçiler hariç 1 aylık borçlanmaya en az brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar ödeme yapıyor. 1 Ocak'tan itibaren bu oran doğum borçlanması hariç yüzde 45'e çıkacak. Yani doğum hariç tüm hizmet borçlanmalarında oran, yurt dışındaki gibi yüzde 45 olacak. Ayrıca tüm borçlanmalara asgari ücret artışı yansıyacak.
Anneler ne ödeyecek?
Anneler için oran yüzde 32 olarak uygulanmaya devam edecek. Ama asgari ücret artışı onların ödemelerini artıracak. Bu yıl sonuna kadar başvuranlar her ay için en az 8 bin 321 lira 76 kuruş, 2 yıllık doğum borçlanmasına 199 bin 722 lira ödeyecek. Yeni asgari ücretle birlikte ise 1 aylık borçlanma 10 bin 569 lira 60 kuruşa, 2 yıllık doğum borçlanması 235 bin 670 liraya yükselecek.
Askerlik borçlanmasında nasıl bir artış var?
Şimdi askerlik borçlanması yapan mevcut asgari ücret üzerinden ve yüzde 32'lik oran üzerinden 1 ay için 8 bin 321 lira 76 kuruş, 18 ay için 149 bin 792 lira öderken; 1 Ocak'tan itibaren başvurursa hem yüzde 45'lik oran hem yeni asgari ücret üzerinden para verecek. En düşük borçlanma tutarı 1 aylıkta 14 bin 863 lira 50 kuruşa, 18 aylıkta 267 bin 543 liraya yükselecek.
Gurbetçiler için ne değişecek?
Gurbetçiler zaten yüzde 45'lik oran üzerinden ödeme yapıyor. Ancak asgari ücret artışı onların da ödemelerini yükseltecek. Halen yurt dışı borçlanması yapanlar 1 ay için en az 11 bin 702 lira 48 kuruş ödüyor. Bu tutar 14 bin 863 lira 50 kuruşa çıkacak. 2 yıllık borçlanma da 280 bin 859 liradan 356 bin 724 liraya ulaşacak.
Esnafı neler bekliyor?
Geçmişte prim borcu nedeniyle dondurulan hizmet süreleri bulunan Bağ-Kur'lular, bunların tamamını ihya ile canlandırabiliyor. Halen en az mevcut asgari ücretin yüzde 34.75'i oranında prim ödenerek 1 aylık ihya işlemi yapılıyor. Burada da oran yüzde 45'e çıkacak. Bir artış da yeni asgari ücret kaynaklı olacak. Halen 1 aylık ihya için 9 bin 36 lira 91 kuruş ödeme yapılırken, bu tutar 1 Ocak'tan itibaren 14 bin 863 lira 50 kuruş seviyesini bulacak. 2 yıllık ihya da 216 bin 886 liradan 356 bin 724 liraya çıkacak.
Ne kadarlık avantaj var?
Hem oran artışı hem yeni asgari ücret etkisi 1 Ocak'tan itibaren etkili olacak. Bu nedenle borçlanma ve ihya planlayanlar bu yıl bitmeden başvurursa yeni düzenleme ve asgari ücret artışından etkilenmeyecek. Başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek. Çifte artış dikkate alındığında şimdi başvuranların 18 aylık askerlik borçlanmasında cebinde kalacak para yaklaşık 118 bin lira seviyesinde olacak. 2 yıllık doğum borçlanmasında ise oran değişmese de yeni asgari ücret nedeniyle oluşacak artış dikkate alındığında cepte kalacak para yaklaşık 54 bin lira olacak. Şimdi harekete geçenler, 2 yıllık Bağ-Kur ihya ödemesinde yaklaşık 140 bin, yurt dışı borçlanmasında da 76 bin lira kazançlı çıkacak.
Ödemenin hemen mi yapılması gerekiyor?
Mevcut rakamlardan faydalanabilmek için sadece başvuru yapmak yeterli. Ödeme hemen yapılmıyor. Önce başvuru değerlendiriliyor. Yaklaşık 1 ay kadar sonra size bir ödeme emri geliyor ve bunu ödemek için de tebliğ tarihinden itibaren doğum ve askerlik borçlanmasında 1 ay, yurt dışı borçlanması ve ihyada 3 ay süre veriliyor.
TÜM ÇALIŞANLARIN GELİRİ ARTACAK
1 Ocak 2026'dan itibaren asgari ücret net 28 bin 75 lira 50 kuruş, brüt 33 bin 30 lira olurken, bu ücretin işverene maliyeti imalat sektöründe 39 bin 223, diğerlerinde 40 bin 214 liraya çıkacak. Yeni ücret pek çok gelire de yansıyacak:
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI
Asgari ücret: 33.030,00 TL
SGK primi (% 14): 4.624,20 TL
İşsizlik sig. primi (%1): 330,30 TL
Kesinti toplamı: 4.954,50 TL
Net asgari ücret: 28.075,50 TL
İŞVERENE MALİYETİ İMALAT SEKTÖRÜ
Asgari ücret: 33.030 TL
SGK primi işveren payı (%16.75): 5.532,53 TL
İşveren işsizlik sig. primi (%2): 660,60 TL
İşverene maliyet: 39.223,13 TL
DİĞER SEKTÖRLER
Asgari ücret: 33.030 TL
SGK primi işveren payı (%19.75): 6.523,43 TL
İşveren işsizlik sig. primi (%2): 660,60 TL
İşverene maliyet: 40.214,03 TL
ÖZEL SEKTÖRDE MAAŞLAR DEĞİŞİYOR: Tüm özel sektör çalışanlarının maaşları yeniden belirlenecek. Ayrıca vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı da yükselecek.
İŞSİZE 26.223 TL: Damga vergisi kesilmiş olarak en düşük işsizlik maaşı 10 bin 323 liradan 13 bin 111 lira 71 kuruşa (4 aylık kazancı 28 bin 75 lira olanlar için), en çok da 20 bin 646 lira 49 kuruştan 26 bin 223 lira 44 kuruşa çıkacak.
EN DÜŞÜK TAZMİNAT 32.779 TL: Asgari ücretlilerin yıllık kıdem tazminatı damga vergisi kesilmiş olarak 25 bin 808 liradan 32 bin 779 liraya ulaşacak.
İHBAR TAZMİNATI DA ARTACAK: En düşük ihbar tazminatı 2 haftalık 12 bin 985, 4 haftalık 25 bin 969, 6 haftalık 38 bin 954, 8 haftalık 51 bin 938 lira olacak.
RAPORLUYA 550,51 TL: En düşük günlük rapor parası yatarak tedavide 550,51, ayakta ise 734 liraya çıkacak.
ANNEYE EN AZ 82.208 TL: Doğum izninde olanlara 112 gün için ödenen en düşük rapor parası 82 bin 208 liraya yükselecek.
YARI ZAMANLI DESTEĞİ: Doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışan annelere İŞKUR her ay için 12 bin 904 lira yerine 16 bin 389 lira verecek. İlk doğumunu yapıp 2 ay yarı zamanlı çalışan 32 bin 779 lira alacak.
STAJYERE 8.422 TL: En düşük stajyer ücreti 20'den az personelli yerde 4 bin 211, diğerlerinde ise 8 bin 422 lira olacak.
PRİMLER DEĞİŞTİ
BAĞ-KUR'LUYA YENİ TUTAR: En düşük Bağ-Kur primi yeni asgari ücretle en düşük prim 8 bin 971 liradan 11 bin 478 lira seviyesine yükselecek. Düzenli ödeme yapanlar indirimli ödeme yapacak.
İSTEĞE BAĞLI İÇİN EN AZ 10.900 TL: Çalışmayanlara, eksik primi olanlara emeklilik yolunu açan isteğe bağlı sigortada da en düşük tutar 8 bin 321 liraydı. Hem oran artışı hem yeni asgari ücretle 10 bin 899 lira 90 kuruşa yükselecek.
BES'TE LİMİT YÜKSELDİ
Otomatik katılımda aylık en düşük işçi payı 990,9 liraya çıkacak. Ayrıca BES'te devlet katkısı üst limiti artacak. Bu yıl 93 bin 619 liraya varan devlet katkısı alınabiliyordu. Bu tutar 118 bin 908 lira olacak. Hem BES'te hem otomatik katılımda olanın alabileceği maksimum katkı 50 bin 578 lira artışla 237 bin 816 lira olabilecek.
GSS PRİMİ AYLIK 1.982 TL OLDU
Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi yüzde 6'lık oran ve yeni asgari ücret üzerinden bin 981 lira 80 kuruşu bulacak. Hane içinde kişi başına düşen geliri 8 bin 668 liradan az olanların primini devlet karşılarken, bu tutar yeni yılda 11 bin 10 lirayı bulacak.
SOSYAL YARDIMLAR KOLAYLAŞACAK
Asgari ücret zammı 65 yaş, engelli ve evde bakım aylıkları gibi sosyal yardımlardan yararlanmayı kolaylaştıracak. Bu yardımlardan yararlanmak için aranan hane içindeki kişi başı gelir sınırı yükselecek. Kişi başına gelir sınırı 65 yaş ve engelli aylıklarında 9 bin 358, evde bakım desteğinde 18 bin 716 liraya çıkacak. Bu sosyal yardımların tutarı ise memur maaş katsayısıyla yükselecek. Sosyal yardımlardan yararlanıp çalışabilir durumda olanlardan iş görüşmesine yönlendirilenlere 1 yıl içinde azami 3 defa olmak üzere net asgari ücretin yüzde 10'una kadar yardım veriliyor. İşe yerleşmesi halinde de 1 yılda 1 defaya mahsus brüt asgari ücretin 3'te 1'i kadar ödeme yapılıyor. İş arama yardımı 2 bin 210 liradan 2 bin 807, işe yerleşme desteği 8 bin 668 liradan 11 bin 10 liraya ulaşacak.