Erken emeklilikte yeni hesap! Borçlanma ve ihyada neler değişecek? Asgari ücret zammı herkese yansıyacak

Türk lirası (AA)

TÜM ÇALIŞANLARIN GELİRİ ARTACAK 1 Ocak 2026'dan itibaren asgari ücret net 28 bin 75 lira 50 kuruş, brüt 33 bin 30 lira olurken, bu ücretin işverene maliyeti imalat sektöründe 39 bin 223, diğerlerinde 40 bin 214 liraya çıkacak. Yeni ücret pek çok gelire de yansıyacak: ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI

Asgari ücret: 33.030,00 TL

SGK primi (% 14): 4.624,20 TL

İşsizlik sig. primi (%1): 330,30 TL

Kesinti toplamı: 4.954,50 TL

Net asgari ücret: 28.075,50 TL İŞVERENE MALİYETİ İMALAT SEKTÖRÜ

Asgari ücret: 33.030 TL

SGK primi işveren payı (%16.75): 5.532,53 TL

İşveren işsizlik sig. primi (%2): 660,60 TL

İşverene maliyet: 39.223,13 TL DİĞER SEKTÖRLER

Asgari ücret: 33.030 TL

SGK primi işveren payı (%19.75): 6.523,43 TL

İşveren işsizlik sig. primi (%2): 660,60 TL

İşverene maliyet: 40.214,03 TL

Türk lirası (AA) ÖZEL SEKTÖRDE MAAŞLAR DEĞİŞİYOR: Tüm özel sektör çalışanlarının maaşları yeniden belirlenecek. Ayrıca vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı da yükselecek. İŞSİZE 26.223 TL: Damga vergisi kesilmiş olarak en düşük işsizlik maaşı 10 bin 323 liradan 13 bin 111 lira 71 kuruşa (4 aylık kazancı 28 bin 75 lira olanlar için), en çok da 20 bin 646 lira 49 kuruştan 26 bin 223 lira 44 kuruşa çıkacak. EN DÜŞÜK TAZMİNAT 32.779 TL: Asgari ücretlilerin yıllık kıdem tazminatı damga vergisi kesilmiş olarak 25 bin 808 liradan 32 bin 779 liraya ulaşacak.

Gelirler artacak (Takvim.com.tr) İHBAR TAZMİNATI DA ARTACAK: En düşük ihbar tazminatı 2 haftalık 12 bin 985, 4 haftalık 25 bin 969, 6 haftalık 38 bin 954, 8 haftalık 51 bin 938 lira olacak. RAPORLUYA 550,51 TL: En düşük günlük rapor parası yatarak tedavide 550,51, ayakta ise 734 liraya çıkacak. ANNEYE EN AZ 82.208 TL: Doğum izninde olanlara 112 gün için ödenen en düşük rapor parası 82 bin 208 liraya yükselecek.

Gelirler artacak (Takvim.com.tr) YARI ZAMANLI DESTEĞİ: Doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışan annelere İŞKUR her ay için 12 bin 904 lira yerine 16 bin 389 lira verecek. İlk doğumunu yapıp 2 ay yarı zamanlı çalışan 32 bin 779 lira alacak. STAJYERE 8.422 TL: En düşük stajyer ücreti 20'den az personelli yerde 4 bin 211, diğerlerinde ise 8 bin 422 lira olacak. PRİMLER DEĞİŞTİ BAĞ-KUR'LUYA YENİ TUTAR: En düşük Bağ-Kur primi yeni asgari ücretle en düşük prim 8 bin 971 liradan 11 bin 478 lira seviyesine yükselecek. Düzenli ödeme yapanlar indirimli ödeme yapacak.