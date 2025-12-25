PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li Şile Belediyesi’ndeki rüşvet çarkı deşifre oldu! Telefonundan 33,5 milyon liralık liste çıktı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şile Belediyesi’ne yönelik düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında aralarında görevden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz’ın da bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı. Derinleşen soruşturmada Şile’deki rüşvet çarkına ilişkin önemli bulgulara ulaşıldı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
CHP'li Şile Belediyesi’ndeki rüşvet çarkı deşifre oldu! Telefonundan 33,5 milyon liralık liste çıktı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şile Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında aralarında görevden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz'ın da bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı. Derinleşen soruşturmada Şile'deki rüşvet çarkına ilişkin önemli bulgulara ulaşıldı.

Tutuklu Ekrem İmamoğlu ve Özgür Kabadayı Tutuklu Ekrem İmamoğlu ve Özgür Kabadayı

RÜŞVET LİSTESİ AÇIĞA ÇIKTI

Kaçmaz'ın telefonunda yapılan incelemelerde yolsuzluk ve rüşvet çarkını gözler önüne seren önemli belgelere ulaşıldı. Kaçmaz'ın telefonunda bulunan iki ayrı listede belediyeye işi düşen esnaf, iş adamı ve müteahhitlerden alınan milyonlarca lira rüşvetin çetelesinin tutulduğu, bir diğer belgede ise alınan rüşvetlerin harcandığı yerlerin listelendiği görüldü. Rüşvet listesinde toplamda 33 milyon 500 bin TL ve 75 bin dolar rüşvet temin edildiği yer aldı. Öte yandan belediyeye yönelik düzenlenen 2. dalga operasyonda gözaltına alınan İmamoğlu'nun danışmanı Tonguç Çoban'ın, rüşvet organizasyonda önemli rol oynadığı belirlendi.

Haber: Yusuf Özdemir

CHPli İmamoğlu’nun göl manzaralı villasına yaptırdığı lüks dizaynın faturası ortaya çıktıCHPli İmamoğlu’nun göl manzaralı villasına yaptırdığı lüks dizaynın faturası ortaya çıktı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den peş peşe açıklama
Rezan Epözdemir'in "Maybach" oyunu deşifre! Buhar olan 22 milyon 800 bin TL nereye gitti?
Düşen Libya jetinde pilot ve hava kulesinin son konuşmaları! 20.31'de "PAN-PAN" uyarısı verip 20.38'de radardan çıktı: Dakika dakika kaza
Başkan Erdoğan'dan Libya Başbakanı Dibeybe'ye ve Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'ye ayrı ayrı başsağlığı telefonu!
Kuruluş Orhan'da nefes kesen hesaplaşma! Orhan Bey Prenses Asporça'yı Mabed Şövalyelerin elinden kurtardı
Murat Ongun'un özel kaleminin evine arama! Klozete gizlenmiş 11 gram uyuşturucu bulundu
Yenidoğan Çetesi davasında Fırat Sarı'dan "ölü bebek" savunması! "Hastayı kabul ettim diye suçlanıyorum"
Başkan Erdoğan'dan hadsiz Netanyahu'ya sert tepki: "Teneke tıngırtısından başka farkı yok"
11. Yargı Paketi: Kovid düzenlemesi Meclis'te kabul edildi! Deprem suçluları kapsam dışı bırakıldı
Rezan Epözdemir'in kara para ağı MASAK raporunda! Kaynanasını paravan olarak kullandı: Eşinden 2 milyon 450 bin dolarlık şüpheli işlem
Başkan Erdoğan'dan CHP'lilerin mezar başındaki rakı rezaletine sert tepki: "Allah akıl fikir versin"
Ankara'da düşen Libya uçağındaki karakutu bulundu!
Netanyahu’dan erken seçim hazırlığı: Tek bir gün bile kaybetmek istemiyor
Fenerbahçe'de ilk transfer tamam! İşte sözleşme detayları
Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni gelişme: 20 şüpheli daha yakalandı! Gözaltına alınan isimler belli oldu
atv’nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında’dan ilk tanıtım geldi!
Galatasaray'ın 2 eski yıldızı dönüyor! 3 transfer yolda
Terörsüz Türkiye Komisyonu 20. kez toplandı! Müşterek rapor aşaması: Çalışma süresi şubat sonuna kadar uzatıldı
Deprem bölgesi yeniden doğuyor! Asrın inşası tamamlandı: Başkan Erdoğan teslim edecek
Epstein’ı kim öldürdü? Görünmez adam Prens Andrew mu? Trump tecavüz etti iddiası