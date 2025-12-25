CHP'li Şile Belediyesi’ndeki rüşvet çarkı deşifre oldu! Telefonundan 33,5 milyon liralık liste çıktı

Tutuklu Ekrem İmamoğlu ve Özgür Kabadayı

RÜŞVET LİSTESİ AÇIĞA ÇIKTI

Kaçmaz'ın telefonunda yapılan incelemelerde yolsuzluk ve rüşvet çarkını gözler önüne seren önemli belgelere ulaşıldı. Kaçmaz'ın telefonunda bulunan iki ayrı listede belediyeye işi düşen esnaf, iş adamı ve müteahhitlerden alınan milyonlarca lira rüşvetin çetelesinin tutulduğu, bir diğer belgede ise alınan rüşvetlerin harcandığı yerlerin listelendiği görüldü. Rüşvet listesinde toplamda 33 milyon 500 bin TL ve 75 bin dolar rüşvet temin edildiği yer aldı. Öte yandan belediyeye yönelik düzenlenen 2. dalga operasyonda gözaltına alınan İmamoğlu'nun danışmanı Tonguç Çoban'ın, rüşvet organizasyonda önemli rol oynadığı belirlendi.

Haber: Yusuf Özdemir