Galatasaray transferde gemileri yaktı! 3 dünya yıldızıyla şov
Galatasaray transfer haberleri ile gündemden düşmüyor. Sarı kırmızılılar, üç dünya yıldızı futbolcuyu kadrosuna katabilmek adına uğraş veriyor. İşte detaylar...
Süper Lig'de ilk devreyi ilk sırada tamamlayan Galatasaray, transferde dört koldan atak halinde. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerleyen yönetimin hedefinde 3 yıldız daha var.
MARIO LEMINA İÇİN KRİTİK GELİŞME
Afrika Kupası'nda bulunan Mario Lemina ile Galatasaray arasında yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı yönetimin, deneyimli orta saha oyuncusuyla ilgili önümüzdeki günlerde önemli bir adım atmaya hazırlandığı öğrenildi.
YENİ SÖZLEŞME PLANI
Şu sıralarda Afrika Kupası'nda mücadele eden 32 yaşındaki Mario Lemina ile Galatasaray arasında yeni bir sözleşme yapılması gündemde. Tecrübeli orta sahanın mevcut kontratında, maç sayısına bağlı olarak devreye girecek bir opsiyon maddesi bulunuyor.
Sarı-kırmızılı yönetimin, söz konusu opsiyon maddesini beklemeden Lemina ile masaya oturmayı planladığı belirtildi. Galatasaray cephesinin, Afrika Kupası'nın ardından oyuncuyla ilk resmi görüşmeyi yaparak yeni sözleşmenin detaylarını belirlemesi bekleniyor.
GALATASARAY'DAN GORETZKA HAMLESİ
Ara transfer döneminde orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Bayern Münih'ten ayrılmaya sıcak bakan Leon Goretzka için hazırlıklarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, Alman yıldızın çok yönlü oyun yapısını kadroya büyük katkı olarak görüyor.
ORTA SAHADA ÇOK YÖNLÜ PROFİL
30 yaşındaki Leon Goretzka'nın 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilmesi, Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti tarafından önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Orta sahada hem savunma hem hücum katkısı verebilen tecrübeli futbolcu, Aslan'ın aradığı profile tam anlamıyla uyuyor.
SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR
Leon Goretzka'nın Bayern Münih ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Alman yıldızın, ocak ayında bonservisini alarak ayrılmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Galatasaray ise bu durumu fırsata çevirmek ve yüksek bir bonservis bedeli ödemeden transferi sonuçlandırmak istiyor.
ALMANYA DIŞINA İLK KEZ ÇIKABİLİR
2018 yılından bu yana Bayern Münih forması giyen Goretzka, kariyeri boyunca yalnızca Almanya'da oynadı. Bochum ve Schalke 04 geçmişi bulunan deneyimli orta saha, artık Avrupa'da yeni bir maceraya atılmaya sıcak bakıyor.
BAYERN MÜNİH'TE TARİH YAZDI
Leon Goretzka, Bayern Münih kariyerinde önemli başarılara imza attı. Alman yıldız, 7,5 yılda Bayern formasıyla 287 maça çıkarken 46 gol ve 48 asist üretti. Bu süreçte 6 Bundesliga şampiyonluğu, 2 Almanya Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa ve 3 Almanya Süper Kupası kazandı.
GALATASARAY İÇİN "JOKER" OYUNCU
Goretzka'nın en büyük artılarından biri, çok yönlü yapısı. Orta sahada farklı rolleri başarıyla üstlenebilen Alman futbolcu, skor katkısıyla da öne çıkıyor. Bayern Münih kariyerinde toplam 94 gole doğrudan katkı sağlayan yıldız isim, Galatasaray'ın orta sahasında kilit bir rol üstlenebilecek potansiyele sahip.
TRANSFERDE GÖZLER OCAK AYINDA
Galatasaray cephesi, Leon Goretzka'nın vereceği kararı yakından takip ediyor. Sarı-kırmızılılar, şartların oluşması halinde Alman yıldızı kadrosuna katarak orta sahada kaliteyi ve derinliği artırmayı hedefliyor.
MIKA GODTS GÜNDEMDE
Ocak transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, Ajax forması giyen Belçikalı genç yıldız Mika Godts'u uzun süredir takip ettiği ortaya çıktı.
KANAT TAKVİYESİ PLANLANIYOR
Devre arasında hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, özellikle kanat bölgesine takviye yapmayı hedefliyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılı yönetimin radarına giren isimlerden birinin Mika Godts olduğu öğrenildi.
SCOUT RAPORLARI OLUMLU
Galatasaray scout ekibinin, Belçikalı sol kanat oyuncusunu bir süredir yakından izlediği ve oyuncu hakkında olumlu raporlar hazırladığı belirtildi. Genç futbolcunun performansının teknik heyet tarafından da dikkatle takip edildiği ifade ediliyor.
OKAN BURUK KARAR VERECEK
Hazırlanan scout raporlarının Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un önüne geldiği, Buruk'un değerlendirmesinin ardından transferle ilgili nihai kararın verileceği aktarıldı. Sarı-kırmızılılar, genç ve potansiyelli oyunculara yatırım yapma politikasını bu transferde de sürdürmeyi planlıyor.
SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR
Mika Godts, bu sezon Ajax formasıyla tüm kulvarlarda 22 maçta görev aldı. Genç kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda 7 gol atarken 8 asist yaparak dikkat çekici bir performans ortaya koydu.
PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ
15 milyon euro piyasa değerine sahip olan Belçikalı futbolcunun Ajax ile olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor. Bu durum, transferin mali açıdan zorlayıcı olabileceğine işaret ediyor.
MİLLİ TAKIM TECRÜBESİ
Mika Godts, Belçika Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 16 kez forma giydi ve bu maçlarda 2 gol kaydetti. Genç yaşına rağmen uluslararası tecrübe kazanmış olması, Galatasaray cephesinde önemli bir artı olarak görülüyor.
ALTERNATİFLERİ DE VAR
Galatasaray'ın, kanat transferi için alternatifleri değerlendirmeye devam ettiği ancak Mika Godts'un listenin üst sıralarında yer aldığı belirtiliyor. Sarı-kırmızılı camia, Okan Buruk'un vereceği kararı merakla bekliyor.
RASPADORI SÜRPRİZİ
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Avrupa'dan ses getirecek bir hamle için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların gündemine gelen son isim ise Giacomo Raspadori oldu.
ATLETICO MADRID'DE BEKLENENİ BULAMADI
Geçtiğimiz yaz Napoli'den 22 milyon euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e transfer olan 25 yaşındaki İtalyan hücum oyuncusu, İspanya'da aradığı istikrarı yakalayamadı. Raspadori, güçlü kadroya sahip Atletico Madrid'de sınırlı süreler alarak sezonu yedek ağırlıklı geçirdi.
GALATASARAY'DAN KİRALAMA FORMÜLÜ
Galatasaray yönetiminin, Atletico Madrid ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Raspadori için kiralama formülünü devreye sokmayı planladığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, yüksek bonservis bedeli ödemeden yıldız oyuncuyu kadroya katmanın hesaplarını yapıyor.
RASPADORI GALATASARAY'A SICAK
İtalyan basınında yer alan iddialara göre 1.72 boyundaki hücum oyuncusu da Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Daha fazla forma şansı bulabileceği ve hücumda merkez rol üstlenebileceği bir takımda oynamak isteyen Raspadori'nin, sarı-kırmızılı projeye olumlu yaklaştığı belirtiliyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Giacomo Raspadori, Atletico Madrid formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 14 maça çıktı. Toplam 406 dakika sahada kalan İtalyan yıldız, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
ONAY BEKLENİYOR
Galatasaray'da transfer sürecinin, teknik direktör Okan Buruk'un vereceği rapora göre şekilleneceği ifade ediliyor. Sarı-kırmızılılar, Raspadori transferini hücum hattında kaliteyi artıracak önemli bir hamle olarak değerlendiriyor.
İSPANYA'YA YAKIN TAKİP
Galatasaray cephesi, Atletico Madrid'in kiralama şartları ve oyuncunun durumuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Önümüzdeki günlerde taraflar arasında temasların hız kazanması bekleniyor.