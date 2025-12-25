Galatasaray transferde gemileri yaktı! 3 dünya yıldızıyla şov

OKAN BURUK KARAR VERECEK Hazırlanan scout raporlarının Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un önüne geldiği, Buruk'un değerlendirmesinin ardından transferle ilgili nihai kararın verileceği aktarıldı. Sarı-kırmızılılar, genç ve potansiyelli oyunculara yatırım yapma politikasını bu transferde de sürdürmeyi planlıyor.

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR Mika Godts, bu sezon Ajax formasıyla tüm kulvarlarda 22 maçta görev aldı. Genç kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda 7 gol atarken 8 asist yaparak dikkat çekici bir performans ortaya koydu.

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ 15 milyon euro piyasa değerine sahip olan Belçikalı futbolcunun Ajax ile olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor. Bu durum, transferin mali açıdan zorlayıcı olabileceğine işaret ediyor.

MİLLİ TAKIM TECRÜBESİ Mika Godts, Belçika Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 16 kez forma giydi ve bu maçlarda 2 gol kaydetti. Genç yaşına rağmen uluslararası tecrübe kazanmış olması, Galatasaray cephesinde önemli bir artı olarak görülüyor.