Yenidoğan Çetesi davasında Fırat Sarı'dan "ölü bebek" savunması! "Hastayı kabul ettim diye suçlanıyorum"

"BEN HASTAYI KABUL ETTİM DİYE SUÇLANIYORUM"

Tutuklu sanık Fırat Sarı savunmasında, "Tamamen tapeler üzerinden giden bir soruşturma. Her gelen bilirkişi raporu bizi daha karanlığa itiyor. Bebeklere otopsi yapılmamış. Bebeklerin ölümüne neye dayanarak karar vermiş. İddianameyi yürüyen savcı otopsi alsaydı keşke otopsi alınsaydı hangi bebeğin neden öldüğünü net öğrenecektik.

Ben hurafelerle yargılanıyorum. Benim tıbben hükümlüsü olduğum tek bebek Halime bebek. Halime bebek, Tekirdağ Şehir Hastanesinde doğmuş. Oraya gitmeden 2 hastaneye daha gitmiş. O hastanelerde doktor ne gördü de gönderdi. Şehir Hastanesi anneyi doğuma almış. Halime bebeğin bir öncesi var.