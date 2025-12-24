Başkan Erdoğan'dan CHP'lilerin mezar başındaki rakı rezaletine sert tepki: "Allah akıl fikir versin"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada mezar başında rakı için CHP'lilerden diplomatik temas beklemek beyhude bir uğraş olacağını bildirdi. Bu edepsizliği savunanlara sert tepki gösteren Erdoğa, "Kendi müteveffa milletvekiline saygı duymayan, millete saygı duyar mı? Allah CHP’li vatandaşlarımıza sabır, bunlara da akıl fikir versin." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, "Daha mezar başında nasıl davranacağından habersiz, kabristanda kadeh tokuşturmayı maharet zanneden birisinden diplomatik temas beklemek beyhude bir uğraştır." diyerek CHP'lilerin Kamer Genç'in mezarı başında giriştiği saygısızlığa tepki gösterdi.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya yansıyan görüntülerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti içinde Özel'in "ağabeyi" olarak anılan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın Kamer Genç'i Tunceli'deki kabri başında rakılarla andığı ortaya çıktı.CHP'den mezar başında cümbüş
FATİHA OKUMADILAR RAKI TOKUŞTURDULAR
Mezar kitabesinde yazan "Ruhuna Fatiha" lafzını bile umursamayan CHP'liler, ellerinde rakı bardaklarıyla mezar başında toplandı.
AĞBABA MEZARA RAKI DÖKTÜ
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın mezarın "suluk" kısmına rakı boşalttığı görüldü. O anlarda Özgür Özel'in bir hayli neşeli olması dikkatlerden kaçmadı.
Skandal görüntülerle ilgili konuşan Başkan Erdoğan, kendi partililerine bu hareketi yapan CHP'lilerden Avrupa'da diplomasi temasları beklemenin beyhude bir uğraş olduğunu belirtti.
ALLAH CHP'Lİ VATANDAŞLARIMIZA SABIR VERSİN
"Daha mezar başında nasıl davranacağından habersiz, kabristanda kadeh tokuşturmayı maharet zanneden birisinden diplomatik temas beklemek beyhude bir uğraştır" diyen Erdoğan, "Kendi müteveffa milletvekiline saygı duymayan, millete saygı duyar mı? Kendi örfünü, adetini bilmeyen diplomasinin teamüllerini bilir mi? Çıkmışlar bir de bu edepsizliği savunmaya kalkıyorlar. Allah CHP'li vatandaşlarımıza sabır, bunlara da akıl fikir versin." diye konuştu.
