Başkan Erdoğan'dan CHP'lilerin mezar başındaki rakı rezaletine sert tepki: "Allah akıl fikir versin"

Başkan Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. (AA)

ALLAH CHP'Lİ VATANDAŞLARIMIZA SABIR VERSİN

"Daha mezar başında nasıl davranacağından habersiz, kabristanda kadeh tokuşturmayı maharet zanneden birisinden diplomatik temas beklemek beyhude bir uğraştır" diyen Erdoğan, "Kendi müteveffa milletvekiline saygı duymayan, millete saygı duyar mı? Kendi örfünü, adetini bilmeyen diplomasinin teamüllerini bilir mi? Çıkmışlar bir de bu edepsizliği savunmaya kalkıyorlar. Allah CHP'li vatandaşlarımıza sabır, bunlara da akıl fikir versin." diye konuştu.

