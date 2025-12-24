PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan CHP'lilerin mezar başındaki rakı rezaletine sert tepki: "Allah akıl fikir versin"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada mezar başında rakı için CHP'lilerden diplomatik temas beklemek beyhude bir uğraş olacağını bildirdi. Bu edepsizliği savunanlara sert tepki gösteren Erdoğa, "Kendi müteveffa milletvekiline saygı duymayan, millete saygı duyar mı? Allah CHP’li vatandaşlarımıza sabır, bunlara da akıl fikir versin." dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan'dan CHP'lilerin mezar başındaki rakı rezaletine sert tepki: "Allah akıl fikir versin"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, "Daha mezar başında nasıl davranacağından habersiz, kabristanda kadeh tokuşturmayı maharet zanneden birisinden diplomatik temas beklemek beyhude bir uğraştır." diyerek CHP'lilerin Kamer Genç'in mezarı başında giriştiği saygısızlığa tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya yansıyan görüntülerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti içinde Özel'in "ağabeyi" olarak anılan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın Kamer Genç'i Tunceli'deki kabri başında rakılarla andığı ortaya çıktı.

CHP'den mezar başında cümbüş

FATİHA OKUMADILAR RAKI TOKUŞTURDULAR

Mezar kitabesinde yazan "Ruhuna Fatiha" lafzını bile umursamayan CHP'liler, ellerinde rakı bardaklarıyla mezar başında toplandı.

CHP'lilerden mezar başında rakı rezaleti (Takvim.com.tr)CHP'lilerden mezar başında rakı rezaleti (Takvim.com.tr)

AĞBABA MEZARA RAKI DÖKTÜ

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın mezarın "suluk" kısmına rakı boşalttığı görüldü. O anlarda Özgür Özel'in bir hayli neşeli olması dikkatlerden kaçmadı.

Başkan Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. (AA)Başkan Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. (AA)

Skandal görüntülerle ilgili konuşan Başkan Erdoğan, kendi partililerine bu hareketi yapan CHP'lilerden Avrupa'da diplomasi temasları beklemenin beyhude bir uğraş olduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. (AA)Başkan Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. (AA)

ALLAH CHP'Lİ VATANDAŞLARIMIZA SABIR VERSİN

"Daha mezar başında nasıl davranacağından habersiz, kabristanda kadeh tokuşturmayı maharet zanneden birisinden diplomatik temas beklemek beyhude bir uğraştır" diyen Erdoğan, "Kendi müteveffa milletvekiline saygı duymayan, millete saygı duyar mı? Kendi örfünü, adetini bilmeyen diplomasinin teamüllerini bilir mi? Çıkmışlar bir de bu edepsizliği savunmaya kalkıyorlar. Allah CHP'li vatandaşlarımıza sabır, bunlara da akıl fikir versin." diye konuştu.

''Mezarda kadeh tokuşturan millete saygı duyar mı?''

CHPden rakılı dışavurum! Kamer Gençin kabrindeki cümbüş görüntülerini kim sızdırdı? Özgür Özel ve Veli Ağbaba o ismi arıyorCHPden rakılı dışavurum! Kamer Gençin kabrindeki cümbüş görüntülerini kim sızdırdı? Özgür Özel ve Veli Ağbaba o ismi arıyor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan hadsiz Netanyahu'ya sert tepki: "Teneke tıngırtısından başka farkı yok"
Rezan Epözdemir'in kara para ağı MASAK raporunda! Kaynanasını paravan olarak kullandı: Eşinden 2 milyon 450 bin dolarlık şüpheli işlem
Casper
CANLI ANLATIM | Ankara'da düşen Libya uçağındaki karakutu bulundu!
Netanyahu’dan erken seçim hazırlığı: Tek bir gün bile kaybetmek istemiyor
Fenerbahçe'de ilk transfer tamam! İşte sözleşme detayları
D&R
Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni gelişme: 20 şüpheli daha yakalandı! Gözaltına alınan isimler belli oldu
Başkan Erdoğan'dan Libya Başbakanı Dibeybe'ye başsağlığı telefonu!
Uyuşturucu soruşturması derinleşiyor: Yapımcı Timur Savcı gözaltına alındı!
Galatasaray'ın 2 eski yıldızı dönüyor! 3 transfer yolda
Sadettin Saran'ın test sonucu belli oldu: Kokain bombası! | İfadesinde ne demişti şimdi ne olacak? | İlk açıklama geldi
Deprem bölgesi yeniden doğuyor! Asrın inşası tamamlandı: Başkan Erdoğan teslim edecek
Terörsüz Türkiye Komisyonu 20. kez toplandı! Müşterek rapor aşaması: Çalışma süresi şubat sonuna kadar uzatıldı
Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş maçını yorumladı!
30 yıllık karanlık dosya Müge Anlı'da açıldı! 4 yaşındaki Emine'yi katleden babası mı? Meğer öz annesi...
Kasım Garipoğlu'nun uyuşturucu partilerindeki şifre yalıdaki havuzdan çıktı: Divine Circus!
Epstein’ı kim öldürdü? Görünmez adam Prens Andrew mu? Trump tecavüz etti iddiası
Falcon 50’nin özellikleri nedir? Libya heyetini taşıyordu: İşte Ankara’da düşen uçağın teknik detayları
Son dakika: 2026 asgari ücret belli oldu! Bakan Işıkhan net ve brüt asgari ücreti açıkladı