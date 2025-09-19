Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultaya gidecek mi? Takvim.com.tr CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'e ulaştı... 21 Eylül'ü işaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Eylül ayı başından sonuna kriz, kaos ve gerilimle geçti.
2 Eylül'de İstanbul İl Kongresi'nin "oylamada hile" gerekçesiyle iptal edilmesi sonrası Özgür Çelik görevden alındı. 6 Eylül'de CHP "21 Eylül'de olağanüstü kurultaya gideceğiz" duyurusu yaptı. Gürsel Tekin 8 Eylül'de CHP İl Başkanlığı binasına girdi. Mahkeme kararı ile tedbiren İl Başkanlığı görevini devraldı.
KURULTAYA İPTAL DAVASI ERTELENDİ
15 Eylül'de ise son zamanların en çok takip edilen davalarından biri görüldü. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davayı 24 Ekim'e erteledi.
Bu süreçte Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu için "O kayyum orada en fazla altı gün durur. Çünkü bu süreç Genel Başkan'ın bile durduramayacağı bir süreçtir. Altı gün sonra parti, seçilmiş Genel Başkanı yeniden seçer" dedi. "Mutlak butlan çıkarsa görevi devralır" denilen Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden de yanıt gecikmedi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "Ahlaksızca iftiralarla baş başa kaldık. Kılıçdaroğlu partiye zarar vermemek için sustu. Yoksa söyleyeceği çok şey var" dedi.
KILIÇDAROĞLU OLAĞANÜSTÜ KURULTAYA GİTMEYECEK... İŞTE NEDENİ
Peki, Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin 21 Eylül'deki olağanüstü kurultayına gidecek mi?
Takvim.com.tr'nin CHP'deki kaynaklarından edindiği bilgiye göre Kılıçdaroğlu, bahse konu kurultaya katılmayacak. Kılıçdaroğlu'nun bu kurultayı Özel yönetiminin şaibeden sıyrılmak için yaptığını düşünüyor. "Şaibeyi aklayan taraf" olmak istemediği için katılmak istemediği belirtiliyor.
Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi de bugünkü köşe yazısında "Pazar günü yapılacak olan kurultaya Kemal Kılıçdaroğlu gidecek mi? Giderse salonda nasıl karşılanacak? Bana gelen bilgiler Kılıçdaroğlu'nun kurultaya katılmayacağı yönünde" ifadelerini kullandı.