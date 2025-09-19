PODCAST CANLI YAYIN

Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultaya gidecek mi? Takvim.com.tr CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'e ulaştı... 21 Eylül'ü işaret etti

"Kurultaya iptal" davası 24 Ekim'e ertelen CHP, 21 Eylül'de olağanüstü kurultaya gidiyor. Gözler "15 Eylül'de mutlak butlan çıksaydı görevi devralacaktı" denilen Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Kılıçdaroğlu'nun "şaibeyi aklayan taraf" olmak istemediği için olağanüstü kurultaya katılmayacağı öğrenildi. Öte yandan Takvim.com.tr CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'e ulaştı. Tekin olağanüstü kurultayı işaret edip "21 Eylül'den önce konuşmayacağım" değerlendirmesini yaptı. Peki daha önce "Benim son uyarım olsun. Konuşmak zorunda kalırım" diyen Tekin, 21 Eylül'den sonra ne mesaj verecek?

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultaya gidecek mi? Takvim.com.tr CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'e ulaştı... 21 Eylül'ü işaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Eylül ayı başından sonuna kriz, kaos ve gerilimle geçti.

2 Eylül'de İstanbul İl Kongresi'nin "oylamada hile" gerekçesiyle iptal edilmesi sonrası Özgür Çelik görevden alındı. 6 Eylül'de CHP "21 Eylül'de olağanüstü kurultaya gideceğiz" duyurusu yaptı. Gürsel Tekin 8 Eylül'de CHP İl Başkanlığı binasına girdi. Mahkeme kararı ile tedbiren İl Başkanlığı görevini devraldı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayına iptal davası 24 Ekim'e ertelendi (Takvim.com.tr)CHP'nin 38. Olağan Kurultayına iptal davası 24 Ekim'e ertelendi (Takvim.com.tr)


KURULTAYA İPTAL DAVASI ERTELENDİ

15 Eylül'de ise son zamanların en çok takip edilen davalarından biri görüldü. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davayı 24 Ekim'e erteledi.

Bu süreçte Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu için "O kayyum orada en fazla altı gün durur. Çünkü bu süreç Genel Başkan'ın bile durduramayacağı bir süreçtir. Altı gün sonra parti, seçilmiş Genel Başkanı yeniden seçer" dedi. "Mutlak butlan çıkarsa görevi devralır" denilen Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden de yanıt gecikmedi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "Ahlaksızca iftiralarla baş başa kaldık. Kılıçdaroğlu partiye zarar vermemek için sustu. Yoksa söyleyeceği çok şey var" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin olağanüstü kurultayına gitmeyeceği söyleniyor (Takvim.com.tr)Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin olağanüstü kurultayına gitmeyeceği söyleniyor (Takvim.com.tr)


KILIÇDAROĞLU OLAĞANÜSTÜ KURULTAYA GİTMEYECEK... İŞTE NEDENİ

Peki, Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin 21 Eylül'deki olağanüstü kurultayına gidecek mi?

Takvim.com.tr'nin CHP'deki kaynaklarından edindiği bilgiye göre Kılıçdaroğlu, bahse konu kurultaya katılmayacak. Kılıçdaroğlu'nun bu kurultayı Özel yönetiminin şaibeden sıyrılmak için yaptığını düşünüyor. "Şaibeyi aklayan taraf" olmak istemediği için katılmak istemediği belirtiliyor.

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi de bugünkü köşe yazısında "Pazar günü yapılacak olan kurultaya Kemal Kılıçdaroğlu gidecek mi? Giderse salonda nasıl karşılanacak? Bana gelen bilgiler Kılıçdaroğlu'nun kurultaya katılmayacağı yönünde" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin 21 Eylül'ü işaret etti (Takvim.com.tr)CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin 21 Eylül'ü işaret etti (Takvim.com.tr)

TAKVİM GÜRSEL TEKİN'E ULAŞTI

Öte yandan Takvim.com.tr, CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'e ulaştı. Tekin, CHP'nin Olağanüstü Kurultayını işaret edip "21 Eylül'den önce konuşmayacağım" değerlendirmesini yaptı.

Bilindiği üzere Gürsel Tekin, "Bizim suskunluğumuz, korkaklığımızdan değildir. Bizim suskunluğumuz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini muhafaza etmektir" demişti.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin 21 Eylül'ü işaret etti (Takvim.com.tr)CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin 21 Eylül'ü işaret etti (Takvim.com.tr)


"BU SON UYARIM OLSUN"

Özgür Özel'e "Bu son uyarım olsun" diye tepki gösterek Tekin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Benim son uyarım olsun. Hayır kardeşim siz de ne biliyorsanız konuşun derseniz; o zaman ben de konuşmak zorunda kalırım. Onun için benim son olarak sayın genel başkana ricamdır. Hukuksal olarak burada bir görevimiz var, kısa süre içinde görevimizi yapıp gitmek istiyoruz. Bizi ekranlarda, şurada burada yalan, iftira ile çok kıymetli seçmenimizi bize saldırarak gaza getirmeler falan..."

Başkan Erdoğan CHPyi özetledi! İta amiri kulağına fısıldıyor Özgür Özel konuşuyor | 100 yıllık partiyi hırsızlık çetesinin fedaisi ettilerBaşkan Erdoğan CHPyi özetledi! İta amiri kulağına fısıldıyor Özgür Özel konuşuyor | 100 yıllık partiyi hırsızlık çetesinin fedaisi ettiler

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ekosistemin kirli para trafiği bir bir deşifre oluyor! İBB'den ihale alan şirket aldığı paranın çoğunu Necati Özkan'ın şirketine aktarmış
Başkan Erdoğan bugün TEKNOFEST 2025'e katılacak! "Tüm vatandaşlarımı TEKNOFEST'i ziyaret etmeye davet ediyorum"
Trendyol
Yurtta yangınlarla mücadele! 3 ilde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor
Beyaz Saray yetkilisi açıkladı! Trump karşılaşmasından sonra muayene istediler: Biden görevdeyken…
Spor yazarları Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçını değerlendirdi
Aşk ve Gözyaşı
İngiltere dönüşü Trump’ın helikopteri acil iniş yaptı! First Lady Melania ile facianın eşiğinden döndüler
Başkan Erdoğan BM Zirvesi öncesi Abbas'ı kabul etti! Öncelik Gazze'de acil ateşkes... "İslam dünyası İsrail'e karşı bir ve beraber olmalı"
CHP'li İzmirliyi canından bezdirdi! Toplanmayan çöp dağları nedeniyle vatandaşlar taşınmayı düşünüyor
Emekli zammı yavaş yavaş belli oluyor... En az 18 bin TL!
Aziz İhsan Aktaş’tan dikkat çeken iddia: Ekrem İmamoğlu ile Rıza Akpolat kavgası yolsuzlukları ortaya çıkardı
Aşk ve Gözyaşı için beklenen gün geldi! ATV ekranlarında bambaşka bir hikaye: Küllenmiş bir aşkın yeniden doğuşu...
Türkiye'nin gökyüzündeki gururu! SOLOTÜRK pilotları nefes kesen gösterilerin perde arkasını TAKVİM'e anlattı | "Havacılık kalbinize düşen bir tutku"
Kim Milyoner Olmak İster'de Gazze sorusu! "Gazze'de İsrail tarafından her gün katledilen çocuk sayısı kaçtır?" | Oktay Kaynarca doğru cevap sonrası alkış istemedi: "Bu meseleye en çok sahip çıkan ülkelerden bir tanesiyiz"
Trump ve Starmer arasında "Filistin" çatlağı: İngiltere ile fikir ayrılıklarımız var | "Putin beni hayal kırıklığına uğrattı"
Bahçeli'den ABD-İsrail'e karşı "Türkiye-Rusya-Çin ittifakı" önerisi! Netanyahu'ya sert daldı: Kudüs namustur kaderine terk etmeyeceğiz
Sergen Yalçın'dan orta saha kararı! Göztepe maçında forma o yıldızların
Şehit yakınları ve gaziler Beştepe'de! Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya "Kudüs" tokadı: Biz bu coğrafyada ev sahibiyiz, oyunları bozacağız
MSB duyurdu! Doğu Akdeniz’de Türkiye-Mısır tatbikatı... GKRY'ye İsrail uyarısı... "TSK'nın Suriye'de terörle mücadelesi sürecek"