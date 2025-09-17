Sağlık Bakanlığı'ndan obezite ve dijital bağımlılık için akademi

Sağlık Bakanlığı , Türkiye genelinde Sağlıklı Hayat Merkezleri bünyesinde 0-2 yaşında bebeğe sahip anne ve babaların yanı sıra anneanne, babaanne ve dedelerinin de katıldığı programların ardından obezite ve dijital bağımlılığa karşı çocuk ve genç akademi programlarını hayata geçirecek.

Demirkol, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde, ilk dersini Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 'nun verdiği Sağlıklı Hayat Akademileri açıldığını anımsatarak, şu ana kadar akademilerden 120 bin kişinin mezun olduğunu söyledi.

Takvim Foto Arşiv

Sağlıklı Hayat Akademisinde yürütülen çalışmaların sağlık okuryazarlığının artmasına büyük katkı sağladığına işaret eden Demirkol, "Akılcı ilaç kullanımı, kanser taramalarının neden yapılması gerektiği, aile hekimlerimizin ve sağlıklı hayat merkezlerinin görevlerine kadar bu akademilere katılan vatandaşlarımızın öğrendiklerini çevrelerine de aktaracakları çok önemli bir akademi eğitimini de almış oluyorlar." diye konuştu.

Doç. Dr. Demirkol, sözlerine şöyle devam etti:

"Sağlıklı Hayat Akademilerinde yeni bir programımız başlıyor. Bu akademi programımız 0-18 yaş arasındaki çocuklarımızı kapsıyor. Bu kapsamda, bu akademilerimizi üç ayrı başlıkta faaliyete almış oluyoruz. Birincisi bebek, ikincisi çocuk, üçüncüsü de genç akademilerimiz. 81 ilimizde ilk başta bebek akademilerimizi hizmete geçirdik. İlk derslerini bu hafta içerisinde almış oldular."