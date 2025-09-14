Togg T10F’nin ilk teslimatı Başkan Erdoğan’a yapıldı: Avrupa yollarına çıkıyor

Yerli ve milli otomobilimiz Togg'un yeni modeli T10F'nin ilk teslimi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yapıldı. Togg'un yeni modelinin, 15 Eylül'den itibaren Türkiye'de satışa sunulacağı açıklandı.

Bakan Kacır, T10F'nin Türkiye Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından düzenlenen tip onay belgesinin de Erdoğan tarafından Togg yetkililerine teslim edildiğini belirtti. Kacır, yaptığı paylaşımda "Şimdi yeni bir sayfa açıyoruz. Milli gururumuz Avrupa yollarına çıkıyor. Togg T10F ve T10X, 29 Eylül'de Almanya'da satışa çıkacak. Euro NCAP'ten 5 yıldız alarak güvenlikte zirveyi yakalayan Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak." ifadelerini kullandı.