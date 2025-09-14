PODCAST CANLI YAYIN

Togg T10F’nin ilk teslimatı Başkan Erdoğan’a yapıldı: Avrupa yollarına çıkıyor

Yerli otomobil Togg’un yeni modeli T10F, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a teslim edildi. 15 Eylül’de Türkiye’de satışa çıkacak olan model, 29 Eylül itibarıyla Almanya’da da yollarda olacak. TSE tip onay belgesi Erdoğan’dan Togg yetkililerine verilirken, Bakan Kacır “Yeni bir sayfa açıyoruz, milli gururumuz Avrupa yollarında.” dedi.

Yerli ve milli otomobilimiz Togg'un yeni modeli T10F'nin ilk teslimi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yapıldı. Togg'un yeni modelinin, 15 Eylül'den itibaren Türkiye'de satışa sunulacağı açıklandı.

Bakan Kacır, T10F'nin Türkiye Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından düzenlenen tip onay belgesinin de Erdoğan tarafından Togg yetkililerine teslim edildiğini belirtti. Kacır, yaptığı paylaşımda "Şimdi yeni bir sayfa açıyoruz. Milli gururumuz Avrupa yollarına çıkıyor. Togg T10F ve T10X, 29 Eylül'de Almanya'da satışa çıkacak. Euro NCAP'ten 5 yıldız alarak güvenlikte zirveyi yakalayan Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak." ifadelerini kullandı.

