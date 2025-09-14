Sahte diploma ve karot şebekesi! Rüşvet tarifesi ortaya çıktı! Kişi başı 2 milyon TL

Sahte karot raporu (Sabah)
400 BİNDEN 2 MİLYONA...
Şebeke üyelerinin, 400'den fazla öğrenciden kişi başı 400 bin ile 2 milyon arasında değişen para aldıkları saptandı. Lise mezunu olmayan kişilerin özel eğitim kurumlarına kayıtlarının yapılıp geriye dönük ders notu verilerek mezun edilmelerini sağlayan şebekenin, özel eğitim kurumlarında eğitim gören ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'na (YÖS) girecek olan öğrencilere yüksek not verdirerek haksız rekabete yol açtıkları da tespit edildi.
Şebeke üyeleri tarafından A.D. isimli bir öğrenciye, Ukrayna'daki bir okuldan alınmış gibi sahte diploma düzenlendi ve "Denklik" alması sağlanarak üniversite mezunu gösterildi. Yapılan detaylı tespitlerde; A.D.'nin hiç yurtdışı giriş-çıkışı olmadığı ortaya çıktı. Lise mezunu olmayan çok sayıda kişinin daha sonra bazı üniversitelerin Diş Hekimliği, Hukuk, Eğitim ve Eczacılık Fakülteleri'ne kaydoldukları belirlendi.
Karot alma (AA)
23 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Kirli çarkı organize eden ve "Denklik Şefi" olarak adlandırılan dört kişi de gözaltına alınanlar arasında yer alıyor. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23 şebeke üyesi tutuklanırken 20'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer 5 zanlı da ifadeleri alınıp serbest kaldı.
Sahte diploma (AA)
ÖZEL OKULLARA SAHTE KAROT RAPORU VERDİLER
Sabah'ta yer alan habere göre, 2023'teki depremden sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) okullar için zorunlu kıldığı "Karot Raporu" ile ilgili de bazı okullar için rüşvet karşılığında usulsüz ve sahte raporlar düzenlendiği belirlendi. Şebeke üyelerinin; eğitim kurumları için alınması şart olan itfaiye, asansör, iskân gibi bazı teknik raporların usulsüz olarak düzenlenmesi, idari para cezası verilen veya mühürlenen eğitim kurumlarının dosyalarının rüşvet karşılığında kapatılmasını sağladıkları da tespit edildi. İstanbul, Ankara, Gaziantep, Tokat ve Rize'deki çok sayıda adreste 48 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında eğitim müfettişleri, öğretmenler ve bazı ilçelerin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden memurların olduğu bilgisine ulaşıldı.