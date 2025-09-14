Sahte diploma ve karot şebekesi! Rüşvet tarifesi ortaya çıktı! Kişi başı 2 milyon TL

Sahte karot raporu (Sabah) 400 BİNDEN 2 MİLYONA...

Şebeke üyelerinin, 400'den fazla öğrenciden kişi başı 400 bin ile 2 milyon arasında değişen para aldıkları saptandı. Lise mezunu olmayan kişilerin özel eğitim kurumlarına kayıtlarının yapılıp geriye dönük ders notu verilerek mezun edilmelerini sağlayan şebekenin, özel eğitim kurumlarında eğitim gören ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'na (YÖS) girecek olan öğrencilere yüksek not verdirerek haksız rekabete yol açtıkları da tespit edildi.

Şebeke üyeleri tarafından A.D. isimli bir öğrenciye, Ukrayna'daki bir okuldan alınmış gibi sahte diploma düzenlendi ve "Denklik" alması sağlanarak üniversite mezunu gösterildi. Yapılan detaylı tespitlerde; A.D.'nin hiç yurtdışı giriş-çıkışı olmadığı ortaya çıktı. Lise mezunu olmayan çok sayıda kişinin daha sonra bazı üniversitelerin Diş Hekimliği, Hukuk, Eğitim ve Eczacılık Fakülteleri'ne kaydoldukları belirlendi.

23 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kirli çarkı organize eden ve "Denklik Şefi" olarak adlandırılan dört kişi de gözaltına alınanlar arasında yer alıyor. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23 şebeke üyesi tutuklanırken 20'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer 5 zanlı da ifadeleri alınıp serbest kaldı.