CHP'de gözler 15 Eylül'de görülecek şaibeli kurultay davasına çevrilirken, "mutlak butlan" kararı ihtimali Genel Merkez'de paniğe yol açtı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yeni hamleler hazırladığı belirtilirken, parti yönetiminin olası bir iptal kararında genel merkez binasını teslim etmeme ve Kılıçdaroğlu'nun ihracı için yol haritası oluşturduğu ileri sürüldü.
Yolsuzluk iddialarıyla gündemden düşmeyen CHP, 15 Eylül'deki şaibeli duruşma öncesi "mutlak butlan" paniğine sürüklendi. Kılıçdaroğlu'nun ihracı için Genel Merkez hazırlıklarını tamamladı.
ŞİKAYETLERLE BAŞLAYAN DAVA BÜYÜYOR
Hatırlanacağı üzere 2023 yılında, para karşılığı oy kullandırma ve delege transferi gibi skandal iddialarla mahkemelik olan kurultayda, Kemal Kılıçdaroğlu çok az bir farkla koltuğunu kaybetmişti. CHP'lilerin şikayetleriyle başlayıp, yine CHP'lilerin itiraflarıyla farklı bir boyut kazanan dava, mevcut parti yönetimini tedirginliğe sürüklüyor.
SOKAK TEHDİDİ VE MEDYA BASKISI
Genel merkez, bu süreçte mahkeme sürecini çıkmaza sokup daha da belirsiz hale getirebilmek için her türlü adımı attı. İlk olarak olağanüstü kurultay toplandı, ardından mahkeme sonucu bile beklenmeden kongre takvimi açıklandı. Bu süreçte partiye yakın yayın organları tarafından Kılıçdaroğlu ve beraberindeki kurmaylar için sistematik linç kampanyası başlatıldı. Sokak tehdidi ile de mahkeme süreci manipüle edilmek istendi.
Edinilen bilgilere göre genel merkez, son olarak İstanbul'da yaşanan gelişmelerin ardından kurultay davasından da mutlak butlan kararı çıkma ihtimalini tüm yönleriyle masaya yatırdı. Kulislere yansıyan son iddialara göre parti yönetimi, olası bir mutlak butlan kararı durumunda genel merkez binasını eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na teslim etmeyecek. Bu kapsamda, İstanbul'da olduğu gibi gerekirse emniyet güçleri ile sonuna kadar mücadele edileceği öne sürülüyor.
HİKMET ÇETİN'E SÖYLETMİŞLERDİ: "KILIÇDAROĞLU'NUN İHRACI MÜMKÜN"
Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, Kılıçdaroğlu'nun ihracının mümkün olduğunu dile getirmişti. Hilal Köylü'ye konuşan Çetin, "Gerçekten affedilmeyecek, affedilir bir şey değil. Kılıçdaroğlu'nun CHP'den ihracı mümkün. Çünkü partinin düzenini bozduğu gerekçesi oluştu. Ama Özgür Özel hürmetinden onu ihraç etmez. Yaşadıklarımız çok acı. Kılıçdaroğlu CHP'yi çok zor bir duruma sürükledi" ifadelerini kullanmıştı.