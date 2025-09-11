Özgür Özel / Kemal Kılıçdaroğlu (Fotoğraf AA arşiv)

ŞİKAYETLERLE BAŞLAYAN DAVA BÜYÜYOR

Hatırlanacağı üzere 2023 yılında, para karşılığı oy kullandırma ve delege transferi gibi skandal iddialarla mahkemelik olan kurultayda, Kemal Kılıçdaroğlu çok az bir farkla koltuğunu kaybetmişti. CHP'lilerin şikayetleriyle başlayıp, yine CHP'lilerin itiraflarıyla farklı bir boyut kazanan dava, mevcut parti yönetimini tedirginliğe sürüklüyor.

SOKAK TEHDİDİ VE MEDYA BASKISI

Genel merkez, bu süreçte mahkeme sürecini çıkmaza sokup daha da belirsiz hale getirebilmek için her türlü adımı attı. İlk olarak olağanüstü kurultay toplandı, ardından mahkeme sonucu bile beklenmeden kongre takvimi açıklandı. Bu süreçte partiye yakın yayın organları tarafından Kılıçdaroğlu ve beraberindeki kurmaylar için sistematik linç kampanyası başlatıldı. Sokak tehdidi ile de mahkeme süreci manipüle edilmek istendi.

CHP’de 15 Eylül senaryoları

Edinilen bilgilere göre genel merkez, son olarak İstanbul'da yaşanan gelişmelerin ardından kurultay davasından da mutlak butlan kararı çıkma ihtimalini tüm yönleriyle masaya yatırdı. Kulislere yansıyan son iddialara göre parti yönetimi, olası bir mutlak butlan kararı durumunda genel merkez binasını eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na teslim etmeyecek. Bu kapsamda, İstanbul'da olduğu gibi gerekirse emniyet güçleri ile sonuna kadar mücadele edileceği öne sürülüyor.

HİKMET ÇETİN'E SÖYLETMİŞLERDİ: "KILIÇDAROĞLU'NUN İHRACI MÜMKÜN"

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, Kılıçdaroğlu'nun ihracının mümkün olduğunu dile getirmişti. Hilal Köylü'ye konuşan Çetin, "Gerçekten affedilmeyecek, affedilir bir şey değil. Kılıçdaroğlu'nun CHP'den ihracı mümkün. Çünkü partinin düzenini bozduğu gerekçesi oluştu. Ama Özgür Özel hürmetinden onu ihraç etmez. Yaşadıklarımız çok acı. Kılıçdaroğlu CHP'yi çok zor bir duruma sürükledi" ifadelerini kullanmıştı.