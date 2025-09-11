PODCAST CANLI YAYIN

CHP’de 15 Eylül öncesi 'mutlak butlan' paniği: Kılıçdaroğlu’nun ihracı masada

15 Eylül’de görülecek şaibeli kurultay davası öncesi 'mutlak butlan' kararı ihtimali CHP Genel Merkezi’ni alarma geçirdi. Özgür Özel yönetimi, olası bir kararda parti binasının Kılıçdaroğlu’na teslim edilmemesi ve ihraç süreci için yol haritasını belirledi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP’de 15 Eylül öncesi 'mutlak butlan' paniği: Kılıçdaroğlu’nun ihracı masada

CHP'de gözler 15 Eylül'de görülecek şaibeli kurultay davasına çevrilirken, "mutlak butlan" kararı ihtimali Genel Merkez'de paniğe yol açtı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yeni hamleler hazırladığı belirtilirken, parti yönetiminin olası bir iptal kararında genel merkez binasını teslim etmeme ve Kılıçdaroğlu'nun ihracı için yol haritası oluşturduğu ileri sürüldü.

Yolsuzluk iddialarıyla gündemden düşmeyen CHP, 15 Eylül'deki şaibeli duruşma öncesi "mutlak butlan" paniğine sürüklendi. Kılıçdaroğlu'nun ihracı için Genel Merkez hazırlıklarını tamamladı.

Özgür Özel / Kemal Kılıçdaroğlu (Fotoğraf AA arşiv)Özgür Özel / Kemal Kılıçdaroğlu (Fotoğraf AA arşiv)

ŞİKAYETLERLE BAŞLAYAN DAVA BÜYÜYOR

Hatırlanacağı üzere 2023 yılında, para karşılığı oy kullandırma ve delege transferi gibi skandal iddialarla mahkemelik olan kurultayda, Kemal Kılıçdaroğlu çok az bir farkla koltuğunu kaybetmişti. CHP'lilerin şikayetleriyle başlayıp, yine CHP'lilerin itiraflarıyla farklı bir boyut kazanan dava, mevcut parti yönetimini tedirginliğe sürüklüyor.

CHP’de kurultay krizi büyüyor: Genel merkezde gergin bekleyişCHP’de kurultay krizi büyüyor: Genel merkezde gergin bekleyiş
CHP’de kurultay krizi büyüyor: Genel merkezde gergin bekleyiş

SOKAK TEHDİDİ VE MEDYA BASKISI

Genel merkez, bu süreçte mahkeme sürecini çıkmaza sokup daha da belirsiz hale getirebilmek için her türlü adımı attı. İlk olarak olağanüstü kurultay toplandı, ardından mahkeme sonucu bile beklenmeden kongre takvimi açıklandı. Bu süreçte partiye yakın yayın organları tarafından Kılıçdaroğlu ve beraberindeki kurmaylar için sistematik linç kampanyası başlatıldı. Sokak tehdidi ile de mahkeme süreci manipüle edilmek istendi.

CHP’de 15 Eylül senaryoları

Edinilen bilgilere göre genel merkez, son olarak İstanbul'da yaşanan gelişmelerin ardından kurultay davasından da mutlak butlan kararı çıkma ihtimalini tüm yönleriyle masaya yatırdı. Kulislere yansıyan son iddialara göre parti yönetimi, olası bir mutlak butlan kararı durumunda genel merkez binasını eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na teslim etmeyecek. Bu kapsamda, İstanbul'da olduğu gibi gerekirse emniyet güçleri ile sonuna kadar mücadele edileceği öne sürülüyor.

HİKMET ÇETİN'E SÖYLETMİŞLERDİ: "KILIÇDAROĞLU'NUN İHRACI MÜMKÜN"

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, Kılıçdaroğlu'nun ihracının mümkün olduğunu dile getirmişti. Hilal Köylü'ye konuşan Çetin, "Gerçekten affedilmeyecek, affedilir bir şey değil. Kılıçdaroğlu'nun CHP'den ihracı mümkün. Çünkü partinin düzenini bozduğu gerekçesi oluştu. Ama Özgür Özel hürmetinden onu ihraç etmez. Yaşadıklarımız çok acı. Kılıçdaroğlu CHP'yi çok zor bir duruma sürükledi" ifadelerini kullanmıştı.

Gürsel Tekin Sarıyer’deki eski CHP İl Binasına geldi: Biz işimize bakacağızGürsel Tekin Sarıyer’deki eski CHP İl Binasına geldi: Biz işimize bakacağız
Gürsel Tekin Sarıyer’deki eski CHP İl Binasına geldi: “Biz işimize bakacağız”
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Bahçeli'den "Önümüzdeki günler provokasyona açık" uyarısı! 'Suça sürüklenen çocuk' tartışmalarına nokta: "Acil hukuki düzenleme şart"
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV ve 121 şirkete el kondu: Kemal Can firari... Kenan Tekdağ nereden çıktı?
Takas Bank
Can Holding operasyonunda yeni detaylar! TAKVİM mahkeme kararına ve kayyum listesine ulaştı: "Suçtan elde edilen gelir aklandı"
MSB'den Katar'da Hamas müzakere heyetine saldırı hakkında açıklama: İsrail terörizmi devlet politikası haline getirdi
Charlie Kirk’i Mossad mı öldürdü? Katar saldırısından hemen sonra! İsrail yine Türkiye’yi hedef gösterdi
Türk Telekom
Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer!
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de | 37 ile yeni emniyet müdürü! İşte isim isim tam liste
Gözler Merkez Bankası'nda! Faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne?
Faizsiz ev, işyeri ve araba almada yeni dönem! Emlak Katılım hangi kamu bankasıyla iş birliği yapacak?
İzmir’deki karakola silahlı saldırıda yeni detaylar! 16 yaşındaki katil EYP’i evde hazırlamış
Son dakika hava durumu | Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı: Fırtına 60 km hızla esecek, yağış ve sıcak hava aynı anda geliyor
Terör devleti İsrail Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
OVP'den emekli maaş sistemi ile ilgili reform! Hesaplar değişti | Uzun süre çalışana yüksek aylık
Gürsel Tekin'den 32 kişilik "İl binasına girecek CHP'liler" listesi! Hangi isimler veto yedi? "Özgür Çelik" detayı
CHP'li İBB'den yolda kalan ulaşıma bir de zam talebi! AK Parti Grup Başkan Vekili'nden itiraz: "Bu zam teklifi hiçbir ekonomik gerekçeye dayanmamaktadır"
Fenerbahçe’de Tedesco dönemi başladı: İtalyan teknik adamdan ilk rapor ve sürpriz karar
Trabzonspor'un yeni yıldızı Andre Onana hakkında bilinmesi gerekenler
Akıl unutur kalp unutmaz | atv'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı'nın ilk tanıtımı yayınlandı!