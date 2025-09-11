PODCAST CANLI YAYIN

CHP’de kurultay krizi büyüyor: Genel merkezde gergin bekleyiş

Şaibeli kurultay duruşması öncesi CHP’de yeni ‘kaos planı’ hazırlandı. Partililer, olası bir ara karar ihtimaline karşı genel merkezde şimdiden ‘direniş’ nöbetine başladı. Kılıçdaroğlu için ihraç hamlesinin de masada tuttuğu iddiası ortaya atıldı.

CHP'de gözler, pazartesi günü görülecek olan şaibeli kurultay duruşmasına çevrildi. 2023'te para karşılığı oy kullandırma gibi skandal iddialarla mahkemelik olan kurultayda, Kılıçdaroğlu çok az bir farkla koltuğunu kaybetmişti.

CHP'lilerin şikayetleriyle başlayıp, yine CHP'lilerin itiraflarıyla farklı bir boyut kazanan dava, mevcut parti yönetimini tedirgin etti. Genel merkez, son olarak İstanbul'da yaşanan gelişmelerin ardından kurultay davasından da mutlak butlan kararı çıkma ihtimalini değerlendirdi.

Parti yönetimi, olası bir mutlak butlan kararı durumunda genel merkez binasını eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na teslim etmemek için strateji geliştirdi. Bu kapsamda bazı MYK üyeleri, milletvekilleri, gençlik kolları ve örgüt mensuplarının 15 Eylül'e kadar genel merkezden ayrılmayacağı bildirildi. Ankara'daki partililerden şehir dışına çıkmamaları istendi.

İstanbul'da olduğu gibi gerekirse emniyet güçleri ile sonuna kadar mücadele edileceği kaydedildi. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun ihracı için hemen düğmeye basacağı da iddia edildi. Öte yandan Özel'in, pazar günü Ankara'da saat 19.00'da düzenleyeceği mitinge, 81 il başkanını davet ederek büyük bir katılımın sağlanması için çabaladığı öğrenildi.

