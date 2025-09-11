CHP’de kurultay krizi büyüyor: Genel merkezde gergin bekleyiş

CHP'de gözler, pazartesi günü görülecek olan şaibeli kurultay duruşmasına çevrildi. 2023'te para karşılığı oy kullandırma gibi skandal iddialarla mahkemelik olan kurultayda, Kılıçdaroğlu çok az bir farkla koltuğunu kaybetmişti.

CHP'lilerin şikayetleriyle başlayıp, yine CHP'lilerin itiraflarıyla farklı bir boyut kazanan dava, mevcut parti yönetimini tedirgin etti. Genel merkez, son olarak İstanbul'da yaşanan gelişmelerin ardından kurultay davasından da mutlak butlan kararı çıkma ihtimalini değerlendirdi.

15 Eylül sendromu (AA)

Parti yönetimi, olası bir mutlak butlan kararı durumunda genel merkez binasını eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na teslim etmemek için strateji geliştirdi. Bu kapsamda bazı MYK üyeleri, milletvekilleri, gençlik kolları ve örgüt mensuplarının 15 Eylül'e kadar genel merkezden ayrılmayacağı bildirildi. Ankara'daki partililerden şehir dışına çıkmamaları istendi.

İstanbul'da olduğu gibi gerekirse emniyet güçleri ile sonuna kadar mücadele edileceği kaydedildi. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun ihracı için hemen düğmeye basacağı da iddia edildi. Öte yandan Özel'in, pazar günü Ankara'da saat 19.00'da düzenleyeceği mitinge, 81 il başkanını davet ederek büyük bir katılımın sağlanması için çabaladığı öğrenildi.