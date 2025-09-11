Gürsel Tekin Sarıyer’deki eski CHP İl Binasına geldi: “Biz işimize bakacağız”

Mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığı'na atanan çağrı heyetinin lideri Gürsel Tekin, dün sabah CHP Genel Merkezi tarafından Özgür Özel'in çalışma ofisine dönüştürülen partinin Sarıyer'deki eski il binasına geldi.

Tekin'e korumalar ve polisler eşlik etti. Basın mensuplarına bir açıklama yapan Tekin, "Sizden ricam şu... Bugünden itibaren biz işimize gücümüze bakacağız. Türkiye'nin gerçek gündemiyle meşgul olun." dedi.

Bu arada, Çağrı Heyeti, binaya girebilmeleri için Emniyet Müdürlüğü'ne sadece 30 kişilik bir liste verdi. Listede adı yazılı olan Özgür Çelik'in, eski il başkanı Özgür Çelik ile karıştırılmaması için, karşısına kimlik numarasının yazıldığı görüldü. CHP'li vekiller de eski il binasında çalışmalarını sürdürürken, polisin buradan ayrılmasını istedi.

CHP'li vekiller ile Özgür Çelik, Özel için çalışma ofisine dönüştürülen binanın başkanlık katını Tekin'e teslim etmiyor.