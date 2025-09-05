CHP yarıldı! Yeni parti iddiası: Yola devam ederiz... Nerede bina baktılar?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kurultayda olduğu gibi şaibelerle anılan CHP 'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen yönetimi görevden aldı. İl Başkanı Özgür Çelik ve 196 delege düşürülürken, yerine Gürsel Tekin atandı. CHP yönetimi bu kararı tanımadığını açıkladı; ancak Gürsel Tekin, görevinin başında olduğunu ve Pazartesi günü (8 Eylül) ekibiyle birlikte il binasına gideceğini duyurdu.

Tunç, "Tabii her iki dava birbirini etkileyebilecek düzeyde. Çünkü burada İstanbul İl Kongresi ile ilgili olarak dün açıklanan karar, henüz tabii dava devam ediyor. Burada davanın esasıyla ilgili olarak kimin haklı, kimin haksız, bu konuda değerlendirmeyi yapacak olan elbette ki yargı makamıdır. Sonuçta kararı mahkeme verecektir ve bu mahkemenin kararı da itiraza, istinafa ve temyize tabi olacaktır." İfadelerini kullandı.

TAKVİM.COM.TR KILIÇDAROĞLU CEPHESİNE ULAŞTI: SUSKUNLUK SİYASETİ

Tüm bu gelişmelerin gölgesinde gözler eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Kılıçdaroğlu sessizliğini korurken, Takvim.com.tr'nin ulaştığı yakın çevresi "Kemal Bey bu süreçte herhangi bir açıklama yapmayacak" mesajını verdi.

Fakat perde arkasında Kılıçdaroğlu'nun dönme hazırlıkları yaptığı biliniyor. Eski CHP Genel Başkanının ofisi de adeta CHP Genel Merkezi'ne dönüştü. Vekiller, eski yöneticiler ve parti kurmayları randevu almak için sıraya girdi.

ÖZGÜR ÖZEL CEPHESİ YENİ PARTİ HAZIRLIĞINDA

CHP yönetimi ise "butlan" korkusuyla hareket ediyor. "Kayyumu partiye sokmayız" diyerek sokak siyasetine yol yapan Özgür Özel'in bir yandan da yeni parti hazırlığında olduğu iddia edildi.