PODCAST CANLI YAYIN

CHP yarıldı! Yeni parti iddiası: Yola devam ederiz... Nerede bina baktılar?

CHP’de sular durulmuyor... Şaibeli kurultay davası öncesi İstanbul İl Başkanlığı’nın mahkeme kararıyla görevden alınması, partide derin bir kırılmanın fitilini ateşledi. Özgür Özel cephesinin yeni parti hazırlığında olduğu iddiaları kulisleri hareketlendirirken, CHP'li bir isim bombayı palattı: Yeni parti için Balgat’ta 5 katlı bina bakıldı...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP yarıldı! Yeni parti iddiası: Yola devam ederiz... Nerede bina baktılar?

Cumhuriyet Halk Partisi, 15 Eylül'de görülecek "şaibeli" kurultay davası öncesi bölünme tehlikesi yaşıyor!

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kurultayda olduğu gibi şaibelerle anılan CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen yönetimi görevden aldı. İl Başkanı Özgür Çelik ve 196 delege düşürülürken, yerine Gürsel Tekin atandı. CHP yönetimi bu kararı tanımadığını açıkladı; ancak Gürsel Tekin, görevinin başında olduğunu ve Pazartesi günü (8 Eylül) ekibiyle birlikte il binasına gideceğini duyurdu.

Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Video yayımladı: CHPyi adliye koridorlarından kurtaracağızGürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Video yayımladı: CHPyi adliye koridorlarından kurtaracağız

İSTANBUL KARARI KURULTAY DAVASINI ETKİLEYECEK
Parti kulislerinde iptal kararının doğrudan kurultay davasını etkileyeceği konuşulurken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinin iptaline ilişkin kararın 15 Eylül'de görülecek CHP kurultayı davasını etkileyebileceğini belirtti.

Tunç, "Tabii her iki dava birbirini etkileyebilecek düzeyde. Çünkü burada İstanbul İl Kongresi ile ilgili olarak dün açıklanan karar, henüz tabii dava devam ediyor. Burada davanın esasıyla ilgili olarak kimin haklı, kimin haksız, bu konuda değerlendirmeyi yapacak olan elbette ki yargı makamıdır. Sonuçta kararı mahkeme verecektir ve bu mahkemenin kararı da itiraza, istinafa ve temyize tabi olacaktır." İfadelerini kullandı.

Bakan Tunçtan yargı kararını tanımayan CHPli Özele sert tepki: Kararlara hepimiz uymak durumundayızBakan Tunçtan yargı kararını tanımayan CHPli Özele sert tepki: Kararlara hepimiz uymak durumundayız
Bakan Tunç'tan yargı kararını tanımayan CHP'li Özel'e sert tepki: "Kararlara hepimiz uymak durumundayız"

TAKVİM.COM.TR KILIÇDAROĞLU CEPHESİNE ULAŞTI: SUSKUNLUK SİYASETİ
Tüm bu gelişmelerin gölgesinde gözler eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Kılıçdaroğlu sessizliğini korurken, Takvim.com.tr'nin ulaştığı yakın çevresi "Kemal Bey bu süreçte herhangi bir açıklama yapmayacak" mesajını verdi.

CHPde 15 Eylül sancısı: Kemal Kılıçdaroğlunun ofisinde büyük hareketlilik! Özgür Özelin planı | İşte masadaki senaryolarCHPde 15 Eylül sancısı: Kemal Kılıçdaroğlunun ofisinde büyük hareketlilik! Özgür Özelin planı | İşte masadaki senaryolar

Fakat perde arkasında Kılıçdaroğlu'nun dönme hazırlıkları yaptığı biliniyor. Eski CHP Genel Başkanının ofisi de adeta CHP Genel Merkezi'ne dönüştü. Vekiller, eski yöneticiler ve parti kurmayları randevu almak için sıraya girdi.

ÖZGÜR ÖZEL CEPHESİ YENİ PARTİ HAZIRLIĞINDA
CHP yönetimi ise "butlan" korkusuyla hareket ediyor. "Kayyumu partiye sokmayız" diyerek sokak siyasetine yol yapan Özgür Özel'in bir yandan da yeni parti hazırlığında olduğu iddia edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (Fotoğraf: AA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel (Fotoğraf: AA)

CHP'li Barış Yarkadaş CHP yönetiminin yeni parti binası için Balgat'ta 5 katlı bir binaya baktıklarını iddia etti.

Yarkadaş şunları söyledi:

"Ankara Balgat'ta bir kahve zincirinin sahibinin 5 katlı yerine baktılar. Yeni bir parti kuracağız diye. Kahve zincirinin sahibi de aman beni siyasete bulaştırmayın ben siyasi partilere yer vermem dedi. 2 milletvekili gitti baktı. 3-4 ay önce gidip bakmışlar. Parti kurma fikri şu, az önce Özgür Özel'in mutlak butlan çıkarsa nasıl bir yol izleyeceğini anlattım. İlçelerde kongrelere katılacak 50 milletvekili alırım yeniden kazanırım demiş. Ama kazanamazsam o zaman başka bir parti kurarım demiş."

Yarkadaş daha önce gündeme gelen EKİM Partisi iddiasına dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Parti fikri yeni değil. Ekrem İmamoğlu ve çevresi aslında CHP'de siyaset yapmak istemiyordu. Bunun için hazırlık yaptılar. Şu an cezaevinde bulunan bir belediye başkanının Anadolu yakasındaki evinin kamelyasında bu işi konuştular. Partinin akının 'EKİM' olmasına karar verdiler. O belediye başkanı biraz da teknolojiden anladığı için 1 milyon 200 bin TL'ye 'EKİM Partisi'nin' isim hakkını uzantısını aldı."

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)

"MACRON MODELİ"İDDİASI
O toplantıya bir arkadaşının da katıldığını iddia eden Yarkadaş "Benim bir arkadaşım da katıldı gelip bana anlattı. Fakat sonra şu oldu yeni partinin zor olduğuna karar verdikleri için CHP'yi devralalım dediler ve yaşadığımız kötü süreçler oldu. Esas mesele şu Ekrem İmamoğlu'na bir Macron modeli çizdiler. Bu Macron modeli şöyle olacak Ekrem İmamoğlu Macron gibi partiler üstü olacak, oradan cumhurbaşkanı olacak. Bunun için de hazırlıkları önce CHP'de yaptılar ve bir WhatsApp grubu kurdular. Bu grubun adına da yürüyüş koydular. Macron'un hareketinin adı ne yürüyüş. Bülent Teczan Özgür Özel de bu grubun içerisinde." iddiasında bulundu.

"BİR BOMBA DAHA: YENİ PARTİ KURAR YOLA DEVAM EDERİZ"
Yeni parti girişimlerine ilişkin bir iddia da TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'ten geldi.

"Kısa süre içinde CHP'nin bölündüğüne tanıklık edebiliriz" diyen Atik şunları söyledi:

"CHP ekibinin son planı 'yeni partiyle yola devam etmek' Aylardır CHP'de yaşanan çalkantılı süreci yakından izliyorum. Çok defa farklı stratejiler konuşuldu. Ama ilk kez üst düzey bir parti yetkilisi bir genel başkan yardımcısının ağzından "yeni parti kurarız yola devam ederiz" ifadesi çıktı. #CHP'nin mevcut yönetimi artık baba ocağından ayrılmayı yeni bir partiyle yola devam etmeyi düşünmenin ötesinde dile getiriyor. 'Yeni partiyle yola devam ederiz' dendiğine göre çoktan bunun altyapısı hazırlanmış olmalı. Kısa süre içinde CHP'nin bölündüğüne tanıklık edebiliriz"

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Video yayımladı: "CHP'yi adliye koridorlarından kurtaracağız"
CHP'li Beykoz Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında tutuksuz yargılama kararı! Alaattin Köseler açıkladı: "Bu dava siyasi değil"
Canan Kaftancıoğlu bombası! Gürsel Tekin, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i kızdıracak!
Putin'den Zelenskiy'e bir davet daha: Yüzde yüz koruma garantisi verdi! Avrupa'ya tehdit: Hedef olursunuz
Meteoroloji saat verdi: 16 il listede! Toz taşınımı ve sağanak gümbür gümbür geliyor
ASSAN Group’a yeni operasyon! 3 kişi gözaltına alındı
Türkiye'yi sarsan Savcı Ercan Kayhan cinayetinde yeni detaylar! 38 yıllık arkadaşı açıkladı: Husumet yok babalık yaptı
Kıdem tazminatını artırmanın yolları: Hangi ödemeler dahil, hangi tarihler avantajlı?
Galatasaray'a Milli Takım'dan çifte yıldız!
CHP kaynar kazan! Özel'in çamur siyaseti 102 yıllık partiyi bitiriyor! Skandallar savunuluyor iddialara cevap yok!
Ankara'da sürpriz Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldi
Tiflis'te 3 gollü başlangıç! Gürcistan - Türkiye: 2-3 | MAÇ SONUCU
CHP’nin İstanbul'daki ilçe kongreleri yapılmayacak! Seçim çalışmaları durduruldu | CHP'den itiraz: YSK'ya başvurdular
Başkan Erdoğan'dan Gürcistan maçı sonrası millilere tebrik telefonu
Fenerbahçe'ye Real Madrid'den 2 yıldız birden!
CHP'de 15 Eylül sancısı: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde büyük hareketlilik! Özgür Özel'in planı | İşte masadaki senaryolar
SDG/YPG kaşınıyor! İsrail "Suriye" sözü mü verdi? Tom Barrack’ın çelişkisi | YPG’den bölücü tehditler ve kirli temaslar
Beşiktaş'tan 4 transfer bombası daha! Kritik güne kadar yoğun pres
Kim Milyoner Olmak İster'de verdiği cevap yakınını şoka uğrattı
Google ile İsrail arasında 45 milyon dolarlık anlaşma! Gazze soykırımını sözleşmeyle örtbas edecekler