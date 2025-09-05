Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Video yayımladı: "CHP'yi adliye koridorlarından kurtaracağız"





Tekin yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı:



"Ben Gürsel Tekin, uzun süre CHP'nin çeşitli kademelerinde görev yapan ve İstanbul'da da 3.5 yıl il başkanlığ yapan bir insanım. Yine benim gibi bu heyette önümüzdeki günlerde krizi çözmek adına demokratik kurallar içerisinde görev yapacak 4 tane çok tecrübeli deneyimli CHP kökenli arkadaşlarımızla biz göreve başladık. Size tanıtmak isterim Zeki Başkan, doğduğu günden itibaren CHP'li aynı zamanda da uzun süre CHP'nin çeşitli kademelerinde görev yaptı, ilçe başkanlığı yaptı. Yine Hasan kardeşimiz hem beraber biz il başkan yardımcılığı yaptık daha sonra da partimizin en zorlu dönemlerinde ilçe başkanlığı yaptı. Yine Müjdat kardeşimiz babadan oğula CHP'li, köklü bir CHP'li. O da ilçe başkanlığı yaptı. Erkan kardeşimiz biz hepimiz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Bizim dışımızda bazı olumsuzluklar oluştu. CHP savaş meydanlarında kurulmuş bir siyasi partidir, adliye koridorlarına düşmemeliydi. Bizim temel görevimiz bir an önce bu mahkeme koridorlarından çıkarıp kardeşlik hukuku içerisinde bütün CHP'lileri kucaklayarak önümüzdeki süreçte mücadele edeceğimiz çokça tutsak arkadaşlarımız var, tutuklu arkadaşlarımız var. Birçok belediyemizde her gün operasyonlar var. Bütün bunlara sahip çıkmak, hak hukuk adalet için önümüzdeki günlerde mücadele edeceğiz. Bize güvenin biz CHP'nin ilkeleri kuralları, gelenekleri neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Onun dışında kimse bizden bir şey beklemesin, çünkü biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz."