PODCAST CANLI YAYIN

Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Video yayımladı: "CHP'yi adliye koridorlarından kurtaracağız"

CHP'de iptal edilen kongre sonrası kılıçlar çekildi. CHP'li Özel'in binaya giremezler sözlerine karşı rest çeken Gürsel Tekin, göreve atanan diğer 4 isim ile pazartesi günü CHP'nin İstanbul il binasına gideceğini açıkladı. Bugün bir video yayımlayan Tekin kendisiyle birlikte görev yapacak CHP'lileri tanıttı. Tekin, "CHP savaş meydanlarında kurulmuş bir siyasi partidir, adliye koridorlarına düşmemeliydi." dedi. Tekin, CHP'yi adliye koridorlarından çıkaracaklarını dile getirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Video yayımladı: "CHP'yi adliye koridorlarından kurtaracağız"

CHP'de iptal edilen kongre sonrası kılıçlar çekildi. CHP'li Özel'in binaya giremezler sözlerine karşı rest çeken Gürsel Tekin, göreve atanan diğer 4 isim ile pazartesi günü CHP'nin İstanbul il binasına gideceğini açıkladı.

Gürsel Tekin ekibini tanıttı. (Ekran görüntüsü)Gürsel Tekin ekibini tanıttı. (Ekran görüntüsü)

2 GÜNDÜR ÇALIŞIYORUZ

Tekin kendisiyle birlikte atanan Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'la birlikte çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi. Tekin, Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Çelik'ten randevu isteyeceğini ifade etmişti.

Gürsel Tekin'den videolu açıklama: ''Göreve başladık''


TEKİN'DEN VİDEO MESAJ! CHP ADLİYE KORİDORLARINA DÜŞMEMELİYDİ

Bugün bir video yayımlayan Tekin kendisiyle birlikte görev yapacak CHP'lileri tanıttı. Tekin, "CHP savaş meydanlarında kurulmuş bir siyasi partidir, adliye koridorlarına düşmemeliydi." dedi.

BİR YUMRUK DA EKREM'E: BU KADRO BABADAN OĞULA CHP'Lİ

Babası ve kendisi ANAP'ta siyaset yapan Ekrem İmamoğlu'na da gönderme yapan Tekin, göreve atanan arkadaşlarının babadan oğula CHP'li olduğunun altını çizdi.



Tekin yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Ben Gürsel Tekin, uzun süre CHP'nin çeşitli kademelerinde görev yapan ve İstanbul'da da 3.5 yıl il başkanlığ yapan bir insanım. Yine benim gibi bu heyette önümüzdeki günlerde krizi çözmek adına demokratik kurallar içerisinde görev yapacak 4 tane çok tecrübeli deneyimli CHP kökenli arkadaşlarımızla biz göreve başladık. Size tanıtmak isterim Zeki Başkan, doğduğu günden itibaren CHP'li aynı zamanda da uzun süre CHP'nin çeşitli kademelerinde görev yaptı, ilçe başkanlığı yaptı. Yine Hasan kardeşimiz hem beraber biz il başkan yardımcılığı yaptık daha sonra da partimizin en zorlu dönemlerinde ilçe başkanlığı yaptı. Yine Müjdat kardeşimiz babadan oğula CHP'li, köklü bir CHP'li. O da ilçe başkanlığı yaptı. Erkan kardeşimiz biz hepimiz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Bizim dışımızda bazı olumsuzluklar oluştu. CHP savaş meydanlarında kurulmuş bir siyasi partidir, adliye koridorlarına düşmemeliydi. Bizim temel görevimiz bir an önce bu mahkeme koridorlarından çıkarıp kardeşlik hukuku içerisinde bütün CHP'lileri kucaklayarak önümüzdeki süreçte mücadele edeceğimiz çokça tutsak arkadaşlarımız var, tutuklu arkadaşlarımız var. Birçok belediyemizde her gün operasyonlar var. Bütün bunlara sahip çıkmak, hak hukuk adalet için önümüzdeki günlerde mücadele edeceğiz. Bize güvenin biz CHP'nin ilkeleri kuralları, gelenekleri neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Onun dışında kimse bizden bir şey beklemesin, çünkü biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz."

Özgür Özel ve Özgür Çelik (AA)Özgür Özel ve Özgür Çelik (AA)


ÖZGÜR ÖZEL RANDEVU TALEBİNİ REDDETTİ

CHP Genel Başkanı Özel, Tekin'in randevu talebine reddetti. Özel, katıldığı bir canlı yayında kendisine randevu talebinin sorulması üzerine, "Gürsel Tekin'e randevu veririm kayyum Gürsel Tekin'e randevu vermem" dedi.

Ben Gürsel geliyorum!


"YAPTIKLARIMIZ YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATI OLACAK"

Gürsel Tekin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gürsel Tekin'in paylaşımı (Ekran görüntüsü)Gürsel Tekin'in paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Gürsel, "Ben ve çağrı heyetindeki arkadaşlarım, bizler gerçek Cumhuriyet Halk Partilileriz. Sorun yaratmak için değil, var olan sorunları çözmek ve kardeşlerimizle kucaklaşmak için geliyoruz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı olacak. Temel ilkemiz: CHP'nin temel ilkeleridir." dedi.

Özgür Özel yargıya parmak salladı! CHP mahkemenin İstanbul Kongresi kararına itiraz ettiÖzgür Özel yargıya parmak salladı! CHP mahkemenin İstanbul Kongresi kararına itiraz etti

BEN SİZİN AĞABEYİNİZİM

Geçtiğimiz günlerde A Haber'e açıklamalarda bulunan Tekin, "Hırsızlığımı, arsızlığımı bulamayıp aidat konuşuyorlar" dedi. CHP'li Özel'in binaya giremezler sözlerine karşı rest çeken Tekin, "CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gideceğiz. Kurul üyesi olan arkadaşların ben ağabeyiyim." ifadelerini kullanmıştı.

CHPde İstanbul krizi! Gürsel Tekin ve Özgür Özel restleşti | CHP yönetimi Tekinden savunma istediCHPde İstanbul krizi! Gürsel Tekin ve Özgür Özel restleşti | CHP yönetimi Tekinden savunma istedi

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
App StoreApp Store Google PlayGoogle Play App GalleryApp Gallery

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Video yayımladı: "CHP'yi adliye koridorlarından kurtaracağız"
CHP'li Beykoz Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında tutuksuz yargılama kararı! Alaattin Köseler açıkladı: "Bu dava siyasi değil"
Canan Kaftancıoğlu bombası! Gürsel Tekin, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i kızdıracak!
Putin'den Zelenskiy'e bir davet daha: Yüzde yüz koruma garantisi verdi! Avrupa'ya tehdit: Hedef olursunuz
Meteoroloji saat verdi: 16 il listede! Toz taşınımı ve sağanak gümbür gümbür geliyor
ASSAN Group’a yeni operasyon! 3 kişi gözaltına alındı
Türkiye'yi sarsan Savcı Ercan Kayhan cinayetinde yeni detaylar! 38 yıllık arkadaşı açıkladı: Husumet yok babalık yaptı
Kıdem tazminatını artırmanın yolları: Hangi ödemeler dahil, hangi tarihler avantajlı?
Galatasaray'a Milli Takım'dan çifte yıldız!
CHP kaynar kazan! Özel'in çamur siyaseti 102 yıllık partiyi bitiriyor! Skandallar savunuluyor iddialara cevap yok!
Ankara'da sürpriz Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldi
Tiflis'te 3 gollü başlangıç! Gürcistan - Türkiye: 2-3 | MAÇ SONUCU
CHP’nin İstanbul'daki ilçe kongreleri yapılmayacak! Seçim çalışmaları durduruldu | CHP'den itiraz: YSK'ya başvurdular
Başkan Erdoğan'dan Gürcistan maçı sonrası millilere tebrik telefonu
Fenerbahçe'ye Real Madrid'den 2 yıldız birden!
CHP'de 15 Eylül sancısı: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde büyük hareketlilik! Özgür Özel'in planı | İşte masadaki senaryolar
SDG/YPG kaşınıyor! İsrail "Suriye" sözü mü verdi? Tom Barrack’ın çelişkisi | YPG’den bölücü tehditler ve kirli temaslar
Beşiktaş'tan 4 transfer bombası daha! Kritik güne kadar yoğun pres
Kim Milyoner Olmak İster'de verdiği cevap yakınını şoka uğrattı
Google ile İsrail arasında 45 milyon dolarlık anlaşma! Gazze soykırımını sözleşmeyle örtbas edecekler