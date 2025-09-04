PODCAST CANLI YAYIN

Google servisleri neden çöktü? YouTube, Gmail ve birçok servise niçin erişim sağlanılamadı

Google erişim sorunu yaşayan kullanıcılar 'Google çöktü mü, YouTube neden açılmıyor?' sorusunun yanıtını aradı. En çok kullanılan arama motoru olan Google'a bir süre erişim sorunu yaşanırken, problem yaklaşık 1 saat sonra düzeldi.

Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kınık'tan Google açıklaması

A Haber canlı yayınına katılan Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kınık, Türkiye haricinde birçok ülkede kesinti yaşandığını bildirdi. Kınık, son dönemde şifrelerin çalındığı iddiaları sonrası Google'ın tüm hizmetleri durdurmuş olabileceğini bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz, Google'dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti." dedi.

Sayan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ile Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (@trcert) Google'dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti.

Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple 5G'nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda %60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız."

Google servisleri neden çöktü?

A Haber canlı yayınına katılan Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, Türkiye haricinde birçok ülkede kesinti yaşandığını bildirdi. Kırık, son dönemde şifrelerin çalındığı iddiaları sonrası Google'ın tüm hizmetleri durdurmuş olabileceğini bildirdi. Kırık, "Yani eğer e-posta şifreleri çalındıysa bundan kaynaklı YouTube, Android işletim sistemleri aynı sistem üzerinde faaliyet gösteriyor. Bundan kaynaklı siz bir şirket olarak bunun önlemini alamazsanız daha sonra mecburen bir kesinti yapmak durumunda kalırsınız." dedi.

Birden fazla neden var

Bundan birkaç hafta önce Google'ın kullanıcı bilgilerini ele geçirdiğine dair iddialar gündeme gelmişti. Hatta daha önce de bunlar çok yoğun şekilde konuşulmuştu. Google'ın bütün dünyadaki hizmetleri durma noktasına gelseydi ben onunla bağlantılı olabileceğini düşünürdüm. Fakat burada önümüze 4 tane seçenek geliyor.

1 - Altyapı sorunu olabilir

Google'ın tek bir sunucusu söz konusu değil. Farklı ülkelerde, farklı noktalarda, farklı sunucuları var. Yani dünyanınv erisi Google'da. Sunucu bazlı birçok ülkede Google'ın veri merkezi söz konusu. Burada donanım ya da yazılım bazlı bir hizmet aksaması söz konusu olmuş olabilir.Gördüğümüz harita bunun da olabileceğini gösteriyor.

2 - Yanlış yapılandırılmış ağ ayarları veri iletiminde kesintilere neden olabilir

3 - Kimlik doğrulama sorunları

Kimi zaman Google hizmetlerinin çoğu kullanıcılarının doğrulaması için merkezi bir sisteme dayanıyor. Bu sistemdeki aksaklıklar da geçici süre ya da geçici bölgelerde erişilmemesine neden oluyor.

4 - Siber saldırılar

(Çok beklemediğimiz)Dağıtılmış Hizmet Reddi diye ifade ettiğimiz saldırılar vardır. Çok ciddi trafiğin o siteye sevk edilmesiyle birlikte çökmesi anlamına gelir. Ama Google gibi çok kapsamlı sunucuları bulunan ve gerçekten dünyanın her noktasında faaliyet gösteren internet sitesini böyle DNS manipülasyonu ya da DDoS saldırısından dolayı açıkçası çökebileceğini çok fazla düşünmüyorum.

Hangi Google servisleri çöktü?

Google'ın keşfet, news, gmail, Youtube, analytics, takvim, android tüm servisleri çökmüştü.

Google son 24 saat içinde rapor edilen kesintiler

YouTube son 24 saat içinde rapor ettiği kesintiler

