Savcı Ercan Kayhan bıçaklanarak öldürüldü! Katil Mustafa Can Gül tutuklandı | Cinayeti planladı mı? İlk ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyede. (AA)

"KALAN PARAMI ALMAK İÇİN GİTTİM"

19 yaşındaki Mustafa Can Gül'ün Jandarma'da verdiği ifade ortaya çıktı. İşte Gül'ün ifadesi:

"Şu anda herhangi bir işte çalışmamaktayım. Geçimimi annem ve babam sağlamaktadır. Ailemle birlikte ikamet etmekteyim. Yeşil Oba Et Mangal isimli iş yerinde önceki dönemlerde zaman zaman komi olarak çalışıyordum. Ercan Kayhan ve Bilal Bilgin birlikte ortak olarak burayı işletmektedirler. Kayhan yanında çalıştığım dönemlerde beni defalarca kez dövmüştü. Sevgilisi yanındayken bana silah çekmişliği de vardır. Bundan yaklaşık 2 sene önce bana acil para lazım olduğu bir gün Kayhan'dan içeride biriken paramın tamamını istemiştim. Kayhan, paramın tamamını ödemeyince aramızda tartışma çıkmıştı. Bunun sonucunda beni işten kovmuştu. Ben de zaman zaman yanına gidip kalan paramı istediğimde beni yanından kovuyordu.

Kalan paramı yaklaşık 150 bin lira olarak biliyorum. Olay akşamı 21.00 gibi işletmeye kalan paramı almak için gittim. İlk olarak büfedeki Bilal Bilgin'in yanına gittim. Kalan paramı istedim. Bilal, bir şey söylemeden Ercan Kayhan içeri girdi. Beni iterek, 'Dur yapma' demeye başladı. Ben o sırada kimseye bir şey yapmıyordum. O beni itince ben de onu itmeye başladım. Aramızda arbede çıktı. Kargaşa sırasında ikimizde masa üzerinde duran bıçağa uzanmaya çalıştık."