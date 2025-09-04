Savcı Ercan Kayhan bıçaklanarak öldürüldü! Katil Mustafa Can Gül tutuklandı | Cinayeti planladı mı? İlk ifadesi ortaya çıktı
İstanbul'da restoranda bıçaklanan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan hayatını kaybetti. Olay yerinde suç aleti ile yakalanan Mustafa Can Gül'ün 3 adet suç kaydının olduğu ve bir süre cezaevinde kaldığı belirlenirken, şüphelinin daha önce olayın yaşandığı restoranda 2 yıl garsonluk yaptığı öğrenildi. Gözaltına alınan Gül, sevk edildiği hakimlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi. Katil ilk ifadesinde "Beni işten kovmuştu. Kalan 150 bin TL'lik paramı almaya gittim. Önce bıçağı boğazına sapladım sonra neden yaptığımı bilmediğim bir şekilde bir anlık panikle Kayhan yerdeyken bıçakla boğazını kestim" dedi. Cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen aile avukatı, savcı Kayhan'ın katil zanlısı Mustafa Can Gül'ü liseye kendisinin kaydettirdiğini ve uyuşturucu kullanmaması yönünde nasihatte bulunduğunu söyledi.
Olay 3 Eylül akşamı saat 21.15 sıralarında bir restoranda korkunç bir cinayet meydana geldi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklandı.
SAVCI OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine adrese gelen acil sağlık ekiplerinin kontrollerinde savcı Kayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Çekmeköy'de Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın öldürüldüğü restoran günün ilk ışıklarıyla görüntülendi. (İHA)
TUTUKLAMA TALEBİ
Polis ekiplerinin çalışması ile şüpheli Mustafa Can Gül kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Savcılık ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul eden şüpheli Gül, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
TUTUKLANDI
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçakla öldüren Mustafa Can Gül tutuklandı.
İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyede. (AA)
"KALAN PARAMI ALMAK İÇİN GİTTİM"
19 yaşındaki Mustafa Can Gül'ün Jandarma'da verdiği ifade ortaya çıktı. İşte Gül'ün ifadesi:
"Şu anda herhangi bir işte çalışmamaktayım. Geçimimi annem ve babam sağlamaktadır. Ailemle birlikte ikamet etmekteyim. Yeşil Oba Et Mangal isimli iş yerinde önceki dönemlerde zaman zaman komi olarak çalışıyordum. Ercan Kayhan ve Bilal Bilgin birlikte ortak olarak burayı işletmektedirler. Kayhan yanında çalıştığım dönemlerde beni defalarca kez dövmüştü. Sevgilisi yanındayken bana silah çekmişliği de vardır. Bundan yaklaşık 2 sene önce bana acil para lazım olduğu bir gün Kayhan'dan içeride biriken paramın tamamını istemiştim. Kayhan, paramın tamamını ödemeyince aramızda tartışma çıkmıştı. Bunun sonucunda beni işten kovmuştu. Ben de zaman zaman yanına gidip kalan paramı istediğimde beni yanından kovuyordu.
Kalan paramı yaklaşık 150 bin lira olarak biliyorum. Olay akşamı 21.00 gibi işletmeye kalan paramı almak için gittim. İlk olarak büfedeki Bilal Bilgin'in yanına gittim. Kalan paramı istedim. Bilal, bir şey söylemeden Ercan Kayhan içeri girdi. Beni iterek, 'Dur yapma' demeye başladı. Ben o sırada kimseye bir şey yapmıyordum. O beni itince ben de onu itmeye başladım. Aramızda arbede çıktı. Kargaşa sırasında ikimizde masa üzerinde duran bıçağa uzanmaya çalıştık."
Savcının öldürüldüğü restoran görüntülendi (DHA)
"BIÇAKLA BOĞAZINI KESTİM"
O sırada bıçak bir onun eline bir benim elime gitti. Bıçak benim elime geçince ben önce davranarak karnına doğru savurdum. Bıçak isabet etmedi. İtişme sırasında büfeden dışarı çıktık. İtişme sırasında kendimi savunma içgüdüsü olarak istemsizce elimdeki bıçağı boynuna sapladım. Bu sırada Kayhan, yere düştü. Yine neden yaptığımı bilmediğim bir şekilde bir anlık panikle Kayhan yerdeyken bıçakla boğazını kestim. Kayhan, kanlar içerisinde hareketsiz yerde yatarken kaçmadım. İşletmenin kapısına doğru gittim ve jandarma ekipleri gelince teslim oldum.
"YALNIZCA KONUŞMAYA GİTTİM"
Olay benimle Ercan Kayhan arasında yaşandı. Bilal Bilgin'e karşı bir saldırı girişimim olmadı. Ercan Kayhan'la yalnızca konuşmaya gittim. Amacım onu öldürmek değildi. Her şey bir anda panikle yaşandı. Ben sadece paramı almak için oraya gittim. Bilgin ile aramda herhangi bir husumet yoktur. Kendisine saldırmamı gerektirecek bir durum da bulunmamaktadır. "
Savcı katili adliyeye böyle götürüldü (DHA)
"MET KULLANICISIYMIŞ"
Sorgusunda uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığı da sorulan Gül, "Ben bundan yaklaşık 1 sene öncesine kadar MET olarak bilinen uyuşturucu maddeyi kullanıyordum. Ancak şu an kullanmıyorum ve olay öncesinde de uyuşturucu madde veya alkol kullanmadım, bilincim yerindeydi" cevabını verdi.
Savcının öldürüldüğü restoran görüntülendi (DHA)
"PSİKOLOJİK SORUNU YOK"
Herhangi bir psikolojik sorunu olup olmadığı ve herhangi bir tedavi gördüğü mü sorulan Gül, "Benim psikolojik sorunum yoktur ve herhangi bir tedavi görmedim. İşletmede çalıştığım dönemlerde pek eve gitmediğim için ailemle aram bozulmuştu. Bu sebeple halen biraz aramız bozuktur" dedi.
"YÖNLENDİREN KİMSE YOK"
Öldürme eylemine kendisini herhangi bir kimsenin yönlendirip, yönlendirmediği sorulan Gül, "Kayhan'la yalnızca konuşmaya gittim. Amacım onu öldürmek değildi. Her şey bir anda panikle yaşandı. Ben sadece paramı almak için oraya gittim. Beni öldürme veya başka bir konuda yönlendiren kimse olmadı. Kayhan isimli şahsı istemeden öldürdüğüm için pişmanım. Kimseden bir şikayetim yoktur" ifadelerini kullandı.
Olaya ilişkin soruşturmanın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürüleceği öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın İstanbul Adliyesi'nde Genel Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli olduğu, görev yeri nedeniyle de olay yeri çalışmalarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin de iştirak ettiği belirtildi.
Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, restoranın işletme ruhsatının Bilal Bigin adlı bir kişi üzerine olduğu ve Savcı Kayhan'ı öldüren Mustafa Can Gül'ün yaklaşık 2 sene önce burada garson olarak çalıştığı ifade edildi. Mustafa Can Gül'ün "Kadına Karşı Şiddet, Israrlı Takip, Konut Dokunulmazlığını İhlal" suçlarından 3 adet suç kaydı bulunduğu ve 9 Kasım 2024 ve 15 Ocak 2025 tarihleri arasında Maltepe Cezaevi'nde kaldığı da açıklandı.
Soruşturma kapsamında olay yerine giden görevli Başsavcı vekili ve Cumhuriyet savcısı incelemelerini tamamladı. Hayatını kaybeden Cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan (58)'ın cansız bedeninin, kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği öğrenildi.
Savcı Kayhan, abi kardeş gibi olduğu Gül'ü uyuşturucu kullanmaması konusunda uyardı. Ancak Gül bu uyarıya kulak tıkadı. Hatta uyuşturucu kullanıp işe gelmeye başladı. Kayhan ise bu duruma karşı çıkıp işten ayrılmasını istedi. Bu olay ikilinin abi-kardeş ilişkisini sona erdirdi. Katilin babasının da madde bağımlısı olduğu iddia edildi.
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan ve katili aynı karede (Sosyal medya)
SAVCI VE O CANİ AYNI KAREDE
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan ile katili 19 yaşındaki Mustafa Can Gül'ün aynı karede yer aldığı bir fotoğraf ortaya çıktı.
KATİL ZANLISINI LİSEYE KAYDETTİRMİŞ
Cenazeyi teslim almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen aile avukatı, savcı Kayhan'ın katil zanlısı Mustafa Can Gül'ü liseye kendisinin kaydettirdiğini ve uyuşturucu kullanmaması yönünde nasihatte bulunduğunu söyledi.
Ailenin avukatı ayrıca, Mustafa Can Gül'ün olayı gerçekleştirdiği restoranda çalışmak istediğini ancak iş yeri sahibi tarafından işe alınmadığını belirtti.
ADLİ SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın Çekmeköy ilçesi Ömerli Mahallesinde bulunan bir işletmede uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. Cumhuriyet Savcımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Saldırgan gözaltına alınmış olup, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir." İfadelerine yer verdi.
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (DHA)
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği, Çağlayan Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı Çekmeköy'de bir restoranda bıçaklayarak öldüren kişinin olay yerinde yakalandığını, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kayhan'ın Çekmeköy'de bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine geldi. (AA)
Açıklamada, "Saldırgan Mustafa Can Gül isimli şahıs olay yerinde yakalanmıştır. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır. Başta Savcımızın acılı ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm yargı camiamıza baş sağlığı diliyoruz. Milletçe başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi.
KAYHAN'IN CENAZESİ YARIN DEFNEDİLECEK
Öte yandan, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Cumhuriyet Savcısı Kayhan'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.
Kayhan'ın cenazesinin yarın cuma namazına müteakip Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde kılınacak namazın ardından Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.