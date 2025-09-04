Savcı katili Mustafa Can Gül'ün ilk ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Çekmeköy'deki bir restoranda meydana gelen olayda, Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (58), daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Mustafa Can Gül (19) tarafından boğazından bıçaklandı. Olay yerinde suç aleti ile yakalanan Mustafa Can Gül'ün 3 adet suç kaydının olduğu ve bir süre cezaevinde kaldığı belirlenirken, şüphelinin daha önce olayın yaşandığı restoranda 2 yıl garsonluk yaptığı öğrenildi. Gözaltına alınan Gül, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Gül'ün ilk ifadesinde olayın anlık yaşandığını restorana savcıyı öldürmek için gitmediğini dile getirdi.