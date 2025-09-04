Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan öldürüldü: Katil zanlısı ile aynı karede fotoğrafları var! Detaylar A Haber'de

Olay saat 21.15 sıralarında Ömerli Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Mustafa Can G. tarafından boğazından bıçaklandı.

İhbar üzerine adrese gelen acil sağlık ekiplerinin kontrollerinde savcı Kayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin çalışması ile şüpheli Mustafa Can G., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

KATİL ZANLISI HUSUMETLİSİ ÇIKTI

Savcı Ercan Kayhan'ın öldürüldüğü olayın detayları da ortaya çıktı. Savcı Ercan Kayhan'ın saldırıya uğradığı restoranda çalışan 19 yaşındaki Mustafa Can Gül'ün ise Kayhan'ın 3 yıl önceki tartışma sebebiyle husumetlisi olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan 19 yaşındaki katilin uyuşturucu bağımlısı olduğu belirlendi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA



Olay sonrası İstanbul Valiliği sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Valilik yaptığı açıklamada,

"Çağlayan Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcımız Ercan KAYHAN, Çekmeköy'de bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Saldırgan Mustafa Can Gül isimli şahıs olay yerinde yakalanmıştır. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır.

Başta Savcımızın acılı ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm yargı camiamıza baş sağlığı diliyoruz. Milletçe başımız sağ olsun"

ifadelerini kullandı.

KATİL ZANLISI İLE AYNI KAREDE

Öte yandan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın katil Mustafa Can G. ile aynı karede olduğu fotoğraf görüldü