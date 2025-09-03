Gürsel Tekin'e dün ihraç bugün savunma! CHP'de bir yeni fıkra daha: "Kararını tanımadıkları" mahkemeye itiraz dilekçesi verdiler

Kararın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında Gürsel Tekin'in partiden ihraç edildiğini açıkladı.

CHP lideri Özgür Özel, dün akşam saatlerinde bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, Tekin'in Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini ve partiden ihraç edildiğini ifade etmişti. Özel, "Diğer dört arkadaşımız (Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap) arkadaşımızın açıklamalarını bilmediğimiz için onlar da görevi kabul ederlerse onları da ihraç edeceğiz. CHP'nin ne il başkanlığına ne de genel merkezine CHP'lilerin seçmediği biri giremez" sözlerini kullanmıştı.