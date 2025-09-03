PODCAST CANLI YAYIN

Gürsel Tekin'e dün ihraç bugün savunma! CHP'de bir yeni fıkra daha: "Kararını tanımadıkları" mahkemeye itiraz dilekçesi verdiler

CHP’de İstanbul İl Başkanlığı’nda kriz sürüyor. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırarak, yerine geçici bir kurul atanmasına karar verdi. Kararın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gürsel Tekin’in partiden ihraç edildiğini açıkladı. Ancak parti yönetiminde fıkra gibi gelişmeler yaşandı. CHP Yönetimi dün ihraç edildiği açıklanan Tekin’den bugün savunma istedi ve "kararını tanımadıkları" mahkemeye başvurarak itiraz dilekçesi verdi.

CHP'de İstanbul İl Başkanlığı krizi büyüyor.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, yerine geçici bir kurul atanmasına karar verdi.

Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan ekibi CHP İstanbul İl Başkanlığı ve diğer organların yetkilerini kullanmak üzere görevlendirdi.

Kararın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında Gürsel Tekin'in partiden ihraç edildiğini açıkladı.

CHP lideri Özgür Özel, dün akşam saatlerinde bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, Tekin'in Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini ve partiden ihraç edildiğini ifade etmişti. Özel, "Diğer dört arkadaşımız (Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap) arkadaşımızın açıklamalarını bilmediğimiz için onlar da görevi kabul ederlerse onları da ihraç edeceğiz. CHP'nin ne il başkanlığına ne de genel merkezine CHP'lilerin seçmediği biri giremez" sözlerini kullanmıştı.

CHP'DE FIKRA GİBİ ÇELİŞKİ: DÜN İHRAÇ ETTİLER BUGÜN SAVUNMA İSTEDİLER

Ancak parti içinde yaşanan çelişkili adımlar dikkat çekti. Dün ihraç ettiklerini açıkladıkları Gürsel Tekin'den, CHP yönetimi bugün savunma istedi. Tekin'in 15 gün içinde yazılı veya sözlü savunma yapması bekleniyor.

KARARINI "TANIMADIKLARI" MAHKEMEYE BAŞVURDULAR

CHP'de çelişkiler bununla da sınırlı kalmadı.

Aynı zamanda, "mahkeme kararını tanımıyoruz" açıklaması yapan CHP yönetimi, aradan kısa süre geçmeden İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne giderek itiraz dilekçesi sundu.

İhraç açıklamasının ardından partinin hangi gerekçe ile savunma isteyeceği ise merak konusu oldu.

İHRAÇ EDİLİRSE GÖREV YAPABİLİR Mİ?

Öte yandan olası bir ihraç durumu mahkeme kararını etkilemeyecek. Gürsel Tekin, CHP'den çıkacak karara rağmen il başkanı olarak görevine devam edebilecek.

