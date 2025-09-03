Gözler "şaibe" davasında: Kemal Kılıçdaroğlu geri mi geliyor? İstanbul'un iptali kurultay davasını nasıl etkileyecek?

ŞAİBELİ KURULTAY DAVASINI NASIL ETKİLEYECEK? Bilindiği üzere Özgür Özel süreçte genel başkanlık koltuğunu koruma mücadelesi verirken Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde ise "Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz" görüşünün hakim olduğu ve Kılıçdaroğlu'nun geri dönüşe hazır olduğu biliniyor.

"BENZER ŞEKİLDE SONUÇLANACAĞINI İŞARET EDİYOR"

Konuyu köşesine taşıyan Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi de benzer bir yorumda bulundu.

Selvi'nin "CHP'de hesaplar karıştı" başlıklı yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Bu karar, 15 Eylül'de yapılacak olan CHP Büyük Kurultayı'yla ilgili davanın da benzer bir şekilde sonuçlanacağını işaret ediyor.

Çünkü İstanbul İl Kongresi'yle ilgili verilen kararda Büyük Kurultay'da oy kullanan 196 delegenin delegeliği iptal edildi. Maddi menfaat karşılığı iradesi değiştirildiği tespit edilen bu delegeler büyük kongrede oy kullandı. Kılıçdaroğlu seçimi 18 oyla kaybetmişti. Bu durum dahi Büyük Kurultay'ın sonucunu sakatlayan bir durum.

CHP yönetimi karara tepki gösteriyor. Özgür Özel iktidarı suçluyor. Ancak CHP'lilerin şapkayı önlerine koyup düşünmeleri lazım. CHP, çok şey yaşadı. 12 Eylül darbesinden sonra kapatıldı. CHP kurultaylarında liste savaşları yaşandı.Ama CHP'nin hiçbir kurultayı delegelerin parayla satın alındığı, 150 bin lira ile 350 bin lira arasında paranın döndüğü, telefon ve tablet hediye edildiği, belediyelerde işe alma karşılığı delegelerin oy vermeye ikna edildiği, pavyon köşelerinde pazarlıkların yapıldığı iddiasıyla yönetimin görevden alınmasını ilk kez yaşıyor. İstanbul İl Kongresi'yle ilgili iddianameye giren ses kayıtlarında CHP'li delegeler kendilerine para teklif edildiğini itiraf ediyorlar. Rüşveti teklif eden CHP yöneticisi, aldım diyen CHP delegesi, mahkemede itiraf eden CHP'li. Peki iktidar bu işin neresinde? Rüşveti teklif eden iktidar mı, aldım diyen iktidar mensubu mu, itiraf eden iktidara yakın kişiler mi? Hayır."

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı kararı A Haber ekranlarında değerlendirdi.

Orallı, "Böylece hem İstanbul il kongresi iptal edildi hem de buradan hareketle kurultayın da iptal edilme ihtimali bir miktar daha artmış oldu." ifadelerini kullandı.