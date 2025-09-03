PODCAST CANLI YAYIN

Gözler "şaibe" davasında: Kemal Kılıçdaroğlu geri mi geliyor? İstanbul'un iptali kurultay davasını nasıl etkileyecek?

CHP'nin kucağına bir bomba daha düştü. İstanbul İl Kongresi’nin iptali, şaibeli kurultay davası öncesi dengeleri altüst etti. Mahkemenin 196 delegeyi görevden alması, "mutlak butlan" ihtimalini güçlendirirken parti kulislerinde "İstanbul düştüyse kurultay da düşer" yorumları yapılıyor. Tüm bu gelişmeler gözleri yeniden Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası dönüşüne çevirdi. Kılıçdaroğlu cephesinde "Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz" görüşünün hakim olduğu biliniyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gözler "şaibe" davasında: Kemal Kılıçdaroğlu geri mi geliyor? İstanbul'un iptali kurultay davasını nasıl etkileyecek?

Cumhuriyet Halk Partisi şaibeli kurultay davası öncesi İstanbul'dan gelen "iptal" haberiyle sarsıldı.

DAVA ÖNCESİ ÇARŞI KARIŞTI
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarıyla açılan ve mutlak butlan kararı beklentisiyle takip edilen dava, 30 Haziran'da sonuçlanmadı önce 8 Eylül'e ardından da 15 Eylül'e ertelendi.

Dava sonucunun Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık yolunu açabileceği yorumları yapılırken bomba bir gelişme daha yaşandı.

CHP'NİN İSTANBUL İL KONGRESİ İPTAL EDİLDİ
İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi dün (2 Eylül) CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevinden uzaklaştırılmalarına, geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Özel ile birlikte 196 delege de görevden alındı. İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin atandı.

Kemal Kılıçdaroğlu ile Gürsel TekinKemal Kılıçdaroğlu ile Gürsel Tekin

CHP İstanbul İl Kongresi iptali ne anlama geliyor?

ŞAİBELİ KURULTAY DAVASINI NASIL ETKİLEYECEK?
Bilindiği üzere Özgür Özel süreçte genel başkanlık koltuğunu koruma mücadelesi verirken Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde ise "Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz" görüşünün hakim olduğu ve Kılıçdaroğlu'nun geri dönüşe hazır olduğu biliniyor.

Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden kurultay davası öncesi bomba çıkış!Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden kurultay davası öncesi bomba çıkış!

KURULTAYI ETKİLEYEBİLİR
Yaşanan bu gelişme ve 196 delegenin görevden alınması kurultay davasını doğrudan etkileyebilir.

Kemal Kılıçdaroğlu (Sosyal medya)Kemal Kılıçdaroğlu (Sosyal medya)

İstanbul delegelerinin iptali, 38. Olağan Kurultay'da oy çoğunluğunu sarsabilir ve "mutlak butlan" kararına sebep olabilir.

KULİSLERDE NE KONUŞULUYOR?
Parti kulislerinde, "İstanbul kongresi düştüyse kurultay da düşer" yorumları hakim.

"BENZER ŞEKİLDE SONUÇLANACAĞINI İŞARET EDİYOR"
Konuyu köşesine taşıyan Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi de benzer bir yorumda bulundu.

Selvi'nin "CHP'de hesaplar karıştı" başlıklı yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Bu karar, 15 Eylül'de yapılacak olan CHP Büyük Kurultayı'yla ilgili davanın da benzer bir şekilde sonuçlanacağını işaret ediyor.

Çünkü İstanbul İl Kongresi'yle ilgili verilen kararda Büyük Kurultay'da oy kullanan 196 delegenin delegeliği iptal edildi. Maddi menfaat karşılığı iradesi değiştirildiği tespit edilen bu delegeler büyük kongrede oy kullandı. Kılıçdaroğlu seçimi 18 oyla kaybetmişti. Bu durum dahi Büyük Kurultay'ın sonucunu sakatlayan bir durum.

CHP yönetimi karara tepki gösteriyor. Özgür Özel iktidarı suçluyor. Ancak CHP'lilerin şapkayı önlerine koyup düşünmeleri lazım. CHP, çok şey yaşadı. 12 Eylül darbesinden sonra kapatıldı. CHP kurultaylarında liste savaşları yaşandı.Ama CHP'nin hiçbir kurultayı delegelerin parayla satın alındığı, 150 bin lira ile 350 bin lira arasında paranın döndüğü, telefon ve tablet hediye edildiği, belediyelerde işe alma karşılığı delegelerin oy vermeye ikna edildiği, pavyon köşelerinde pazarlıkların yapıldığı iddiasıyla yönetimin görevden alınmasını ilk kez yaşıyor. İstanbul İl Kongresi'yle ilgili iddianameye giren ses kayıtlarında CHP'li delegeler kendilerine para teklif edildiğini itiraf ediyorlar. Rüşveti teklif eden CHP yöneticisi, aldım diyen CHP delegesi, mahkemede itiraf eden CHP'li. Peki iktidar bu işin neresinde? Rüşveti teklif eden iktidar mı, aldım diyen iktidar mensubu mu, itiraf eden iktidara yakın kişiler mi? Hayır."

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?
Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı kararı A Haber ekranlarında değerlendirdi.

Orallı, "Böylece hem İstanbul il kongresi iptal edildi hem de buradan hareketle kurultayın da iptal edilme ihtimali bir miktar daha artmış oldu." ifadelerini kullandı.

Orallı şunları söyledi:

"Bu delegasyonun tamamı bundan birkaç ay önce zaten oy kullanmıştı yine CHP olağanüstü kurultayında bir seçim sürecine dahil olmuşlardı.

O zaman şu soru akla gelir eğer İstanbul il kongresinde bir şaibe varsa kişilerin maddi çıkar beklentileriyle bir örgüt oluşturduklarına siyaseten ideolojik olarak değil parasal manada beklentiler üzerinden oy verdikleri gerçeğine dair yeni bir süreç doğurduğunda şu soru akla geliyor haliyle o zaman buradan seçilen delegasyon genel başkan seçiminde oy tercihini hangi çıkar için kullandı, Hangi reaksiyonu ortaya koydu?

"CEZA DAVASINA DÖNER"
Beraberinde şunu da doğuruyor. Bu durumda demek ki İstanbul il kongresinde kişilerin siyaset ve ideolojik beklentilerinden çok daha uzak maddi beklentileri öne çıkmış. Asıl soru şu olacak bu maddi beklentiler kim tarafından karşılanıyor? Eğer burada İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanlık sıfatını öncesinde üstlenen şu anda tutuklu olarak yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun ya da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in adı da eğer dahil olursa o zaman bir anda dava artık ceza davasına döner. Rüşvet ve yolsuzluk gibi durum varsa bir anda ağır ceza mahkemesine döner ve 10 yıllık hapis cezalarının gündeme gelme ihtimalinin önünün açıldığı bir kararla karşı karşıyayız."

KEMAL KILIÇDAROĞLU CEPHESİ KARAR HAKKINDA NE DEDİ?
Mahkemenin İstanbul İlk Kongresi iptal kararının ardından Takvim.com.tr Kılıçdaroğlu cephesine ulaştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresi, "Bu süreç hassas verilen kararla ilgili Kemal Bey hiçbir açıklama yapmayacak" ifadelerini kullandı.

KURULTAYDA KİM KAÇ OY ALMIŞTI?
CHP'nin 5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'ndaki genel başkanlık seçiminde, ilk turda salt çoğunluk sağlanamamıştı. Özgür Özel 682 oy alarak ilk turu önde bitirdi. Kemal Kılıçdaroğlu ise 664 oy aldı.

İkinci turda ise Özgür Özel 812 oy Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'li Özel mahkemenin kararını tanımadı! Kayyum heyetinden Müjdat Gürbüz TAKVİM'e konuştu: "Biz gelmesek 2. Baro'dan heyet gelecek"
CHP'de delege savaşlarında yeni skandal! Önce işe aldılar sonra delege yaptılar
ASSAN soruşturması derinleşiyor! Teknoloji hırsızlıkları dosyaya girdi | MKE'ye 400 bin lira ödemişler
Emekliye 28.500 TL’ye varan promosyon: Bankaların yarışı başladı!
AK Parti MYK Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplandı! Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar
Gürsel Tekin'in CHP açıklaması tekrar gündem oldu! CHP'li Özel neden ihraç etti? Cevabı arşivden çıktı | "Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar
CHP'de İstanbul İl Başkanlığı kavgası! Yeni yönetime seçilen Müjdat Gürbüz'e CHP yandaşı medya ve troller tarafından linç kampanyası
Güzide Duran ile Fikret Orman dudak dudağa! Evli olduğunu unuttu gece kulübünde kimseye aldırış etmedi!
Günlerdir ortada yoktu! Trump "öldü" iddialarının ardından ilk kez kamuoyu önüne çıktı: Ölüm haberlerim yanlış ve sahtedir
ABD fitili ateşledi! Venezuela'da bir gemiye saldırı | Trump duyurdu! Maduro'dan dikkat çeken çıkış: Beyaz Saray'ı kim yönetiyor?
İstanbul Kongresi'nin iptali sonrası CHP'den bomba kulis: Özgür Özel istifa edecek! Kayyum heyetinden Müjdat Gürbüz Takvim.com.tr'ye konuştu
Son dakika: CHP'nin şaibeli İstanbul İl Kongresi iptal edildi! Özgür Çelik görevden alındı | Yeni il başkanı Gürsel Tekin'den ilk açıklama
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: "SDG/YPG bu çağrıdan muaf ve istisna değildir"
Fenerbahçe’den altyapı ve düşük maliyetli transferlerden 95 milyon Euro gelir
CHP İstanbul İl Yönetimini "görevden eden" süreç... Takvim manşet manşet yazdı: Delege tezgahından KİPTAŞ kıyağına!
Gözler "şaibe" davasında: Kemal Kılıçdaroğlu geri mi geliyor? İstanbul'un iptali kurultay davasını nasıl etkileyecek?
Karadeniz’den İstanbul’a uzanan imkansız bir aşk ve aile dramı: Gözleri KaraDeniz! İlk bölümü geceye damga vurdu
Başkan Erdoğan'dan Çin dönüşü ABD'nin Filistinlilere vize kararına sert tepki: "Bu sesi kısmak, susturmak mümkün değildir"
Galatasaray'dan bir bomba transfer daha! Victor Osimhen devrede
Adaylık operasyonu: Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nu Batı medyası üzerinden bitirdi! Mansur Yavaş neden rahatsız?