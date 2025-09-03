Özgür Özel yargıya parmak salladı! CHP mahkemenin İstanbul Kongresi kararına itiraz etti

YARGI KARARINA RAĞMEN İL BİNASINDA MAKAMI GASP CHP Genel Başkanı Özgür Özel , "CHP'nin il başkanı nerede görev yapar? CHP'nin il başkanlığında, il binasında görev yapar ve genel başkana vekalet eder. Benim vekilim, adaşım, yoldaşınız Özgür Çelik'tir. Özgür Çelik, İstanbul İl Başkanı olarak görevinin başındadır." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul İl Başkanlığına ziyarette bulunarak İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve İl Başkanlığına geçici yönetim kurulu atanması kararına ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu. (DHA)

"ÖZGÜR ÇELİK GÖREVİNİN BAŞINDA" DİYEREK MAHKEME KARARINA KAFA KARŞI ÇIKTI



CHP Genel Başkanının 83 makam odası olduğunu söyleyen Özel, "Bunlardan biri Meclistedir, biri Söğütözü'ndeki genel merkezimizdedir. 81 tanesi de 81 ildeki il başkanlığıdır. Burası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten emanet aldığımız makamın temsil edildiği makam odalarından bir tanesidir. CHP'nin il başkanı nerede görev yapar? CHP'nin il başkanlığında, il binasında görev yapar ve genel başkana vekalet eder. Benim vekilim, adaşım, yoldaşınız Özgür Çelik'tir. Özgür Çelik, İstanbul İl Başkanı olarak görevinin başındadır." ifadelerini kullandı.

ÇELİK'TEN SONRA SİLİVRİ'YE GİDECEK



Özel, Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'nde ziyarete gitmeden önce il binasına Özgür Çelik'in yanına geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Kendisiyle, yöneticilerimizle, milletvekillerimizle içinde bulunulan durumu değerlendirdik ve birazdan buradan ayrılacağım. Ardından da her birimiz görevimizin gereğini yapmaya devam edeceğiz. Dün alınan karar, asliye hukuk mahkemesinin, hukuken ve siyaseten yok hükmünde olan, yetki gaspı olan ve kabul edilmesinin Türkiye'deki hukuk sistemi açısından da mümkün olmadığı bir karardır. Siyaseten bir siyasi partinin genel başkanını o ilde kimin temsil edeceğine o partinin üyeleri ve onların seçtiği delegeler karar verirler. Bu karar, bundan iki yıl önce yapılan İstanbul İl Kongresi ile belirlenmiştir."