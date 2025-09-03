PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li Gürsel Tekin A Haber'e konuştu: "Hırsızlığımı arsızlığımı bulamayıp aidat konuşuyorlar"

CHP'nin İstanbul Kongresi'nin iptali sonrası mahkeme tarafından göreve atanan CHP'li Gürsel Tekin A Haber'e özel açıklamalara bulundu. Karar sonrası partiden kimseyle iletişim kurmadığını belirten Tekin, aidat ödemediği için ihraç edildiği iddialarına sert tepki gösterdi. Tekin, "Hırsızlığımı, arsızlığımı bulamayıp aidat konuşuyorlar" diyerek tepki gösterdi.

CHP delegelerinden Özlem Erkan'ın başvurusu üzerine açılan davada İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.

Gürsel Tekin: Üyelikten istifa ettim demedim, ben CHP’liyim



CHP İSTANBUL İL YÖNETİMİ'NE GEÇİCİ GÖREVLENDİRME

Bunun üzerine dosyayı karara bağlayan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren bu görevlerden uzaklaştırılmalarına karar verdi.

Gürsel Tekin (AA)Gürsel Tekin (AA)

Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetti.

TEKİN A HABER'E KONUŞTU
Mahkemenin İl Başkanlığı için görevlendirdiği Gürsel Tekin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Gürsel Tekin (AA)Gürsel Tekin (AA)

İSTİFA ETMEDİM GÖREVİMİN BAŞINDAYIM

Tekin, "Üyelikten istifa etmedim, ben CHP'liyim. Görevimizin başındayız, planlamalarımızı yapıyoruz. İhraç kararını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Hayatım boyunca partim için çalıştım. Karar sonrası CHP'den kimseyle temasım olmadı." dedi.

Gürsel Tekin (AA)Gürsel Tekin (AA)

AİDAT VERMEDİ İDDİALARI

Aidat vermediği için ihraç edildiği iddialarına ilişkin konuşan Tekin, "Hırsızlığımı, arsızlığımı bulamayıp aidat konuşuyorlar" diyerek tepki gösterdi.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ MÜ?

Kurultay davası ile ilgili olarak benzer kararın çıkmasının beklendiği sorusuna Gürsel Tekin, "Ben hukukçu değilim" dedi ve Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşmediğini söyledi.

CHPli Özel mahkemenin kararını tanımadı! Kayyum heyetinden Müjdat Gürbüz TAKVİMe konuştu: Biz gelmesek 2. Barodan heyet gelecekCHPli Özel mahkemenin kararını tanımadı! Kayyum heyetinden Müjdat Gürbüz TAKVİMe konuştu: Biz gelmesek 2. Barodan heyet gelecek

