İstanbul Valiliği, motosikletlerin park edeceği alanlar hakkında yayınladığı genelgede "Kaldırım, Yaya Yolu ve Meydanlarda motosiklet park edilmesine izin verilmemesi, Trafiğe kapalı olan alanlara motosikletle giriş yapılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi" gerektiği bildirildi.
İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi! O alanlarda park edilemeyecek
