İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi! O alanlarda park edilemeyecek

İstanbul Valiliği, motosikletlerin park edeceği alanlar hakkında yayınladığı genelgede "Kaldırım, Yaya Yolu ve Meydanlarda motosiklet park edilmesine izin verilmemesi, ­Trafiğe kapalı olan alanlara motosikletle giriş yapılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi" gerektiği bildirildi.

