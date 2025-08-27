PODCAST CANLI YAYIN

Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden "kurultay davası" öncesi bomba çıkış: Parti yönetilmek zorunda

Cumhuriyet Halk Partisi 15 Eylül’deki “şaibeli kurultay” davasına kilitlenmişken eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu cehesinden bomba bir çıkış geldi. Partiden kopuşların olduğunu ve CHP’nin iyi bir görüntü vermediğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu cephesi, “Parti yönetilmek zorunda kaçmak olmaz” mesajıyla kurultay davası sonrası göreve talip olduğunun sinyalini verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şaibeli kurultay davası öncesi "dönüş" sinyali verdi.

GÖZLER ŞAİBELİ KURULTAY DAVASINDA
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarıyla açılan ve mutlak butlan kararı beklentisiyle takip edilen dava, 30 Haziran'da sonuçlanmadı önce 8 Eylül'e ardından da 15 Eylül'e ertelendi.

Dava sonucunun Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık yolunu açabileceği yorumları yapılırken parti adeta kaynayan kazana döndü.

Ekrem İmamoğlu ve Özgür ÖzelEkrem İmamoğlu ve Özgür Özel

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN OLAY ÇIKIŞ
Yolsuzluk tutuklusu ve şaibeli kurultay davasıdna "şüpheli" olarak yer alan Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin kurultay sürecinde etkili olduğu, Özgür Özel'in de süreçte genel başkanlık koltuğunu koruma mücadelesi verdiği biliniyor.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluEski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Cepheler arasında gerilim sürerken partiden kopuşlar da yaşanıyor. Bu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden ses getirecek bir çıkış geldi.

Kılıçdaroğlu'na yakın kaynakların, Kılıçdaroğlu'nun Çerçioğlu'nun istifasıyla başlayan süreç ve sonrasında gelen istifa görüntülerini iyi değerlendirmediğini söylediği ve "Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz" görüşünde olduğu öne sürüldü.

PARTİ İYİ GÖRÜNTÜ VERMİYOR
tv100'e konuşan Kılıçdaroğlu kaynaklarının aktardığına göre eski CHP Genel Başkanı, "Çerçioğlu'nun istifası ile başlayan CHP'li belediye başkanlarının istifa ettiği görüntü iyi bir görüntü değil, görüntüyü kim çıkarıyor ona bakmak lazım. Yerel yönetimlerden sorumlu kişilerin belediye başkanlarıyla sıkı bağ kurması gerekiyor. Göle Belediye Başkanı ilçesine hizmet götürmek istiyordu, partisinden destek istemesi kadar doğal bir şey yok. Bazı büyükşehir belediyelerinde sorun olduğu duyumları alınıyor." dedi.

"PARTİ YÖNETİLMEK ZORUNDA KAÇMAK OLMAZ"
Kılıçdaroğlu'un CHP'nin 2023'teki kurultayın ilişkin açılan davayı da basından takip ettiği, dosya ile özel olarak ilgilenmediği iddia edilirken Kılıçdaroğlu'nun kurultay iptal edilirse "Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz" görüşünde olduğu öne sürüldü.

Kılıçdaroğlu'na yakın kaynakların, "Genel Merkez'den Kılıçdaroğlu'na gelen bir görüşme talebi yok. Kılıçdaroğlu talep gelirse 'Özel'le görüşürüm' diyor. Kılıçdaroğlu'nu en çok üzen şey partinin adliye koridorlarına düşmüş olması" dediği öne sürüldü.

CHPde krizin tam ortasında buz gibi temas! Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu görüşmesinde neler yaşandıCHPde krizin tam ortasında buz gibi temas! Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu görüşmesinde neler yaşandı

Şaibeli 38. Olağan Kurultay davasının detayları ilk kez takvim.com.trde! Özgür Özelden Kemal Kılıçdaroğluna mutlak butlan baskısıŞaibeli 38. Olağan Kurultay davasının detayları ilk kez takvim.com.trde! Özgür Özelden Kemal Kılıçdaroğluna mutlak butlan baskısı

