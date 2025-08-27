Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden "kurultay davası" öncesi bomba çıkış: Parti yönetilmek zorunda

PARTİ İYİ GÖRÜNTÜ VERMİYOR

tv100'e konuşan Kılıçdaroğlu kaynaklarının aktardığına göre eski CHP Genel Başkanı, "Çerçioğlu'nun istifası ile başlayan CHP'li belediye başkanlarının istifa ettiği görüntü iyi bir görüntü değil, görüntüyü kim çıkarıyor ona bakmak lazım. Yerel yönetimlerden sorumlu kişilerin belediye başkanlarıyla sıkı bağ kurması gerekiyor. Göle Belediye Başkanı ilçesine hizmet götürmek istiyordu, partisinden destek istemesi kadar doğal bir şey yok. Bazı büyükşehir belediyelerinde sorun olduğu duyumları alınıyor." dedi.

"PARTİ YÖNETİLMEK ZORUNDA KAÇMAK OLMAZ"

Kılıçdaroğlu'un CHP'nin 2023'teki kurultayın ilişkin açılan davayı da basından takip ettiği, dosya ile özel olarak ilgilenmediği iddia edilirken Kılıçdaroğlu'nun kurultay iptal edilirse "Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz" görüşünde olduğu öne sürüldü.

Kılıçdaroğlu'na yakın kaynakların, "Genel Merkez'den Kılıçdaroğlu'na gelen bir görüşme talebi yok. Kılıçdaroğlu talep gelirse 'Özel'le görüşürüm' diyor. Kılıçdaroğlu'nu en çok üzen şey partinin adliye koridorlarına düşmüş olması" dediği öne sürüldü.