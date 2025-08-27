Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden "kurultay davası" öncesi bomba çıkış: Parti yönetilmek zorunda

Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şaibeli kurultay davası öncesi "dönüş" sinyali verdi.
GÖZLER ŞAİBELİ KURULTAY DAVASINDA
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarıyla açılan ve mutlak butlan kararı beklentisiyle takip edilen dava, 30 Haziran'da sonuçlanmadı önce 8 Eylül'e ardından da 15 Eylül'e ertelendi.
Dava sonucunun Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık yolunu açabileceği yorumları yapılırken parti adeta kaynayan kazana döndü.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN OLAY ÇIKIŞ
Yolsuzluk tutuklusu ve şaibeli kurultay davasıdna "şüpheli" olarak yer alan Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin kurultay sürecinde etkili olduğu, Özgür Özel'in de süreçte genel başkanlık koltuğunu koruma mücadelesi verdiği biliniyor.
Cepheler arasında gerilim sürerken partiden kopuşlar da yaşanıyor. Bu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden ses getirecek bir çıkış geldi.
Kılıçdaroğlu'na yakın kaynakların, Kılıçdaroğlu'nun Çerçioğlu'nun istifasıyla başlayan süreç ve sonrasında gelen istifa görüntülerini iyi değerlendirmediğini söylediği ve "Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz" görüşünde olduğu öne sürüldü.