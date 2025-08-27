CHP’de kopuş iddiaları: Kılıçdaroğlu cephesi yeniden sahneye mi çıkıyor?

Cumhuriyet Halk Partisi 15 Eylül’deki “şaibeli kurultay” davasına kilitlenmişken eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu cehesinden bomba bir çıkış geldi. tv100'ün iddiasına göre partiden kopuşların olduğunu ve CHP’nin iyi bir görüntü vermediğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu cephesi, “Parti yönetilmek zorunda kaçmak olmaz” mesajıyla kurultay davası sonrası göreve talip olduğunun sinyalini verdi. CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise iddialara ilişkin açıklama yaparak kendisine yakın kaynak diye bir şey olmadığını belirterek, "Beni yıpratmak isteyen çevrelere malzeme verilmek isteniyor." iddiasında bulundu.