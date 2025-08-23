TCG Anadolu 'Zafer Yolculuğu' için Çanakkale'den yola çıktı İstanbul'a demir attı | Savarona yatı ile boğazı selamlayacaklar!

(AA) "GÜZEL, KEYİFLİ, UNUTULMAZ BİR YOLCULUKTU"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki heyeti, gemiden inişlerinde İstanbul Valisi Davut Gül karşıladı. Bakan Bak, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerle beraber Mavi Vatan'da Zafer Yolculuğu etkinliği kapsamında TCG Anadolu gemisiyle keyifli bir yolculuk gerçekleştirdiklerini söyledi. Gurur verici bir gün yaşadıklarını, gençlerin bu yolculuktan çok keyif aldığını dile getiren Bak, gençlere savunma sanayisinin nereden nereye geldiğini, Türk ordusunun ne kadar güçlü olduğunu anlattıklarını kaydetti. Bak, savunma sanayisinin ve ülkenin gelişmesi için yapılan yatırımların kıymetli olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Bölgemizdeki savaşlar, kuzeydeki Ukrayna-Rusya Savaşı, yine güneyde gerçekleşen savaşlar bize şunu öğretiyor. Bu bölgede güçlü olmak gerekiyor. Özellikle caydırıcılık için böylesine önemli yatırımların gerçekleşmesi gerekiyor. İHA, SİHA üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerinden bir tanesiyiz. Komutanımız anlattı. Kendi gemilerimizi kendimiz yapıyoruz. Şu anda 36 gemi inşaat halinde. Yine uçak gemisi yapılıyor, onun da pisti tamamlanmak üzere. Deniz Kuvvetlerimizin potansiyelini, niçin önemli olduğunu, Karadeniz ve Ege'deki durumları anlattılar. Çocuklarımız çok bilgilendi. Güzel, keyifli, unutulmaz bir yolculuktu."

(AA) GENÇLER TCG ANADOLU'YU GEZEREK TARİHİ BİR DENEYİM YAŞADI

Çanakkale'den İstanbul'a "Zafer Yolculuğu" etkinliğinde, üniversitelerin mühendislik bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, ÜNİDES desteği alan üniversite kulüplerinin temsilcileri, medya ve iletişim bölümü öğrencileri ile TEKNOFEST yarışmalarında derece alan toplamda 350 genç yer aldı. Yaklaşık 8 saat süren yolculuk boyunca tarihi bir deneyim yaşayan gençler, hem TCG Anadolu gemisini gezme fırsatı buldu hem de burada verilen konferanslarla "mavi vatan"ın önemini öğrendi.

TCG Anadolu, ʺZafere Yolculukʺ için Çanakkale'den İstanbul'a hareket etti (takvim foto arşiv) "ÜLKEMİZ YÜZDE 20 OLAN MİLLİLİK ORANINI YÜZDE 85'İN ÜZERİNE ÇIKARDI"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gemide yaptığı açıklamada, TCG Anadolu gemisiyle Zafer Yolculuğu etkinliği kapsamında gençlerle beraber Çanakkele'den İstanbul'a seyir yaşayacaklarını söyledi. Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü için Türkiye'nin dört bir yanından 110 bin gence Çanakkale'yi gezdirdiklerini, Zafer Yolculuğu etkinliğine katılan gençlerin de burayı gezme fırsatı bulduğunu aktaran Bak, dönüşte de gençleri Türk donanmasının gururu olan TCG Anadolu'da misafir ettiklerini dile getirdi. Bak, ağustos ayının son haftasının Türkiye için zaferler haftası olduğunu, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlandığını anımsattı. Etkinlikte çeşitli üniversitelerdeki mühendislik fakültelerinde okuyan öğrenciler ile TEKNOFEST yarışmalarına hazırlanan gençlerin de yer aldığını kaydeden Bak, "Burada yaklaşık 8 saat sürecek bir seyahat gerçekleştiriyorlar. Büyük bir tecrübe. Türk savunma sanayisinin, Türk milli teknolojisinin nereye geldiğini görecekler. Ülkemiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde savunma sanayisinde büyük bir hamle yaptı. Yüzde 20 olan millilik oranını yüzde 85'in üzerine çıkardı. MİLGEM Projesi çerçevesinde kendi gemilerimizi üretiyoruz. TCG Anadolu, Türk mühendislerinin inşa ettiği önemli bir yüzer gemi. Büyük bir amiral gemisi diye ifade edebiliriz." diye konuştu. Bakan Bak, etkinliğe katılan gençlerin TEKNOFEST kapsamında gemilerin Boğaz geçişini göreceklerini, Tuzla Tersanesi'nde denizle ilgili yatırımların yer alacağı TEKNOFEST Mavi Vatan'ı ziyaret edebileceklerini söyledi.

TCG Anadolu, ʺZafere Yolculukʺ için Çanakkale'den İstanbul'a hareket etti (takvim foto arşiv) "ÜLKEMİZLE MİLLİ TEKNOLOJİMİZLE GÜÇLÜ ORDUMUZLA GURUR DUYUYORUZ" Gençlerin savunma sanayii alanındaki gelişmelerden haberdar olmalarını istediklerini ifade eden Bak, "Gençlerimizin milli şuurla yetişmesini, manevi değerlerle kuşanmasını ve ülkesini sevmesini, kapasitesini, gücünü görmesini istiyoruz. Özgüveni olan gençler, milletler çok şeyi başarabilirler. Gençlerimiz gelecekte Türkiye'yi çok daha ileriye taşıyacaklar. Böylece ülkemiz bu coğrafyada, bölgede önemli bir güç olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu. "Mavi Vatan"ın önemli bir konsept olduğuna, konseptteki en önemli argümanlardan birinin de bu yatırımlar olduğuna işaret eden Bak, "Ülkemizle milli teknolojimizle güçlü ordumuzla gurur duyuyoruz. Gençlerimizin de bunu görmesini istedik. Milletimizin bu coşkuyu, heyecanı Zafer Haftası'nda da neler başarabildiğini görmesini arzu ettik." dedi.