TCG Anadolu 'Zafer Yolculuğu' için Çanakkale'den yola çıktı İstanbul'a demir attı | Savarona yatı ile boğazı selamlayacaklar!
Türkiye'nin ilk yerli ve milli savaş gemisi TCG Anadolu, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü ile 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Gelibolu'dan başladığı "Zafer Yolculuğu"nu tamamlayarak İstanbul'a ulaştı. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde restorasyon çalışmaları gerçekleştirilen Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatı, yarın TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında TCG Anadolu ve 7 gemi ile birlikte İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak.
Milli Savunma Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde, Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği TCG Anadolu gemisiyle milli mücadele ruhunu yaşatmak, gençlere teknoloji ve savunma sanayi alanında ilham vermek amacıyla özel bir program organize edildi.
Çanakkale'den İstanbul'a "Zafer Yolculuğu" etkinliği kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile çeşitli alanlarda başarı gösteren 350 genç, Gelibolu Feribot İskelesi'nden gemiyle açığa hareket etti. Daha sonra katılımcılar, Gelibolu açıklarında bekleyen TCG Anadolu'ya intikal etti.
TCG Anadolu, ʺZafere Yolculukʺ için Çanakkale'den İstanbul'a hareket etti (takvim foto arşiv)
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, gemide gençleri karşılayarak, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. TCG Anadolu, intikalin tamamlanmasının ardından Gelibolu açıklarından İstanbul'a seyir faaliyetine başladı.
Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü ile 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için düzenlenen etkinlikte, üniversitelerin mühendislik bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, ÜNİDES desteği alan üniversite kulüplerinin temsilcileri, medya ve iletişim bölümü öğrencileri ile TEKNOFEST yarışmalarında derece alan gençler yer alıyor.
MAVİ VATAN'IN KALKANI TCG ANADOLU İSTANBUL'DA
Milli Savunma Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde, Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği TCG Anadolu gemisiyle, Milli Mücadele ruhunu yaşatmak, gençlere teknoloji ve savunma sanayisi alanında ilham vermek amacıyla düzenlenen Çanakkale'den İstanbul'a "Zafer Yolculuğu" etkinliği için saat 09.00'da Gelibolu'dan başlanan seyir faaliyeti tamamlandı.
Önce Çanakkale Boğazı'nı, ardından İstanbul Boğazı'nı geçen gemi, Sarayburnu Limanı'na yanaşarak demir attı.
Etkinliğe katılan gençler, geminin limana yanaşma anını üst güverteden izledi. Gençler, İstanbul manzarasıyla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
"GÜZEL, KEYİFLİ, UNUTULMAZ BİR YOLCULUKTU"
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki heyeti, gemiden inişlerinde İstanbul Valisi Davut Gül karşıladı.
Bakan Bak, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerle beraber Mavi Vatan'da Zafer Yolculuğu etkinliği kapsamında TCG Anadolu gemisiyle keyifli bir yolculuk gerçekleştirdiklerini söyledi.
Gurur verici bir gün yaşadıklarını, gençlerin bu yolculuktan çok keyif aldığını dile getiren Bak, gençlere savunma sanayisinin nereden nereye geldiğini, Türk ordusunun ne kadar güçlü olduğunu anlattıklarını kaydetti.
Bak, savunma sanayisinin ve ülkenin gelişmesi için yapılan yatırımların kıymetli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Bölgemizdeki savaşlar, kuzeydeki Ukrayna-Rusya Savaşı, yine güneyde gerçekleşen savaşlar bize şunu öğretiyor. Bu bölgede güçlü olmak gerekiyor. Özellikle caydırıcılık için böylesine önemli yatırımların gerçekleşmesi gerekiyor. İHA, SİHA üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerinden bir tanesiyiz. Komutanımız anlattı. Kendi gemilerimizi kendimiz yapıyoruz. Şu anda 36 gemi inşaat halinde. Yine uçak gemisi yapılıyor, onun da pisti tamamlanmak üzere. Deniz Kuvvetlerimizin potansiyelini, niçin önemli olduğunu, Karadeniz ve Ege'deki durumları anlattılar. Çocuklarımız çok bilgilendi. Güzel, keyifli, unutulmaz bir yolculuktu."
GENÇLER TCG ANADOLU'YU GEZEREK TARİHİ BİR DENEYİM YAŞADI
Çanakkale'den İstanbul'a "Zafer Yolculuğu" etkinliğinde, üniversitelerin mühendislik bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, ÜNİDES desteği alan üniversite kulüplerinin temsilcileri, medya ve iletişim bölümü öğrencileri ile TEKNOFEST yarışmalarında derece alan toplamda 350 genç yer aldı.
Yaklaşık 8 saat süren yolculuk boyunca tarihi bir deneyim yaşayan gençler, hem TCG Anadolu gemisini gezme fırsatı buldu hem de burada verilen konferanslarla "mavi vatan"ın önemini öğrendi.
"ÜLKEMİZ YÜZDE 20 OLAN MİLLİLİK ORANINI YÜZDE 85'İN ÜZERİNE ÇIKARDI"
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gemide yaptığı açıklamada, TCG Anadolu gemisiyle Zafer Yolculuğu etkinliği kapsamında gençlerle beraber Çanakkele'den İstanbul'a seyir yaşayacaklarını söyledi. Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü için Türkiye'nin dört bir yanından 110 bin gence Çanakkale'yi gezdirdiklerini, Zafer Yolculuğu etkinliğine katılan gençlerin de burayı gezme fırsatı bulduğunu aktaran Bak, dönüşte de gençleri Türk donanmasının gururu olan TCG Anadolu'da misafir ettiklerini dile getirdi.
Bak, ağustos ayının son haftasının Türkiye için zaferler haftası olduğunu, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlandığını anımsattı. Etkinlikte çeşitli üniversitelerdeki mühendislik fakültelerinde okuyan öğrenciler ile TEKNOFEST yarışmalarına hazırlanan gençlerin de yer aldığını kaydeden Bak, "Burada yaklaşık 8 saat sürecek bir seyahat gerçekleştiriyorlar. Büyük bir tecrübe. Türk savunma sanayisinin, Türk milli teknolojisinin nereye geldiğini görecekler. Ülkemiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde savunma sanayisinde büyük bir hamle yaptı. Yüzde 20 olan millilik oranını yüzde 85'in üzerine çıkardı. MİLGEM Projesi çerçevesinde kendi gemilerimizi üretiyoruz. TCG Anadolu, Türk mühendislerinin inşa ettiği önemli bir yüzer gemi. Büyük bir amiral gemisi diye ifade edebiliriz." diye konuştu.
Bakan Bak, etkinliğe katılan gençlerin TEKNOFEST kapsamında gemilerin Boğaz geçişini göreceklerini, Tuzla Tersanesi'nde denizle ilgili yatırımların yer alacağı TEKNOFEST Mavi Vatan'ı ziyaret edebileceklerini söyledi.
"ÜLKEMİZLE MİLLİ TEKNOLOJİMİZLE GÜÇLÜ ORDUMUZLA GURUR DUYUYORUZ"
Gençlerin savunma sanayii alanındaki gelişmelerden haberdar olmalarını istediklerini ifade eden Bak, "Gençlerimizin milli şuurla yetişmesini, manevi değerlerle kuşanmasını ve ülkesini sevmesini, kapasitesini, gücünü görmesini istiyoruz. Özgüveni olan gençler, milletler çok şeyi başarabilirler. Gençlerimiz gelecekte Türkiye'yi çok daha ileriye taşıyacaklar. Böylece ülkemiz bu coğrafyada, bölgede önemli bir güç olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.
"Mavi Vatan"ın önemli bir konsept olduğuna, konseptteki en önemli argümanlardan birinin de bu yatırımlar olduğuna işaret eden Bak, "Ülkemizle milli teknolojimizle güçlü ordumuzla gurur duyuyoruz. Gençlerimizin de bunu görmesini istedik. Milletimizin bu coşkuyu, heyecanı Zafer Haftası'nda da neler başarabildiğini görmesini arzu ettik." dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, etkinlik için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e ve bu olanakları sağlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ilettiğini söyledi.
ATATÜRK'ÜN MİRASI SAVARONA, İSTANBUL BOĞAZI'NI SELAMLAYACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde restorasyon çalışmaları gerçekleştirilen Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatı, yarın TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında TCG Anadolu ve 7 gemi ile birlikte İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak.
Savarona yatının yeni hikayesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı envanterinde bulunan yatın tekrar bahriyeye kazandırılmasına yönelik önerisi sonrası başladı. Bunun üzerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na devredilen yatla ilgili Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu talimatıyla hazırlanan üç alternatifli planın Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a sunulmasıyla restorasyon kararı verildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun talimatıyla Deniz Müzesi'ndeki Atatürk'e ait çeşitli objeler Savarona'ya getirtildi.
BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ
Uzun yıllar kullanılamayan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ve Emine Erdoğan'ın girişimleriyle kapsamlı bir restorasyondan geçmesinin ardından İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nca gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde donanmaya katılan Savarona yatı, geleceği bilimle çizen TEKNOFEST için yeniden 'Mavi Vatan'da boy gösterecek. Savarona yatı, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu ve Deniz Kuvvetleri'ne ait 7 gemi ile 24 Ağustos Pazar günü İstanbul'da Boğaz Geçişi icra edecek.
"TÜM HALKIMIZI BOĞAZ BOYUNCA BEKLİYORUZ"
İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Savarona yatı ve Deniz Kuvvetleri'nin bazı gemilerinin gerçekleştireceği İstanbul Boğazı geçişi için vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Maziden atiye büyük bir coşkuyla devam etmiş olduğumuz Türk denizciliğini yaygınlaştırmak üzere 'Donanmasız Anadolu olamaz' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde şu anda görmüş olduğunuz Savarona gemimiz, Türkiye'nin en büyük gemisi gururumuz Anadolu SİHA gemimiz ve toplamda 9 gemimizle Boğaz geçişi yapacağız. 13.30'da Sarıyer'den başlayacak olan Boğaz geçişimizde, 9 gemiyle donanmamız, 17.00'de Sayın Cumhurbaşkanımızı Dolmabahçe'nin önlerinde, Boğaz'da da aziz Türk halkımızı selamlayacaktır. Tüm değerli halkımızı Boğaz boyunca bekliyoruz, biz orada olacağız, bizi yalnız bırakmayacaklarına inanıyoruz. Herkesin Zafer Bayramı'nı kutluyorum, 'Mavi Vatan' bizim için çok önceliklidir" dedi.
Atatürk'ün mirası Savarona, İstanbul Boğazı'nı selamlayacak (takvim foto arşiv)
"EN BÜYÜK KAZANIM BUDUR"
Yetkin, "Zamanında parasını dahi vermiş olmamıza rağmen alamadığımız harp gemilerinin olduğu dönemlerden artık tamamen özgün, milli ve sürdürülebilir bir gemi inşa harp sanayi oluşturmuş durumdayız. Milli gemilerimiz artık 'Mavi Vatan' olarak adlandırdığımız vatanımıza, bayrağımızı gururla dalgalandırmakta, hak ve menfaatlerimizi korumaktadır. En büyük kazanım budur. Bizlere desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza ve tüm komutanlarımıza, büyüklerimize şükranlarımızı sunuyorum" açıklamasında bulundu.
"DONANMALARIMIZIN EN BÜYÜK 5'İNCİ GEMİSİ"
Yetkin, yatın 17 Ağustos 2023'ten itibaren tekrar devredildiği Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon, bakım, onarım faaliyetlerine başlandığını belirtti. Geminin devredilmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın çok büyük destek ve katkılarını gördüklerini vurgulayan Yetkin, "Şu anda içerisinde bulunmuş olduğumuz güverte saclarının neredeyse tamamını değiştirmiş durumdayız. Gemimiz 6 güverteden müteşekkil, 136 metre boyunda ve 5 bin ton ağırlığa sahip olan şu anda da donanmalarımızın en büyük 5'inci gemisi statüsündedir. Bu kadar büyük bir gemiyi fedakar çalışmalarımızla 10 ay gibi kısa bir süre içerisinde denizcilikte 'klaslanma' olarak adlandırdığımız emniyetli seyir yapabilecek hale getirdik" dedi.
EĞİTİMLERDE KULLANILACAK
Yetkin, "Bu süreç içerisinde 60 tondan daha fazla sac değişimi, 80 ton asbestlerin temizlenmesi, bütün kablo yollarının tekrar düzenlenmesi ve denizciliğe uygun olarak yeniden modernizasyon yapılması, telsiz muhabere sistemlerinin yenilenmesi gibi birçok modernizasyonları da içerisine dahil ettik. Geminin neredeyse hurda durumda olan makineleri yeniden üretici seviyesinde bakımları, onarımları da İstanbul Tersanesi Komutanlığı sorumluluğunda başarıyla gerçekleştirmiş ve ilk seyrinde 17,2 knot gibi tasarım süratini yakalanmış durumdayız. Bundan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın da direktifleri doğrultusunda yine devlet büyüklerimizin ağırlanmasında, ev sahibeliği yapılmasında, içerisinde barındırmış olduğu bu kıymetli objeleri Türk denizciliğini yaygınlaştırmak, denizcilik sevgisini artırmak maksadıyla, halkımızla paylaşmak üzere liman ziyaretlerinin yapılması ve yine kısa süreli deniz öğrencilerimizin eğitimlerinde kullanılması planlanmaktadır" açıklamasında bulundu.
YATTA ATATÜRK'E AİT EŞYALAR
Yatta bulunan Atatürk'e ait eşyaların özenle korunduğunu söyleyen Yetkin, "Kendisinin bornoz takımları, terlikleri, havlusu ve yatağını görmektesiniz. Hemen yatağa dikkat ederseniz üzerinde bir leke bulunmaktadır. Bu Atatürk'ün siroz hastalığından mütevellit olan bir kanının lekesi olarak karşımıza çıkıyor, bunu halen burada muhafaza etmekteyiz. 8'inci Cumhurbaşkanımız müteveffa Sayın Turgut Özal tarafından gemiye verilmiş olan Cumhurbaşkanlığı sancağımız da geminin önemli objeleri arasında yer almaktadır. Keza yine Atatürk'ün kullanmış olduğu bardak takımları, Atatürk'ün berber koltukları da kamarasının içerisinde yer almaktadır. Atatürk'ün çalışma odasını da görüyoruz. Bu çalışma odasındayken Atatürk rahatsızlığı sırasında manevi kızı Afet İnan'a yazmış olduğu bir mektup da vardır. Bu da gururla sakladığımız objelerimizden bir tanesidir. Orijinal çalışma masası da yine burada yer almaktadır. Atatürk Kütüphanemizde de Atatürk'le ilgili olan bütün kitapları, önemli kitapları da sergilemekteyiz" dedi.
"BÜTÜN KADINLAR ADINA BÜYÜK BİR ONUR"
Atatürk'ün okumayı çok seven bir lider olduğunu anımsatan Yetkin, Ulu Önder'in cepheden cepheye kitaplarını taşımış olduğu bavulunun da yine saklanan objeler arasında olduğunu kaydetti. Gemide görev yapan iki kadın subaydan biri olan TCG Savarona Elektronik Subayı Deniz Üsteğmen Ece Obay, gemide görev yapmanın bütün kadınlar adına büyük bir onur ve mutluluk olduğunu ifade etti.