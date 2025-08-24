PODCAST CANLI YAYIN

30 santimlik bezi hamile kadında unuttu! Açıklaması herkesi şoke etti

Antalya'da 2021'de doğum yapan Y.S.'nin vücudunda unutulan 30 cm'lik gazlı bez, 2 yıl sonra tomografiyle tespit edildi. Uzun süren ağrının ardından çıkarılan bez sonrası Y.S., hastane ve doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Sağlık Bakanlığı olayla ilgili inceleme başlattı.

Antalya'da 2021 yılında özel bir hastanede doğum yapan Y.S.'nin (34) vücudunda unutulan 30 santimetrelik gazlı bez, çekilen tomografi ile görüldü. Uzun süre ağrı çeken ve doğumda unutulduğu 2 yıl sonra ortaya çıkan gazlı bez, ameliyatla alındı. Y.S., hastane ve doktorlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sağlık Bakanlığı, olayla ilgili inceleme başlattı. Dosyada adı geçen sağlık personelinin ifadesine başvuruldu. Doktor D.A. "Gazlı bez tüm dikkatimize ve sayımımıza rağmen operasyon sırasında hastanın vücudunda kalmışsa steril olduğundan hastaya tıbbi bir zarar vermemiştir" dedi.

