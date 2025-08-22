PODCAST CANLI YAYIN

Kuşadası belediyesi Bülent Tezcan'a çalışmış! Belediyeyi aile çiftliğine çevirdi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 6 milyar liralık imar rantının arkasından çıkan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, belediyeyi kendi çiftliğine çevirdiği ortaya çıktı. Küçük kızı mimar Öykü Tezcan’ın belediyenin İmar Müdürlüğü’nde geçen seneden beri görev yaptığı öğrenildi. Büyük kızı avukat Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı Umut Yaşar’ın ise Kuşadası Belediyesi’nin Hukuk Bürosu ile kadrolu avukatları olmasına karşın belediyenin hukuki süreçlerini 4 yıldır vekâlet alarak takip ettikleri ortaya çıktı.

CHP Genel Merkezi'nin rant odaklı taleplerinden dolayı CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediyesi'nin onayladığı imar planını iptal ettiği için iftiralara maruz kaldığını açıklamıştı. Çerçioğlu'nun istifa kararının arkasında "genel merkezin rant odaklı talepleri" olduğu ortaya çıkmıştı.

Kuşadası Belediyesi'nin hazırladığı yeni imar planı ile "Kuşadası'nda kentsel dönüşüm yapmak istiyoruz" bahanesine sığınan CHP'li meclis üyelerinin asıl amaçlarının rant olduğu anlaşılmıştı. Rant iddialarının arkasında ise CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile CHP'li müteahhit ve mimarların olduğu ortaya çıkmıştı. Tezcan ve bazı müteahhitlerin 60 bin metrekarenin üzerindeki rant arazilerindeki imar dönüşümü için Kuşadası ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne baskı yaptığı öne sürüldü.

Umut Yaşar ve Ezgi tezcan (takvim foto arşiv)Umut Yaşar ve Ezgi tezcan (takvim foto arşiv)

TEZCAN'IN AİLE ÇİFTLİĞİ

Bülent Tezcan'ın CHP'li Kuşadası Belediyesi'ni aile şirketine çevirdiği görüldü. Küçük kızı mimar Öykü Tezcan'ın belediyenin İmar Müdürlüğü'nde geçen seneden beri görev yaptığı öğrenildi. Kuşadası'nda yüzlerce mimar varken, Öykü Tezcan'ın belediyede mimar olarak çalışması tepki çekti. Öykü Tezcan'ın iş bilmezliği nedeniyle herkesi mağdur ettiği bildirildi. Sabah'ta yer alan habere göre, ayrıca, Bülent Tezcan'ın büyük kızı avukat Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı Umut Yaşar'ın Kuşadası Belediyesi'nin Hukuk Bürosu ile kadrolu avukatları olmasına karşın belediyenin hukuki süreçlerini birkaç yıldır vekalet alarak takip ettikleri belirtildi. Belediyenin tüm işlerinin Tezcan'ın damadı ile kızına verilmesi "Kuşadası Belediyesi Bülent Tezcan'ın çiftliğine dönmüş" yorumlarına neden oldu. Bülent Tezcan'ın yakınlarını ve aile bireylerini Kuşadası Belediyesi'ne yerleştirmesi belediye çalışanları arasında eleştirelere neden olurken huzursuzluk yarattı.

Öykü Tezcan (takvim foto arşiv)Öykü Tezcan (takvim foto arşiv)

