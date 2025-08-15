Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılma kararının perde arkası! Rant baskısı istifayı mı getirdi?

takvim foto arşiv



GERİLİM GÖZLE GÖRÜLÜR HALE GELMİŞTİ



Geçtiğimiz şubat ayında düzenlenen deve güreşi festivali de şaşırtıcı gelişmelere sahne oldu. CHP milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül ve Evrim Karakoz'un Çerçioğlu ile yan yana gelmemek için adeta mücadele etmesi dikkatlerden kaçmadı. CHP'nin 10 Temmuz'da gerçekleştirilen ve 412 belediye başkanının katıldığı toplantıda Özgür Özel ön sıradaki tüm belediye başkanları ile tokalaşmış, Özlem Çerçioğlu'nun elini ise kasıtlı olarak havada bırakmıştı. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

BAŞKANLAR DA İSTİFA ETTİ



Çerçioğlu ile birlikte Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ve Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya da istifa etti. Yine çok sayıda CHP'li Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi de peş peşe istifasını sundu. İstifa edenlerin arasında Başkanvekili Polat Bora Mersin'in yanı sıra Cevat Olgun, İsmail Bölük, Gülsüm Tekeoğlu, Samet Tosun ve Hilal Nur Akbaş Tetik de yer alıyor. İstifalar sonrası Büyükşehir Belediye Meclisi'nde üye dağılım sayı da değişti. 56 üyesi bulunan belediye meclisinde istifalar sonrası çoğunluğun CHP'de mi kalacağı yoksa Cumhur İttifakı'na mı geçeceği ise belirsizliğini koruyor.

Özlem Çerçioğlu: ''Alnım ak başım dik''



CHP'DE TOPUKLU EFE DEPREMİ

Çerçioğlu'nun CHP ile uzun süredir devam eden gerilimini ve istifa kararının perde arkasını Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür kaleme aldı. Övür yazısında istifa kararının CHP içinde tarihinin en krizli dönemlerinden birindeyken bıraktığı sarsıcı etkiyi şu şekilde ifade etti:



"Haber kulislere ilk düştüğünde kimse inanmamıştı: Aydın'da 4 dönem belediye başkanlığını hem de açık ara farkla kazanan ve Aydın'ın "Topuklu Efe"si olarak nitelendirilen Özlem Çerçioğlu, yakında AK Parti'ye geçecek... Bu haber, yakın tarihinin en başarılı seçimini geçiren ama aynı zamanda "şaibeli kurultay" ve çok sayıda yolsuzluk iddialarıyla en krizli dönemini yaşayan CHP için deprem niteliğinde sarsıcıydı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel dâhil birçok CHP'li umursamaz görünseler de bu sıradan bir siyasi tercih değil, CHP'ye uyarı niteliğinde bir işaretti. Çünkü CHP belki de tarihin en derin siyasi krizinin eşiğinde... Türkiye bir yandan çevresinde yaşanan gelişmelerle boğuşurken ve son 50 yılının en temel problemi terörü devreden çıkarmaya uğraşırken, CHP ya İBB'de ortaya saçılan ve açık açık itiraf edilen yolsuzlukları savunuyor ya da parti içinde "rant-taht ve baht" kavgalarıyla meşgul.



Bugüne kadar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında çok şey yazıldı ve söylendi. Dün 2002'den bu yana yer aldığı partisinden istifa edip AK Parti'ye geçti. Bu nedenle düne kadar susan CHP'liler çok öfkeliler. Öfkeliler; çünkü bu siyasi etkisi ve derinliği olan bir geçiş... Çerçioğlu istifa metninde bu boyutu imayla da olsa şöyle özetliyor: "Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkânım artık bulunmamaktadır." İstifasına gerekçe olarak sunduğu şu sözleri de bugün CHP içinde yaşanan siyasi çalkantıyı özetlemeye yetiyor: "Sonuç itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma imkânı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum."