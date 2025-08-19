CHP'nin planı tutmadı! İmar mafyasının Aydın'daki 6 milyarlık rant foyası ortaya çıktı

PODCAST CANLI YAYIN

AK Parti rozeti takan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'deki imar ve rant mafyasının foyasını ortaya çıkardı. Özlem Çerçioğlu’nu istifaya götüren 6 milyarlık imar rantının perde arkası ortaya çıktı. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile CHP’li müteahhitlerin yeşil alanları kentsel dönüşüm adı altında imara açmaya çalıştığı ortaya çıktı

Genel merkezin rant odaklı taleplerinden dolayı CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediyesi'nin onayladığı imar planını iptal ettiği için iftiralara maruz kaldığını açıklamıştı. Çerçioğlu'nun istifa kararının arkasında "genel merkezin rant odaklı talepleri" olduğu ortaya çıkmıştı. Kuşadası Belediyesi'nin hazırladığı yeni imar planı ile 'Kuşadası'nda kentsel dönüşüm yapmak istiyoruz' bahanesine sığınan CHP'li meclis üyelerinin asıl amaçlarının rant olduğu anlaşıldı. Rant iddialarının arkasında ise CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile CHP'li müteahhit ve mimarların olduğu öğrenildi. Tezcan ve bazı müteahhitlerin 60 bin metrekarenin üzerindeki rant arazilerindeki imar dönüşümü için Kuşadası ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne baskı yaptığı öne sürüldü.

ÖZEL'İ ZİYARET ETTİLER

Öte yandan bu iddialar ortaya çıkmadan 5 ay önce CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte 11 Mart 2025'te CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ettiği ortaya çıktı. Ayrıca, Biva Mimarlık şirketi sahibi ve 2019 yerel seçimlerinden CHP'den Bayraklı Belediye Başkan aday adayı olan mimar Vahap Yılmaz'ın, Kuşadası'nda turizm imarlı araziye otel yerine "Biva Nuova Residence" projesi yapıp konut olarak sattığı öğrenildi. CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin buna göz yumduğu, 6 milyarlık rantın arkasında da Yılmaz'ın olabileceği iddia edildi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAHANE

Sabah'ta yer alan habere göre, Kuşadası'nın Türkmen, Cumhuriyet ve Ege mahallelerinde yaklaşık 575 adet futbol sahası büyüklüğündeki 410 hektar alanı kapsayan 1. Etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu Kuşadası Belediye Meclisi'nin 4 Mart 2024 tarihinde düzenlediği toplantıda kabul edildi. Ancak bu imar planı revizyonu Özlem Çerçioğlu başkanlığındaki Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 13 Haziran 2024'te reddedildi. Afet riskinin azaltılması, kentsel dönüşüm kapsamında denilerek hazırlanan imar planında asıl amacın rant olduğu ortaya çıktı. Planda kat ve emsal artışı yapılarak, özellikle Ege Mahallesi'nde park ve sağlık alanının ticaret ve konut alanı kullanımına döndürülmek istendiği kaydedildi. Plandaki 3 parselin plansız alandan konut alanına, 2 parselin ise park alanından konut alanına dönüştürülmek istendiği belirtildi. Ayrıca plana ilişkin tüm kurum görüşlerinin alınmadığı, alınan bazı kurum görüşlerinin ise plana doğru aktarılmadığı için Çerçioğlu'nun kararı meclisten geçirmediği öğrenildi.

İYİ PARTİ'DEN DE RET OYU

Yeni imar planı revizyonu ile birlikte söz konusu 3 mahallede yaklaşık 60 bin metrekare inşaat alanı ortaya çıkarılarak ilçe daha da betona dönecekti. 60 bin metrekare yasadışı inşaat alanı artışının bugünkü ederinin yaklaşık 6 milyar TL olduğu öğrenildi. Yapılmak istenen yeni imar planı revizyonunun kentsel dönüşüm hamlesi olmadığı, imar rantı yaratmaya yönelik bir çalışma olduğu AK Parti Kuşadası meclis üyeleri tarafından da anlaşıldı ve bu nedenle karara ret oyu kullandılar. Kuşadası Belediyesi meclisinde ret oyu kullananlar arasında o günkü İyi Partili meclis üyeleri de yer aldı. CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in ise o günkü oylamaya katılmaması dikkat çekti. Günel'in daha sonra yaşanacak tartışmaları ve rant iddialarını bildiği için oylamaya katılmadığı öne sürüldü.

