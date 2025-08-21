Aydın'da rantın "Ağbaba'sı var! Çerçioğlu'na CHP rozeti attıran yapı deşifre: Kuşadası'nda çökülen arsalar... Didim'de kapatılan araziler

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP rozetini CHP'deki imar ve rant mafyasına isyan ederek çıkardı. "Alnım ak, başım dik" diyerek Aydın'a hizmet yolunda AK Parti saflarına katıldı.
Çerçioğlu'nun CHP'den istifa edişinin arka planında CHP Genel Merkezi'nin rant odaklı talepleri ve siyasi tacize varan baskıların yattığı öğrenildi.
Kuşadası'ndaki Türkmen, Cumhuriyet ve Ege mahallelerinde yapılmak istenen 6 milyarlık imar rantına müsaade etmediğini belirten Özlem Çerçioğlu, konuya ilişkin "Özgür Özel'e gittim. Sadece dinledi. Ardından korkunç iftira kampanyası başlattılar. Bana, eşime ve evlatlarıma..." dedi.
İMAR RANTININ BAŞROLÜNDE İKİ CHP'Lİ
Kuşadası'na parsel parsel çökme planınında CHP Aydın Milletvekli Bülent Tezcan ve CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in isimleri öne çıkıyor.
İki isim, Özlem Çerçioğlu'nun Kuşadası'ndaki imar revizyonuna onay vermemesi sonrası soluğu CHP Genel Merkezi'nde aldı. Durumu Özgür Özel'e makamında anlattı.
İDDİA | VELİ AĞBABA VE AĞABEYİ KUŞADASI'NDA ARSALARA ÇÖKÜYOR
Bülent Tezcan ve Ömer Günel'in yanı sıra Kuşadası'ndaki arsalara çöktüğü iddia edilen bir CHP'li daha var.
Bu isim Özgür Özel'in çekirdek ekibinde yer alan, Meclis'te market poşeti içinde unutulan 250 bin doların sahibi olarak bilinen Veli Ağbaba.
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın Ege'ye olan ilgisinin tamamen rant odaklı olduğu bizzat CHP çevrelerince dile getiriliyor. Üstelik bu süreçte ağabeyi Hür Ağbaba da rol alıyor.