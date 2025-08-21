Aydın'da rantın "Ağbaba'sı var! Çerçioğlu'na CHP rozeti attıran yapı deşifre: Kuşadası'nda çökülen arsalar... Didim'de kapatılan araziler

Veli Ağbaba, Hür Ağbaba ve Ekrem İmamoğlu aynı karede (Takvim.com.tr)



HÜR AĞBABA, GÜNEL'İ KOLUNA TAKIP "NEREDE GÜZEL ARSA VAR BANA VERECEKSİN" DİYOR



Hür Ağbaba'nın, Kuşadası'nı parsel parsel istimlaka açan CHP'li belediye başkanı Ömer Günel'i koluna takıp "Nerede güzel arsa var? Bana göster! Burayı bana vereceksin" dediği iddia edildi.



İddia, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki şaibenin en yakın tanıklarından biri olan CHP'li Erkan Çakır'dan geldi. Çakır, Veli Ağbaba ve ağabeyinin ahbap çavuş ilişkileri ve parti içindeki bağlantılarını kullanarak Kuşadası'ndaki arsalara çöktüğünü söyledi.

Veli Ağbaba'nın kardeşi Hür Ağbaba Didim'de piyasa değeri 150 milyon lira olan araziyi 18 milyona nasıl kapattı?



DİDİM'DE 150 MİLYONLUK YERİ 18 MİLYONA KAPATTI



Ağbabaların ilgisi sadece Kuşadası ile sınırlı değil... Didim'deki hülleli arazi ihalesi hala hafızalardaki yerini koruyor.



Değeri 150 milyon olan denize sıfır arazinin ihalesine kimseyi sokmadıktan sonra Didim Belediyesi de girmeyince, 150 milyon lira değerindeki arazi 18 milyon lira açılışı fiyatıyla tek teklif veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba'nın ortağı olduğu firmaya kalmıştı.