Aydın'da rantın "Ağbaba'sı var! Çerçioğlu'na CHP rozeti attıran yapı deşifre: Kuşadası'nda çökülen arsalar... Didim'de kapatılan araziler

Aydın'da Özlem Çerçioğlu'na CHP rozetini attıran imar ve rant mafyası deşifre oluyor... CHP Aydın vekili Bülent Tezcan ve CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in 6 milyar TL'lik imar rantının başında olduğu söylenirken bölgede arsalara çöktüğü iddia edilen bir CHP'li daha var. O isim CHP'li Veli Ağbaba. Meclis'te market poşeti içinde 250 bin dolar unutan Ağbaba'nın Ege'ye olan ilgisinin tamamen rant odaklı olduğu, kardeşi Hür Ağbaba'nın Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i koluna takıp "Nerede güzel arsa var? Bana göster! Burayı bana vereceksin" dediği bizzat CHP'lilerce itiraf edildi. Didim'de de CHP'li belediyenin boyun eğmesiyle Hür Ağbaba'nın piyasa değeri 150 milyon lira olan arsayı sadece 18 milyon TL'ye kapattığı biliniyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP rozetini CHP'deki imar ve rant mafyasına isyan ederek çıkardı. "Alnım ak, başım dik" diyerek Aydın'a hizmet yolunda AK Parti saflarına katıldı.

Çerçioğlu'nun CHP'den istifa edişinin arka planında CHP Genel Merkezi'nin rant odaklı talepleri ve siyasi tacize varan baskıların yattığı öğrenildi.

Kuşadası'ndaki Türkmen, Cumhuriyet ve Ege mahallelerinde yapılmak istenen 6 milyarlık imar rantına müsaade etmediğini belirten Özlem Çerçioğlu, konuya ilişkin "Özgür Özel'e gittim. Sadece dinledi. Ardından korkunç iftira kampanyası başlattılar. Bana, eşime ve evlatlarıma..." dedi.

İMAR RANTININ BAŞROLÜNDE İKİ CHP'Lİ

Kuşadası'na parsel parsel çökme planınında CHP Aydın Milletvekli Bülent Tezcan ve CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in isimleri öne çıkıyor.

İki isim, Özlem Çerçioğlu'nun Kuşadası'ndaki imar revizyonuna onay vermemesi sonrası soluğu CHP Genel Merkezi'nde aldı. Durumu Özgür Özel'e makamında anlattı.

İDDİA | VELİ AĞBABA VE AĞABEYİ KUŞADASI'NDA ARSALARA ÇÖKÜYOR

Bülent Tezcan ve Ömer Günel'in yanı sıra Kuşadası'ndaki arsalara çöktüğü iddia edilen bir CHP'li daha var.

Bu isim Özgür Özel'in çekirdek ekibinde yer alan, Meclis'te market poşeti içinde unutulan 250 bin doların sahibi olarak bilinen Veli Ağbaba.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın Ege'ye olan ilgisinin tamamen rant odaklı olduğu bizzat CHP çevrelerince dile getiriliyor. Üstelik bu süreçte ağabeyi Hür Ağbaba da rol alıyor.

HÜR AĞBABA, GÜNEL'İ KOLUNA TAKIP "NEREDE GÜZEL ARSA VAR BANA VERECEKSİN" DİYOR

Hür Ağbaba'nın, Kuşadası'nı parsel parsel istimlaka açan CHP'li belediye başkanı Ömer Günel'i koluna takıp "Nerede güzel arsa var? Bana göster! Burayı bana vereceksin" dediği iddia edildi.

İddia, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki şaibenin en yakın tanıklarından biri olan CHP'li Erkan Çakır'dan geldi. Çakır, Veli Ağbaba ve ağabeyinin ahbap çavuş ilişkileri ve parti içindeki bağlantılarını kullanarak Kuşadası'ndaki arsalara çöktüğünü söyledi.

DİDİM'DE 150 MİLYONLUK YERİ 18 MİLYONA KAPATTI

Ağbabaların ilgisi sadece Kuşadası ile sınırlı değil... Didim'deki hülleli arazi ihalesi hala hafızalardaki yerini koruyor.

Değeri 150 milyon olan denize sıfır arazinin ihalesine kimseyi sokmadıktan sonra Didim Belediyesi de girmeyince, 150 milyon lira değerindeki arazi 18 milyon lira açılışı fiyatıyla tek teklif veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba'nın ortağı olduğu firmaya kalmıştı.

AYDIN'I AHTAPOT GİBİ SARDILAR!

Bu somut örnekler Özlem Çerçioğlu'na CHP rozeti attıran imar ve rant mafyasının Aydın'ı ahtapot gibi nasıl sardığını gözler önüne serdi.

Aydın'da rantın "Ağbaba'sı var! Çerçioğlu'na CHP rozeti attıran yapı deşifre: Kuşadası'nda çökülen arsalar... Didim'de kapatılan araziler
