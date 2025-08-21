İstanbul Valiliği’nden SMA ve DMD yardım stantlarına ilişkin düzenleme

PODCAST CANLI YAYIN

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul Valiliği'nce, SMA/ DMD gibi hastalıklara ilişkin tedavi amaçlı açılan yardım stantlarına yönelik düzenlemeye gidildi. Valilik, güvenlik zafiyeti oluşturabilecek bölgelerde kurulan sesli yardım stantlarının kaldırılmasına karar verdi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "İlimizde hiçbir surette sesli yardım toplama faaliyetlerine müsaade edilmeyecektir. SMA/DMD hastalarına yönelik yardım toplama onaylarında stant izni olup olmadığına bakılmaksızın, yürütülen yardım toplama faaliyetleri ile ilgili olarak, metro giriş ve çıkışları ile köprü alt ve üst geçitlerinde, toplu taşıma durak ve istasyonlarında, sokak, cadde, çarşı, pazar, meydanlarda, yaya geçişini ve trafik akışını engelleyen kalabalık yerlerde, güvenlik zafiyeti oluşturabilecek mevkilerde tüm stantlar kaldırılarak yeniden kurulmasına izin verilmeyecektir" ifadeleri yer aldı.

