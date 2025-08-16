Trump ile Putin Alaska’da 6 yıl sonra buluştu: Ukrayna ve ateşkes masada

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska'nın Anchorage kentinde Elmendorf-Richardson askeri üssünde bir araya geldi. Trump ve Putin'in tam 7 yıl sonraki buluşmasında ana gündemi, Rusya-Ukrayna savaşı oldu. Putin, savaş ekonomisinin zorlandığı bir dönemde, Batı'nın giderek sıkılaşan yaptırımlarından kurtulmak veya en azından daha fazla yaptırımla karşılaşmamak için Trump'ın yardımına ihtiyaç duyduğu görüşmede Ukrayna konusundaki şartlarını söyledi.

Zirvede Putin, Trump'a, "Doğu Ukrayna'nın Rusya'ya verilmesini içeren öneri, çarşamba günü özel temsilciniz Steve Witkoff'a sunulmuştu. Ukrayna'nın doğudaki Donetsk bölgesinin tamamından birliklerini çekmesi halinde tam ateşkesi kabul edebilirim" dediği öğrenildi. Şubat ayında Oval Ofis'teki dramatik toplantıda Zelenskiy'ye nutuk atar gibi konuşan Trump ise Putin'e şunları söyledi: Öncelikli olarak geçici bir ateşkes yapılmalı. Ardından üzerinde çalışılan barış anlaşmasının yürürlüğe girmesi önemli. Zeleski'nin de katılacağı son toplantıda kalıcı ateşkes ve barış anlaşması imzalanmalı. Ancak Donetsk bölgesi için isteğiniz şimdilik esnek olmalı."

ABD'DEN B2'Lİ ŞOV

Trump ile Putin, Elmendorf- Richardson Üssü'nde kırmızı halıda yürürken ABD'nin B-2 bombardıman uçağı, üzerlerinde uçtu.

AYNI ARACA BİNDİLER

İki lider, zirvenin yapılacağı yere aynı araca binerek gitti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, tişörtüyle mesaj verdi (Sosyal medya ekran görüntüsü)CCCP MESAJI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, zirve için Alaska'ya üzerinde 'CCCP' (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, SSCB) yazılı bir sweatshirt ile geldi. Lavron'un zirve başlamadan önce giydiği sivil kombin sosyal medyada viral olurken, ABD'ye bir mesaj olarak yorumlandı.

CCCP yazısı, 1922-1991 yılları arasında var olan Sovyetler Birliği'ni temsil ediyor. Bu dönem, Soğuk Savaş'ın ve ABD ile SSCB arasındaki ideolojik rekabetin zirve yaptığı dönem olarak tarihe geçti. Lavrov'un bu sweatshirt'ü seçmesi, Rusya'nın Soğuk Savaş dönemindeki küresel etkisine bir gönderme olarak da değerlendiriliyor.

Alaska (Takvim.com.tr)

ABD'YE SATILDI

Mihail Gvozdev ve İvan Fedorov adlı iki kaşif tarafından 1732'de keşfedilen Alaska, Ruslar'a kürk ticareti üzerinden büyük gelir sağladı. Bölgede 1799'dan itibaren Rus-Amerikan şirketi ortaklığında ticaret yapıldı. Yeraltı zenginliklerinin keşfiyle jeopolitik önemi artan Alaska'yı, 30 Mart 1867'de Rus Çarı 2. Aleksandr ABD'ye sattı.

MESAFE KISA FARK 21 SAAT

15 Ağustos 2025'teki Putin- Trump zirvesi sırasında sınırın hemen yanındaki Rusya'da takvimler, 16 Ağustos 2025'i gösterdi. Alaska ile Rusya arasındaki kısa mesafeye rağmen zaman farkının, 21 saat olduğu hesaplandı.