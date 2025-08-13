AK Parti 24'üncü yaşını kutluyor! Başkan Erdoğan kuruluşunda o sözü söylemişti... | Millete hizmet vesayetle mücadele her seçime damga!

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Erdemliler Hareketi" tarafından 2001'de kurulan ve bugüne kadar girdiği tüm genel seçimlerde birinci olan AK Parti, siyaset sahnesinde 24'üncü yılını kutluyor.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" tarafından kurulan AK Parti, Erdoğan'ın, "Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" ifadesiyle siyaset sahnesinde yerini aldı.