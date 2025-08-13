Son Dakika
Başkan Erdoğan büyük coşkuyla karşılandı! Kıraç’tan Azer Bülbül’e… "Ben de deliler gibi aşığım size"
PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'nda önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yarın AK Parti'ye yeni isimlerin katılacağını belirten Başkan Erdoğan, "Tüm yıpratma kampanyalarına her türlü algı operasyonlarına rağmen saflarımızı sıklaştırıyoruz, dosta güven düşmana korku vermeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılacağını iddiaları sonrası Başkan Erdoğan kendisine seslenen gençlere, "Aydın nerede bir göreyim." diyerek

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan'dan AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'nda önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

BEN DE SİZE DELİLER GİBİ AŞIĞIM
Başkan Erdoğan, konuşmasına AK Parti Gençlik Kolları'nın Recep Tayyip Erdoğan tezahüratlarıyla başladı. Gençliğin kendisine gösterdiği sevgiye kayıtsız kalmayan Başkan Erdoğan, "Ben de deliler gibi aşığım size" dedi.

Başkan büyük coşkuyla karşılandı!


AYDIN NEREDE BİR GÖREYİM
Başkan Erdoğan yarın partiye yeni katılımların olacağını bildirdi. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılacağını iddiaları sonrası Başkan Erdoğan kendisine seslenen gençlere, "Aydın nerede bir göreyim." diyerek mesaj verdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

AK Parti olarak istişare kültürümüzü her seviyede işletmeye devam ediyoruz. Gençlerimizin kampının da her açıdan verimli geçtiğini bilmekten memnuniyet duyuyorum.

Her bakımdan yenilenmiş, tazelenmiş güç ve motivasyon toplamış bir şekilde kampı tamamladınız. Her biriniz heyecanınıza heyecan katarak partimize ve davamıza hizmet etmeyi sürdüreceksiniz.

AK Parti Gençlik Kollarımız Türkiye'nin en organize en aktif gençlik yapılanmasıdır.

DOSTA GÜVEN RAKİPLERE KORKU
Tüm yıpratma kampanyalarına her türlü algı operasyonlarına rağmen saflarımızı sıklaştırıyoruz, dosta güven düşmana korku vermeye devam ediyoruz.

YARIN AK PARTİ'YE YENİ KATILIMLAR OLACAK
Yarın da katılımlar olacak. Partimize yine bu farklı katılımlarla güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Sizler sıradan bir kadro değilsiniz. Sizler çıkarların bir araya getirdiği bir ekip değilsiniz.

Bizim gençliğimiz Kızıl Elma'nın peşindeki gençliktir, bizim gençliğimiz nizam-ı aleme talip olan bu uğurda koşan, koşturan bir gençliktir.

Bu gençlik Mekke'ye doğru yürüyen kudretli ordunun içinde bulunan bir gençliktir. Bu gençlik 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin karşısında dikilen bir gençliktir.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE GENÇLERE MİRAS
Terörsüz Türkiye'yi sabırla, samimiyetle inşa ediyoruz.Yapamazsınız, başaramazsınız diyenlere kulak asmayacağız, kim hangi engeli çıkarırsa çıkarsın sizlere terörün olmadığı bir Türkiye'yi inşallah biz teslim edeceğiz.

CHP'Lİ ÖZEL'E SERT TEPKİ
CHP Genel Başkanı partisindeki rüşvet ve yolsuzlukları bırakıyor, gençlik kollarımıza saldırıyor. Hakareti, tehdidi, sağa sola çamur atmayı siyaset zannediyor. Bir siyaset acemisi ile karşı karşıyayız. Hatırlarsınız bir ara elinde kırmızı kartla dolaşıyordu. Sonra ne olduysa bu dahiyane fikrini aniden terk etti. Ardından banka soyguncuların sloganlarıyla devrimcilik oynadı.

UTANMA DUYGUSU EROZYONA UĞRAMIŞ
Yatırıma, hizmete, esere gitmesi gereken halkın parasının bir avuç aç gözlü tarafından yağmalanması inanıyorum ki onu da huzursuz ediyor. Bantla kapatılmayan yolsuzlukları lafla kapatmaya çalışmak kolay bir iş olmasa gerek. Baklava kutularından, çantalardan ve poşetlerden balya balya rüşvet paraları fışkırıyorken halen turpların büyüğünü sorması pişkinlik değilse utanma duygusunun ciddi bir erozyona uğradığını bir işaretidir.





TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'nda önemli açıklamalar
Bakan Fidan'dan YPG'ye son uyarı: "Zamana oynamayı bırakın! Biz enayi değiliz kurnazlıklarınızı görüyoruz"
Türk Telekom
Başkan Erdoğan büyük coşkuyla karşılandı! Kıraç’tan Azer Bülbül’e… "Ben de deliler gibi aşığım size"
Çanakkale ve Mersin'de orman yangınları! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
İmamoğlu bu kez de Washington ve Londra’ya ağlıyor! Bloomberg’e konuştu: “Adaylığım engellenirse…”
Tekirdağ'da yine su krizi! Bu kez "akması" tepki çekti
AK Parti 24'üncü yaşını kutluyor! Başkan Erdoğan kuruluşunda o sözü söylemişti... | Millete hizmet vesayetle mücadele her seçime damga!
Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı! Rüşvet düzeni ve casusluk temasları mercek altında: 1 şüpheli daha gözaltında
Suriye'de iki ayak bağı: İsrail ve Fransa | Haseke'de "özerklik" denemesi | Ankara-Şam hattında "YPG'ye müdahale" hazırlığı
Gazze’de açlığı inkar eden ABD büyükelçisinden skandal sözler! Yemek yerine zayıflama ilacı önerdi
Trump'tan Putin ile Alaska görüşmesi öncesi Zelenskiy hamlesi! Önce onunla görüşecek
ATV’nin yeni dizisi Gözleri KaraDeniz’in ilk bölüm tanıtımı yayınlandı!
En çok satılanlar listesinde Togg rüzgarı! Kimleri geride bıraktı
"Plan" değişti: Acil durumlara karşı "park" hamlesi | Yer altına acil durum altyapısı | 150 konut detayı
Fenerbahçe'nin Feyenoord zaferini spor yazarları değerlendirdi! "Konsantrasyon"
SSK ve Bağ-Kur’dan evlenme ödeneği: Ölüm aylığı alan kız çocuklarına 24 maaşlık çeyiz desteği
CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesine yeni operasyon: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi! Rüşvetin görüntüsü ortaya çıktı
Fenerbahçe'den kaleye sürpriz transfer! Görüşmeler başladı
O hala Taş Bebek! 90’ına merdiven dayayan Gönül Yazar’ın son hali ortaya çıktı!