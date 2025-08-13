Başkan Erdoğan'dan AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'nda önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.



BEN DE SİZE DELİLER GİBİ AŞIĞIM

Başkan Erdoğan, konuşmasına AK Parti Gençlik Kolları'nın Recep Tayyip Erdoğan tezahüratlarıyla başladı. Gençliğin kendisine gösterdiği sevgiye kayıtsız kalmayan Başkan Erdoğan, "Ben de deliler gibi aşığım size" dedi.

Başkan büyük coşkuyla karşılandı!



AYDIN NEREDE BİR GÖREYİM

Başkan Erdoğan yarın partiye yeni katılımların olacağını bildirdi. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılacağını iddiaları sonrası Başkan Erdoğan kendisine seslenen gençlere, "Aydın nerede bir göreyim." diyerek mesaj verdi.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

AK Parti olarak istişare kültürümüzü her seviyede işletmeye devam ediyoruz. Gençlerimizin kampının da her açıdan verimli geçtiğini bilmekten memnuniyet duyuyorum.

Her bakımdan yenilenmiş, tazelenmiş güç ve motivasyon toplamış bir şekilde kampı tamamladınız. Her biriniz heyecanınıza heyecan katarak partimize ve davamıza hizmet etmeyi sürdüreceksiniz.

AK Parti Gençlik Kollarımız Türkiye'nin en organize en aktif gençlik yapılanmasıdır.

DOSTA GÜVEN RAKİPLERE KORKU

Tüm yıpratma kampanyalarına her türlü algı operasyonlarına rağmen saflarımızı sıklaştırıyoruz, dosta güven düşmana korku vermeye devam ediyoruz.



YARIN AK PARTİ'YE YENİ KATILIMLAR OLACAK

Yarın da katılımlar olacak. Partimize yine bu farklı katılımlarla güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Sizler sıradan bir kadro değilsiniz. Sizler çıkarların bir araya getirdiği bir ekip değilsiniz.

Bizim gençliğimiz Kızıl Elma'nın peşindeki gençliktir, bizim gençliğimiz nizam-ı aleme talip olan bu uğurda koşan, koşturan bir gençliktir.

Bu gençlik Mekke'ye doğru yürüyen kudretli ordunun içinde bulunan bir gençliktir. Bu gençlik 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin karşısında dikilen bir gençliktir.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE GENÇLERE MİRAS

Terörsüz Türkiye'yi sabırla, samimiyetle inşa ediyoruz.Yapamazsınız, başaramazsınız diyenlere kulak asmayacağız, kim hangi engeli çıkarırsa çıkarsın sizlere terörün olmadığı bir Türkiye'yi inşallah biz teslim edeceğiz.



CHP'Lİ ÖZEL'E SERT TEPKİ

CHP Genel Başkanı partisindeki rüşvet ve yolsuzlukları bırakıyor, gençlik kollarımıza saldırıyor. Hakareti, tehdidi, sağa sola çamur atmayı siyaset zannediyor. Bir siyaset acemisi ile karşı karşıyayız. Hatırlarsınız bir ara elinde kırmızı kartla dolaşıyordu. Sonra ne olduysa bu dahiyane fikrini aniden terk etti. Ardından banka soyguncuların sloganlarıyla devrimcilik oynadı.

UTANMA DUYGUSU EROZYONA UĞRAMIŞ

Yatırıma, hizmete, esere gitmesi gereken halkın parasının bir avuç aç gözlü tarafından yağmalanması inanıyorum ki onu da huzursuz ediyor. Bantla kapatılmayan yolsuzlukları lafla kapatmaya çalışmak kolay bir iş olmasa gerek. Baklava kutularından, çantalardan ve poşetlerden balya balya rüşvet paraları fışkırıyorken halen turpların büyüğünü sorması pişkinlik değilse utanma duygusunun ciddi bir erozyona uğradığını bir işaretidir.









