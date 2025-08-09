Son Dakika
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 8 yeni Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı belirledi
PODCAST CANLI YAYIN

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 8 yeni Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı belirledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Balıkesir, Kütahya, Manisa ve Çanakkale'de rüzgar enerjisine dayalı 8 alanı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Giriş Tarihi:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 8 yeni Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı belirledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Balıkesir, Kütahya, Manisa ve Çanakkale'de rüzgar enerjisine dayalı 8 alanı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 8 yeni Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı belirledi (takvim fotoğraf arşivi)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 8 yeni Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı belirledi (takvim fotoğraf arşivi)

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Manisa, Balıkesir, Kütahya ve Çanakkale'de rüzgar enerjisine dayalı 8 YEKA alanı belirlendi. Büyüklükleri 27,01 ile 214,40 kilometrekare arasında değişen bu alanların köşe koordinatları ve krokileri bilgileri, kararla birlikte Resmi Gazete'de paylaşıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Çanakkale'de orman yangını 2. gününde! Bakan Yumaklı: "Yangınlar büyük ölçüde kontrol altında"
ICRYPEX davasında skandallar bitmiyor! Vurgunu yapan şirket bilirkişi oldu
Borsa İstanbul
Dünyanın gözü ABD'de! Beyaz Saray'da Trump-Aliyev-Paşinyan zirvesi: Üçlü mutabakat imzalandı | Türkiye'den açıklama: Memnuniyet duyuyoruz
Bu penaltı sezon boyunca konuşulacak! Gaziantep FK - Galatasaray maçı sonrası olay sözler
Gazze için umut ışığı ol! Filistin'e Destek Platformu bugün Gazze için Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyecek
İzmir'in çilesi bitmiyor! CHP’li belediye tatil beldesini çöplüğe çevirdi | "Çöpleri şikayet ettik belediye bizi cezalandırdı"
İzin süresine yaş ayarı | Çalışanlar, emekliler hangi haklara sahip? Nelere dikkat edilmeli?
Tek tek deşifre oldu! İşte sahte e-imza ve diploma operasyonuna ilişkin söylenen yalanlar
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Zarfımız birlik mazrufumuz kardeşliktir"
Türkiye'den Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planına sert tepki: "Bu lanetli karar, insanlığı işgal etme girişimidir"
Gizli hedef Zhegrova | Fenerbahçe'den sağ kanat için ekonomik formül!
2. toplantı 5.5 saat sürdü! Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üçüncü kez toplanacak: Tarih belli oldu | MİT, MSB ve İçişleri detayı | 10 yıl gizli kalacak
Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi sonrası sıra onun! Transfer için ilk hamle
Mütefekkir Sadık Albayrak D&R Trabzon Meydan'da düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu
İsrail'de Güvenlik Kabinesi Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi | Almanya silah ihracatını askıya aldı
Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Dortmund'un yıldızı gelecek
Diyarbakır'dan petrol fışkıracak! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: 6 milyar varil
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'a gidiyor: Gündem Gazze!
Tek yastıkta 40 sene! Umman Özkul ile Münir Özkul’un engelleri aşan hikayesi: İlk görüşte aşk ve sonsuz bağlılık