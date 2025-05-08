Cuma Hutbesi PDF Metni! 9 Mayıs 2025 Diyanet Cuma Hutbesi Konusu

Bu haftaki Cuma hutbesinde vakıfların önemi ve manevi değeri işlendi. "Vakıf: Yaratan'a Hürmet, Yaratılana Merhamet" başlığı altında hazırlanan hutbede, bağışların ve vakıf mallarının sorumluluğu hatırlatılarak, bu eserleri amacına uygun kullanmanın dini bir vecibe olduğu vurgulandı.

Muhterem Müslümanlar! Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) ve sahâbe-i kirâm Medine'ye hicret ettikten bir süre sonra şehirde su sıkıntısı baş gösterdi. Bu sıkıntıya çare olacak Rûme kuyusu ise bir damla suyu bile başkasına parayla satan bir Yahudi'nin elindeydi. Bunun üzerine Allah Resûlü (s.a.s), "Kim bu kuyuyu satın alıp Müslümanların istifadesine sunarsa ona cennette bundan daha hayırlısı verilecektir." buyurdu. Bu müjdeyi işiten Hz. Osman bu kuyuyu satın alarak ihtiyacı olan herkesin kullanımına vakfetti.





Aziz Müminler!



Vakıf; yardımlaşma ve dayanışmanın, kurumsallaşmış halidir. Vakıf; خَيْرُ النَّاسِ اَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ "İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır." nebevi şiarıyla sahip olduğumuz imkânları, bütün mahlûkatın istifadesine sunmaktır. Gözümüzün beğendiğini, kalbimizin sevdiğini, elimizin kıyamadığını hiçbir karşılık beklemeden Allah yoluna adamaktır. Vakıf; Cenâb-ı Hakk'ın bizlere emanet olarak verdiği malı, ebedî kılmak, ahiret azığına dönüştürmektir. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَۜ "Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça gerçek iyiliğe erişemezsiniz…" ilahi fermanına icabet ederek fazla olandan değil, en değerli olandan infak etmektir. Yetime neşe, muhtaçlara yuva, mazlumlara umut, hastalara teselli olmaktır.

Kıymetli Müslümanlar!



İslam medeniyeti aynı zamanda bir vakıf medeniyetidir. Müslüman da bu medeniyeti yaşatan insandır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadislerinde, "Kişinin kendi malı, ölümünden önce hayır yoluna har-cayıp vakfettiği malıdır. Mirasçısına kalan malı ise kişinin hayra sarf etmeyip ölünce geride bıraktığı malıdır." buyurmuşlardır. Bu hadis-i şerifi kendisine şiar edinen ecdadımız; inşa ettiği camiler, medreseler, hastaneler, aşevleri, kütüphaneler, kervansaraylar, köprüler ve çeşmeler ile iyiliğin öncüsü olmuştur. Hayırla yâd edilecek nice eserler bırakmıştır. Cenâb-ı Hakk'ın, "Şüphesiz Allah, müminlerden canlarını ve mallarını, kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır…" müjdesine nail olmak için aziz milletimiz, yeri geldiğinde din, vatan ve mukaddesat uğrunda seve seve canını vermiş, yeri geldiğinde ise bütün malını Allah rızası için infak etmekten geri durmamıştır.