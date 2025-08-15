Aşk ve Gözyaşı ilk fragmanıyla damga vurdu! Eylül’de ATV’de Meyra ve Selim’in hikayesi izleyiciyi ekrana kilitleyecek
Yeni sezonda ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Aşk ve Gözyaşı", ilk fragmanıyla büyük ilgi uyandırdı. O3 Medya ve Dass Yapım ortaklığında hazırlanan dizi, Güney Kore'nin reyting rekortmeni yapımı Queen of Tears'ın Türk uyarlaması olarak dikkat çekiyor. Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel'in paylaştığı dizide, Meyra ve Selim'in fırtınalı aşkı, güçlü duygusal sahnelerle ekrana taşınıyor. İşte Aşk ve Gözyaşı'nın ilk fragmanı…
