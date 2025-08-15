Aşk ve Gözyaşı ilk fragmanıyla damga vurdu! Eylül’de ATV’de Meyra ve Selim’in hikayesi izleyiciyi ekrana kilitleyecek

AŞK VE GÖZYAŞI EYLÜL'DE ATV'DE İZLEYİCİYLE BULUŞUYOR

Başrollerinde Barış Arduç'un Selim, Hande Erçel'in Meyra karakterine hayat verdiği yapım, duygusal yoğunluğu ve etkileyici görselliğiyle orijinal hikayeye sadık kalırken, Türk izleyicisi için özel sürprizler ve unutulmaz anlarla dolu bir aşk yolculuğu vadediyor.