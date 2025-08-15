Kadraj Galeri Kadraj İkon Aşk ve Gözyaşı ilk fragmanıyla damga vurdu! Eylül’de ATV’de Meyra ve Selim’in hikayesi izleyiciyi ekrana kilitleyecek

Aşk ve Gözyaşı ilk fragmanıyla damga vurdu! Eylül’de ATV’de Meyra ve Selim’in hikayesi izleyiciyi ekrana kilitleyecek

Yeni sezonda ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Aşk ve Gözyaşı", ilk fragmanıyla büyük ilgi uyandırdı. O3 Medya ve Dass Yapım ortaklığında hazırlanan dizi, Güney Kore'nin reyting rekortmeni yapımı Queen of Tears'ın Türk uyarlaması olarak dikkat çekiyor. Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel'in paylaştığı dizide, Meyra ve Selim'in fırtınalı aşkı, güçlü duygusal sahnelerle ekrana taşınıyor. İşte Aşk ve Gözyaşı'nın ilk fragmanı…

Giriş Tarihi: 15.08.2025 21:35
Aşk ve Gözyaşı ilk fragmanıyla damga vurdu! Eylül’de ATV’de Meyra ve Selim’in hikayesi izleyiciyi ekrana kilitleyecek

Senaryosunu Dilara Pamuk'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Engin Erden'in oturduğu "Aşk ve Gözyaşı", Eylül ayında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. İlk fragmanıyla şimdiden izleyici arasında büyük ses getiren yapım, Meyra ve Selim'in fırtınalı aşkını güçlü sahnelerle ekrana taşıyarak izleyiciyi adeta ekran başına kilitleyecek.

Aşk ve Gözyaşı ilk fragmanıyla damga vurdu! Eylül’de ATV’de Meyra ve Selim’in hikayesi izleyiciyi ekrana kilitleyecek

AŞK VE GÖZYAŞI EYLÜL'DE ATV'DE İZLEYİCİYLE BULUŞUYOR
Başrollerinde Barış Arduç'un Selim, Hande Erçel'in Meyra karakterine hayat verdiği yapım, duygusal yoğunluğu ve etkileyici görselliğiyle orijinal hikayeye sadık kalırken, Türk izleyicisi için özel sürprizler ve unutulmaz anlarla dolu bir aşk yolculuğu vadediyor.

Aşk ve Gözyaşı ilk fragmanıyla damga vurdu! Eylül’de ATV’de Meyra ve Selim’in hikayesi izleyiciyi ekrana kilitleyecek

İLK TANITIMI BÜYÜK İLGİ TOPLADI

Senaryosunu Dilara Pamuk'un kaleme aldığı ve yönetmenliğini Engin Erden'in üstlendiği yapım, yayınlanan ilk tanıtımıyla sosyal medyada anında büyük yankı uyandırdı.

Aşk ve Gözyaşı ilk fragmanıyla damga vurdu!

Bazı hikayeler, yeniden ele alındığında ilkinden bile daha etkileyici olur; tıpkı Meyra ve Selim'in aşkı gibi…

Eylül ayında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan bu tutkulu yolculuk, izleyicilerin kalplerinde derin izler bırakmaya geliyor.

Aşk ve Gözyaşı ilk fragmanıyla damga vurdu! Eylül’de ATV’de Meyra ve Selim’in hikayesi izleyiciyi ekrana kilitleyecek
Aşk ve Gözyaşı ilk fragmanıyla damga vurdu! Eylül’de ATV’de Meyra ve Selim’in hikayesi izleyiciyi ekrana kilitleyecek