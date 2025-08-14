Manchester City'nin yıldızları Galatasaray'a! 2 transfer birden

YENİ TRANSFERLER BEKLENİYOR Sarı kırmızılı taraftarlar yapılan transferlerin ardından dört kulvarı da taşıyabilecek oyuncuların gelmesini bekliyor. Yönetim de beklentilere cevap vermek adına yoğun mesai harcıyor.

3 YOLCU DAHA Yeni sezona 3 puanla başlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler devam ediyor. Son olarak İspanyol golcü Morata ile yollarını ayıran Sarı-Kırmızılılar'da 3 futbolcuyla daha yolların ayrılması kararı alındı.

CUESTA BREZİLYA YOLUNDA Galatasaray, Cuesta için Vasco Da Gama ile büyük oranda anlaştı. Brezilyalı ekibinin Cuesta için 6 milyon euroya çıktığı öğrenildi. Geçen sezonun devre arasında Genk'ten 8 milyon Euro karşılığında transfer edilen Kolombiyalı stoper 9 kez forma giydi.

NELSSON TEKRAR İTALYA'YA Nelsson da Verona ile anlaştı. Kulüpler arasındaki görüşmeler sürerken 4 milyon euro bonservis beklendiği belirtildi. 2021'de Galatasaray'a transfer olan Nelsson geçen sezonun ikinci yarısını Roma'da kiralık olarak geçirmişti. Galatasaray ile üç Süper Lig ve bir Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Danimarkalı stoper 144 kere forma giydi ve 4 gol atıp 1 asist yaptı.