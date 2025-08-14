Manchester City'nin yıldızları Galatasaray'a! 2 transfer birden

PODCAST CANLI YAYIN

Süper Lig'in yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar, kadrosunu iki yıldız isimle güçlendirmek isterken dünya devi ile iletişime geçildi ve görüşmeler başladı. İşte detaylar...

Kadrosuna Leroy Sane ve Victor Osimhen takviyeleri yapan Galatasaray'ın transferde durmaya niyeti yok. Yabancı problemi yaşamamak adına bazı oyuncularını da göndermeye başlayan yönetim, iki dünya yıldızına imza attırmayı planlıyor.

SEZONA MUHTEŞEM BAŞLADI

Galatasaray, 2025-2026 sezonunun ilk maçında Gaziantep FK ile karşılaştı. Aslan, rakibini ilk 45 dakikada attığı gollerle 3-0 yenerek sezonu 3 puanla açtı.

RAKİP KARAGÜMRÜK

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 21. kez karşı karşıya gelecek. İki takım, ligde daha önce 20 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 13 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Beş mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Rekabette Galatasaray 39 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 18 golle karşılık verdi.

SAHASINDA YENİLGİ ALMADI

Sarı-kırmızılı ekip, daha önce ev sahibi olduğu maçlarda Fatih Karagümrük'e yenilmedi.

Galatasaray, rakibi ile sahasında oynadığı 10 karşılaşmanın 7'sini kazanırken, üçünde berabere kaldı. "Cimbom" bu maçlarda 16 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü.

SON 7 RANDEVU ASLAN'IN

Sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük ile yaptığı son 7 Süper Lig maçında mağlup olmadı.

Kırmızı-siyahlı ekibe karşı ligdeki son yenilgisini Aralık 2020'de yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 7 mücadelede 4 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 1962-1963 sezonunun ikinci yarısında 5-1 ve 1983-1984 sezonunun ilk yarısında 4-0'lık skorlarla aldı.

Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 1959-1960 sezonunun ikinci yarısında 1-0 ve 2020-2021 sezonunun ilk yarısında 2-1'lik skorla elde etti.

LEROY SANE İMZA ATTI

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen ve 26. kez mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray, ilk bombasını Leroy Sane ile patlattı. Alman futbolcu, Bayern Münih'ten ayrılarak serbest statüden sarı kırmızılılara transfer oldu.

SENELİK 12 MİLYON EURO GARANTİ ÜCRET

Cimbom'un, KAP'a yaptığı açıklamaya göre Sane'ye 3 senede her sezon için 9.000.000 Euro garanti ücret ile net 3.000.000 Euro tutarında sadakat primi ödenecek.

VICTOR OSIMHEN TAKIMDA KALDI

Geride kalan sezonun en değerli parçası olmayı başaran Victor Osimhen için Napoli ile yapılan uzun görüşmelerin ardından olumlu sonuç alındı. Nijeryalı yıldızın 75 milyon euroluk bonservisi ödenerek takıma kazandırıldı.

22 MİLYON EURO MAAŞ ÖDENECEK

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen'in transferi konusunda, kulübü SSCN Napoli SPA ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne net 75.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, yapılan anlaşma kapsamında futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'u SSCN Napoli SPA'ya ödenecektir.

Futbolcu ile 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 15.000.000 EUR garanti ücret, net 1.000.000 EUR tutarında sadakat primi ile 5.000.000 EUR tutarında imaj hakkı ücreti ödenecektir."

TAKIMDAN AYRILDILAR

Galatasaray'ın yeni sezonda geleceği en çok merak edilen isimlerden ikisi Fernando Muslera ve Dries Mertens olmuştu. Uruguaylı kaleci, Arjantin temsilcisi Estudiantes ile anlaşırken Belçikalı maestro ise henüz herhangi bir takıma imza atmadı.

SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLDİ

Takımda düşünülmeyen Mathias Ross ve Taylan Antalyalı ile yollar ayrıldı. Halil Dervişoğlu da ÇAYKUR Rizespor'a kiralık verildi.

GÖNDERİLDİLER

Teknik heyetin kararıyla Kerem Demirbay Eyüpspor'a transfer oldu. Franknowski Rennes'e kiralandı ve Morata'nın kiralık sözleşmesi feshedilerek anlaştığı Como'ya imza atması sağlandı.

YENİ TRANSFERLER BEKLENİYOR

Sarı kırmızılı taraftarlar yapılan transferlerin ardından dört kulvarı da taşıyabilecek oyuncuların gelmesini bekliyor. Yönetim de beklentilere cevap vermek adına yoğun mesai harcıyor.

3 YOLCU DAHA

Yeni sezona 3 puanla başlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler devam ediyor. Son olarak İspanyol golcü Morata ile yollarını ayıran Sarı-Kırmızılılar'da 3 futbolcuyla daha yolların ayrılması kararı alındı.

CUESTA BREZİLYA YOLUNDA

Galatasaray, Cuesta için Vasco Da Gama ile büyük oranda anlaştı. Brezilyalı ekibinin Cuesta için 6 milyon euroya çıktığı öğrenildi. Geçen sezonun devre arasında Genk'ten 8 milyon Euro karşılığında transfer edilen Kolombiyalı stoper 9 kez forma giydi.

NELSSON TEKRAR İTALYA'YA

Nelsson da Verona ile anlaştı. Kulüpler arasındaki görüşmeler sürerken 4 milyon euro bonservis beklendiği belirtildi. 2021'de Galatasaray'a transfer olan Nelsson geçen sezonun ikinci yarısını Roma'da kiralık olarak geçirmişti. Galatasaray ile üç Süper Lig ve bir Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Danimarkalı stoper 144 kere forma giydi ve 4 gol atıp 1 asist yaptı.

KÖHN'E BUNDESLIGA'DAN TALİP

Köhn'ün ise Köln ile anlaşma yolunda olduğu ve Galatasaray'ın 5 milyon euro istediği öğrenildi. 2023-2024 sezonunun devre arasında Hannover'den transfer edilen Köhn, Galatasaray ile iki Süper Lig ve bir Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Geçen sezonu Werder Bremen'de kiralık olarak geçiren Köhn, Galatasaray forması ile 19 maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı.

SAVUNMAYA AKANJI HAMLESİ

Galatasaray, yeni sezon öncesinde savunma hattını güçlendirmek için Manchester City'nin İsviçreli oyuncusu Manuel Akanji ile ilgileniyor. Teknik direktör Okan Buruk, hem sağ bek hem de sağ stoper oynayabilen bir futbolcu talep ederken Akanji, bu kriterlere tam olarak uyuyor.

2027'DE KONTRATI BİTİYOR

Manchester City ile sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek olan Akanji'nin, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak baktığı belirtiliyor. Kulübü ile yolların ayrılabileceği iddia edilirken, Galatasaray'ın bu fırsatı değerlendirmeyi planladığı aktarıldı.

ÇOK YÖNLÜ DEFANS

28 milyon euro piyasa değerine sahip 30 yaşındaki yıldız, sağ bek, stoper ve sol bek mevkilerinde forma giyebiliyor. Guardiola yönetiminde hem 3'lü hem de 4'lü savunma sistemlerinde uyumlu performans göstermesi, teknik ekibin ilgisini çekiyor.

BURUK'UN PLANI 3'LÜ

Okan Buruk'un sezon içinde zaman zaman 3'lü savunma sistemine geçiş yapmayı planladığı, Akanji'nin bu formasyona uygunluğunun da transferde önemli bir faktör olduğu belirtiliyor.

EDERSON MARKAJI DEVAM EDİYOR

Galatasaray, yeni sezon öncesinde kaleci bölgesine takviye yapmak için Manchester City'nin deneyimli file bekçisi Ederson ile görüşmelerini hızlandırdı.

İNDİRİM BEKLENİYOR

Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, transferi sonuçlandırmak amacıyla İngiltere'ye gidecek. Manchester City'nin talep ettiği 15 milyon euro bonservis bedelini aşağı çekmek isteyen Galatasaray, 7 milyon euro + bonuslar formülü üzerinde çalışıyor.

430 GOL YEDİ

31 yaşındaki Brezilyalı kaleci, kariyerinde Benfica, Rio Ave, GD Ribeirao ve Sao Paulo formaları giydi. Toplamda 498 maça çıkan Ederson, kalesinde 430 gol gördü ve 222 karşılaşmada gole izin vermedi.

