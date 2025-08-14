Manchester City'nin yıldızları Galatasaray'a! 2 transfer birden

Kadrosuna Leroy Sane ve Victor Osimhen takviyeleri yapan Galatasaray'ın transferde durmaya niyeti yok. Yabancı problemi yaşamamak adına bazı oyuncularını da göndermeye başlayan yönetim, iki dünya yıldızına imza attırmayı planlıyor.
SEZONA MUHTEŞEM BAŞLADI
Galatasaray, 2025-2026 sezonunun ilk maçında Gaziantep FK ile karşılaştı. Aslan, rakibini ilk 45 dakikada attığı gollerle 3-0 yenerek sezonu 3 puanla açtı.
RAKİP KARAGÜMRÜK
Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 21. kez karşı karşıya gelecek. İki takım, ligde daha önce 20 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 13 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Beş mücadele ise beraberlikle sona erdi.
Rekabette Galatasaray 39 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 18 golle karşılık verdi.