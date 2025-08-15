Antalya'da "Böcek" soruşturmasında 8 şüpheli daha tutuklandı! Milyonluk talepler, paravan işlemler...

Antalya'da ʺBöcekʺ soruşturmasında 8 şüpheli daha tutuklandı (AA)



MİLYONLUK TALEPLER

Soruşturma kapsamında ifade veren bir iş insanı, Başkan Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in kendisinden seçim dönemi için 2,7 milyon lira istediğini, aynı gün 46 milyon lira hak ediş ödemesi aldığını itiraf etti. Aynı iş insanı, Gökhan Böcek'in babasının eski eşinin dairesi için 30 milyon lira talep ettiğini, bu ödemeyi üç parça halinde nakit olarak yaptığını ifade etti.