PODCAST CANLI YAYIN

Antalya'da "Böcek" soruşturmasında 8 şüpheli daha tutuklandı! Milyonluk talepler, paravan işlemler...

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yürüttüğü, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, rüşvet verme/alma ve ihaleye fesat karıştırma” suçlarına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tutuklandığı dosyada, son operasyonda gözaltına alınan 8 kişi hakkında daha cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Antalya'da "Böcek" soruşturmasında 8 şüpheli daha tutuklandı! Milyonluk talepler, paravan işlemler...

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 12 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 17 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında 8 kişi tutuklandı.

Antalya'da ʺBöcekʺ soruşturmasında 8 şüpheli daha tutuklandı (AA)Antalya'da ʺBöcekʺ soruşturmasında 8 şüpheli daha tutuklandı (AA)

MİLYONLUK TALEPLER
Soruşturma kapsamında ifade veren bir iş insanı, Başkan Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in kendisinden seçim dönemi için 2,7 milyon lira istediğini, aynı gün 46 milyon lira hak ediş ödemesi aldığını itiraf etti. Aynı iş insanı, Gökhan Böcek'in babasının eski eşinin dairesi için 30 milyon lira talep ettiğini, bu ödemeyi üç parça halinde nakit olarak yaptığını ifade etti.

Antalya'da ʺBöcekʺ soruşturmasında 8 şüpheli daha tutuklandı (DHA)Antalya'da ʺBöcekʺ soruşturmasında 8 şüpheli daha tutuklandı (DHA)

80 MİLYON TL'LİK "VİLLA SÖZLEŞMESİ"
Başka bir iş insanı ise hak edişlerin hızlandırılması karşılığında Gökhan Böcek'in 100 milyon lira talep ettiğini, pazarlık sonucu 80 milyona anlaşıldığını ve paranın Finike Döviz'e aktarıldığını itiraf etti. Döviz veya altın alımı yapılmadığını, sonrasında ise tekrar 50 milyon lira istendiğini belirten tanık, "villa yapımı" adı altında göstermelik bir sözleşme imzalandığını, ödemenin Finike Döviz üzerinden Gökhan Böcek'in korumalarına teslim edildiğini belirtti.

Antalya'da ʺBöcekʺ soruşturmasında 8 şüpheli daha tutuklandı (DHA)Antalya'da ʺBöcekʺ soruşturmasında 8 şüpheli daha tutuklandı (DHA)

PARAVAN İŞLEMLER VE LÜKS EDİNİMLER
MASAK raporlarına göre para aklama sürecinde Finike Döviz, kuyumculuk şirketleri ve şahıs hesapları kullanıldı. Altınişleyen Kuyumculuk üzerinden ise Zeynep Kerimoğlu'nun hesabına 70 milyon liranın üzerinde para transfer edildiği, işlemlere "altın bozdurma" süsü verildiği ancak fiziki altın teslim edilmediği belirlendi. Şüpheli Zuhal Böcek'in lüks araç ve taşınmaz edinimlerinde de benzer yöntemler kullanıldığı, beyanlarının dijital verilerle çeliştiği tespit edildi.

Antalya'da ʺBöcekʺ soruşturmasında 8 şüpheli daha tutuklandı (İHA)Antalya'da ʺBöcekʺ soruşturmasında 8 şüpheli daha tutuklandı (İHA)

KAYYIM ATANDI
Soruşturma kapsamında Finike Dövizcilik ve bazı kuyumculuk firmalarına, CMK 133 uyarınca TMSF kayyım olarak atandı.

İŞTE TUTUKLANAN İSİMLER
Antalya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklanan isimler şunlar oldu:

• Onur N. – Gökhan Böcek'in şoförü ve koruması
• Furkan S. – Gökhan Böcek'in çocukluk arkadaşı
• Ali Y. – Finike Döviz hissedarı
• Mustafa A. – Finike Döviz hissedarı
• Erkan A. – Finike Döviz hissedarı
• Cemal A.– Finike Döviz veznedarı
• Salih E. – Altınişleyen Kuyumculuk sahibi
• Ertan K. – Resul Kuyumculuk sahibi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 5 Temmuz'da tutuklanmıştı. Oğlu Mustafa Gökhan Böcek hakkında ise yurt dışında olduğu gerekçesiyle yakalama kararı bulunuyor.

Antalyada 195 milyonluk rüşvet çarkı! 15 kişi adliyeye sevk edildiAntalyada 195 milyonluk rüşvet çarkı! 15 kişi adliyeye sevk edildi
Antalya'da 195 milyonluk rüşvet çarkı! 15 kişi adliyeye sevk edildi

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Trump-Putin görüşmesine saatler kaldı! Alaska'da bir ilk | Lavrov'dan "SSCB" kazaklı mesaj | Putin'in uçağı Alaska'da
Rus gazetecilerin menüsünde “Kiev”ski! Lavrov’un kazağı, üsse sızan geyik “Zelenskiy” | Alaska’da gündeme damga vuran anlar…
Takas İstanbul
Galatasaray'ın Karagümrük maçı ilk 11'i belli oldu
Memur ve emeklinin zam pazarlığında kritik toplantı! Hükümet ikinci teklifini açıkladı
Bu kan yine o kandır! Kahraman Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu
Türk Telekom
Yeşil Vatan'da alevlere geçit yok! Kocaeli'de yangın sonrası tahliye başladı: Havadan ve karadan müdahale
Jose Mourinho'dan kadroya Benfica ayarı! Göztepe maçında forma onların
CHP'li İBB'ye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında
Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi için sürpriz transfer!
İBB'ye yeni dalga operasyon! Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
Bakanlık listeyi açıkladı: O sucuktan skandal çıktı | Yine Bifet yine domuz eti!
Söz ailelerde! Terörsüz Türkiye komisyonunda kritik toplantı
Fenerbahçe'ye 40 milyon euroluk süper yıldız!
CHP'de 2028 savaşı! Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş... Kulisler kaynıyor hesaplar değişti!
Başkan Erdoğan El Cezire'ye yazdı: "Gazze'nin kaybedecek vakti yok"
Dünya Türkiye'nin enerji filosunu konuşacak! 2 sondaj gemisi için geri sayım | Filonun temelinde Berat Albayrak imzası!
Sibel Can’ın lüks villası görenleri hayrete düşürdü! İçinde kuaför salonu bile var
Yarım asrı aşan dev aşk! Şekerpare’nin Hurşit’i Şevket Altuğ bakın yıllardır hangi Yeşilçam yıldızıyla evli!