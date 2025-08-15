Antalya'da "Böcek" soruşturmasında 8 şüpheli daha tutuklandı! Milyonluk talepler, paravan işlemler...

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 12 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 17 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında 8 kişi tutuklandı.
MİLYONLUK TALEPLER
Soruşturma kapsamında ifade veren bir iş insanı, Başkan Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in kendisinden seçim dönemi için 2,7 milyon lira istediğini, aynı gün 46 milyon lira hak ediş ödemesi aldığını itiraf etti. Aynı iş insanı, Gökhan Böcek'in babasının eski eşinin dairesi için 30 milyon lira talep ettiğini, bu ödemeyi üç parça halinde nakit olarak yaptığını ifade etti.
80 MİLYON TL'LİK "VİLLA SÖZLEŞMESİ"
Başka bir iş insanı ise hak edişlerin hızlandırılması karşılığında Gökhan Böcek'in 100 milyon lira talep ettiğini, pazarlık sonucu 80 milyona anlaşıldığını ve paranın Finike Döviz'e aktarıldığını itiraf etti. Döviz veya altın alımı yapılmadığını, sonrasında ise tekrar 50 milyon lira istendiğini belirten tanık, "villa yapımı" adı altında göstermelik bir sözleşme imzalandığını, ödemenin Finike Döviz üzerinden Gökhan Böcek'in korumalarına teslim edildiğini belirtti.