PODCAST CANLI YAYIN

Zelenskiy’i Beyaz Saray’dan kovan Trump tehdit ettiği Putin’in ayağına kırmızı halılar serdi | Zaharova: Batı medyası çöktü

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'daki samimi anları akıllara şubat ayında Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Beyaz Saray'dan kovduğu görüşmeyi getirdi. Trump, haftalardır tehdit ettiği Putin'in ayaklarına kırmızı halılar sererken Putin ve Zelenskiy'e yönelik farklı tavırları dikkat çekti. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zakharova, Putin-Trump görüşmesinin Batı medyasının çöküşü anlamına geldiğini söyledi. İşte Alaska'dan görüntüler...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim Logo

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Alaska'daki ABD üssünde sıcak karşılaması gündeme damga vurdu. Trump haftalardır tehdit ettiği Putin'e kırmızı halılar serdi, özel aracı ile zirvenin yapılacağı alana götürdü.

İKİ GÖRÜŞME İKİ AYRI ATMOSFER

İki lider karşılaşma sırasında iki kez gülümseyip kameralara poz verirken akıllara Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Beyaz Saray'dan kovduğu görüşme geldi.

Takvim Logo

ZELENSKİY'İ KOVMUŞTU

28 Şubat'ta Zelenskiy, Trump ile görüşmek üzere Beyaz Saray'a gitmiş, iki lider dünyanın gözü önünde kavga etmişti.

Takvim Logo

Oval Ofis'teki kavganın ardından Trump Zelenskiy'i Beyaz Saray'dan kovmuştu.

Takvim Logo

TEHDİT ETTİĞİ PUTİN'E GÖSTERİŞLİ KARŞILAMA

Aynı Trump, Ukrayna Savaşı'nı bitirmesi için haftalardır Putin'i tehdit etse de bugün Alaska'da büyük bir karşılama gösterisi yaptı.

Takvim Logo

Putin'e kırmızı halılar seren ve F22 savaş uçakları ile pistte bekleyen Trump, Rus lideri gülümseyerek karşıladı.

İki lider iki kez tokalaşırken kameralara samimi pozlar verdi.

Takvim Logo

Trump ve Putin, aynı araçla toplantı alanına doğru ilerledi.

Takvim Logo

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zakharova, Putin-Trump görüşmesinin Batı medyasının çöküşü anlamına geldiğini söyledi. Zaharova şu açıklamayı yaptı:

Tam bir deliliğe varan takıntı olarak adlandırılabilir. 3 yıldır Rusya'nın izolasyonundan bahsediyorlardı. Bugün ABD'de Rusya Cumhurbaşkanı'nı karşılamak için kırmızı halının serildiğini gördüler.