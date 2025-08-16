Zelenskiy’i Beyaz Saray’dan kovan Trump tehdit ettiği Putin’in ayağına kırmızı halılar serdi | Zaharova: Batı medyası çöktü
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'daki samimi anları akıllara şubat ayında Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Beyaz Saray'dan kovduğu görüşmeyi getirdi. Trump, haftalardır tehdit ettiği Putin'in ayaklarına kırmızı halılar sererken Putin ve Zelenskiy'e yönelik farklı tavırları dikkat çekti. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zakharova, Putin-Trump görüşmesinin Batı medyasının çöküşü anlamına geldiğini söyledi. İşte Alaska'dan görüntüler...
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: