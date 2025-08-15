PODCAST CANLI YAYIN
SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak zammı için Merkez Bankası ipucu verdi

Merkez Bankası’nın 2025 yıl sonu enflasyonu tahminleri SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı için yüzde 6.28 ile 10.56 aralığına işaret etti. Memurların ve memur emeklilerinin toplu sözleşmeyle belirlenecek Ocak zammına da ne kadar fark ekleneceği belli oldu...

15 Ağustos 2025
2026 yılına hemen herkes yeni maaşlarla başlayacak. Memurların ve memur emeklilerinin zam oranı bu ay tamamlanacak toplu sözleşmede belirlenecek. Asgari ücretlilerin artışı da Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından tespit edilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammını ise enflasyon verileri gösterecek.

Bu artışın ipucu da bu yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası'ndan geldi.

İŞTE 6 AYLIK ORAN

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yaptığı sunumda, 2025 yıl sonu hedefleri olan yüzde 24 değerini 2025 yılı ara hedefleri olarak koruduklarını belirterek, "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağını tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.

2025 sonunda enflasyonun yüzde 24 olması, ikinci 6 aylık enflasyonun yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının yüzde 6.28 olacağı anlamına geliyor. Yüzde 25'lik tahmine göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 2026'nın ilk ayında yüzde 7.14 olacak. 2025 yıl sonunda enflasyonun tahmin aralığının üst bandı olan yüzde 29 olarak gerçekleşmesi halinde de ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.56 olarak çıkacak.

OCAK'TA NELER OLACAK?

Emekliler kesin zam oranını Ocak ayının başında öğrenecek. Aynı ay içerisinde de zamlı aylıklarını cebine koyacak. Ayrıca zam oranının belli olmasının ardından taban aylık artışı, refah payı gibi talepler de masaya yatırılarak karara bağlanacak.

OCAK ARTIŞINA EKLENECEK

Yaklaşık 6.5 milyon memurun ve memur emeklisinin Ocak zammı toplu sözleşmede belirlenecek ancak bu artışa bir de enflasyon farkı eklenecek. Çünkü 3 Eylül 2023'te Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı doğrultusunda 2025'in ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa memurlara ve memur emeklilerine enflasyon farkı verilmesi gerekiyor.

Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini farkın ipucunu verdi. Memurlar ve emeklileri 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 24 olursa 1.22, yüzde 25 çıkarsa yüzde 2.04, yüzde 29 olarak gerçekleşirse yüzde 5.30 farkı alacak. Bu farkın ne kadar olacağı Ocak ayının başında kesinleşecek. Ardından da toplu sözleşmede belirlenecek zam oranına eklenecek. Böylece bu ay belirlenecek zam oranı, enflasyon farkıyla yükselecek.

% 24 TAHMİNİNE GÖRE
6 aylık enflasyon: % 6.28 SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: % 6.28 Memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkı: % 1.22 2025 ENFLASYONU % 25 OLURSA
6 aylık enflasyon: % 7.14 SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: % 7.14 Memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkı: % 2.04 2025 ENFLASYONU % 29 OLURSA
6 aylık enflasyon: % 10.56 SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: % 10.56 Memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkı: % 5.30

