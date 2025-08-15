SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak zammı için Merkez Bankası ipucu verdi

Emekli ler kesin zam oranını Ocak ayının başında öğrenecek. Aynı ay içerisinde de zamlı aylıklarını cebine koyacak. Ayrıca zam oranının belli olmasının ardından taban aylık artışı, refah payı gibi talepler de masaya yatırılarak karara bağlanacak.

Yaklaşık 6.5 milyon memur un ve memur emekli sinin Ocak zammı toplu sözleşmede belirlenecek ancak bu artışa bir de enflasyon farkı eklenecek. Çünkü 3 Eylül 2023'te Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı doğrultusunda 2025'in ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa memurlara ve memur emeklilerine enflasyon farkı verilmesi gerekiyor.

Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini farkın ipucunu verdi. Memurlar ve emeklileri 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 24 olursa 1.22, yüzde 25 çıkarsa yüzde 2.04, yüzde 29 olarak gerçekleşirse yüzde 5.30 farkı alacak. Bu farkın ne kadar olacağı Ocak ayının başında kesinleşecek. Ardından da toplu sözleşmede belirlenecek zam oranına eklenecek. Böylece bu ay belirlenecek zam oranı, enflasyon farkıyla yükselecek.

Emekli (AA)

% 24 TAHMİNİNE GÖRE

6 aylık enflasyon: % 6.28 SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: % 6.28 Memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkı: % 1.22 2025 ENFLASYONU % 25 OLURSA

6 aylık enflasyon: % 7.14 SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: % 7.14 Memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkı: % 2.04 2025 ENFLASYONU % 29 OLURSA

6 aylık enflasyon: % 10.56 SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: % 10.56 Memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkı: % 5.30

