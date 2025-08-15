Alaska’da günün karesi! Trump ve Putin onları izledi: Bir B2 dört F-35 gündeme “bomba” gibi düştü | En son İran'da görülmüştü

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'da ilk kez bir araya gelirken Anchorage'daki buluşmanın ilk anları gündeme damga vurdu.
Trump Putin'i kırmızı halıda karşıladı. İki lider toplantı salonuna birlikte gidecekleri araca doğru ilerlerken havalimanında kısa bir sohbet etti.Trump'tan Putin'e B-2 bombardıman uçaklı karşılama!
ALASKA'DA GÜNÜN KARESİ
Trump ve Putin'in bir anda gökyüzüne baktığı an ise gündeme "bomba" gibi düştü.
TRUMP VE PUTİN B2'LERİ SEYRETTİ
Pistten gelen sesler ile kameralar bir anda gökyüzüne çevrildi ve Trump ile Putin'in ABD'nin bir gizli bombardıman uçağı B2 ve dört F-35'i seyrettiği görüldü.