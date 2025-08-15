Alaska’da günün karesi! Trump ve Putin onları izledi: Bir B2 dört F-35 gündeme “bomba” gibi düştü | En son İran'da görülmüştü

PODCAST CANLI YAYIN

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Alaska’da bir araya gelirken havalimanında gökyüzüne baktıkları an gündeme “bomba” gibi düştü. Trump ve Putin, ABD’ye ait ve bugün Alaska’ya uçan 1 gizli bombardıman uçağı B2 ile 4 F-35’i izledi. B2 en son ABD’nin haziran ayında İran’a düzenlediği saldırıda görülmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'da ilk kez bir araya gelirken Anchorage'daki buluşmanın ilk anları gündeme damga vurdu.

Trump Putin'i kırmızı halıda karşıladı. İki lider toplantı salonuna birlikte gidecekleri araca doğru ilerlerken havalimanında kısa bir sohbet etti.

Trump'tan Putin'e B-2 bombardıman uçaklı karşılama!

Trump ve Putin'in bir anda gökyüzüne baktığı an ise gündeme "bomba" gibi düştü.

Pistten gelen sesler ile kameralar bir anda gökyüzüne çevrildi ve Trump ile Putin'in ABD'nin bir gizli bombardıman uçağı B2 ve dört F-35'i seyrettiği görüldü.

İki ABD'li yetkili saatler önce bir B-2 bombardıman uçağı ve dört F-35'in Alaska'daki Elmendorf-Richardson Ortak Üssü'ne uçurulduğunu bildirmişti.

Gizli bombardıman uçakları, ABD'nin haziran ayındaki Geceyarısı Çekici Harekatı'nda İran'ın nükleer tesislerini vurmak için kullandığı uçaklarla aynı türden.

Trump Putini havalimanında karşıladı! Alaskada iki kez tokalaştılar | Tarihi görüşme üçe üç formatta başladıTrump Putini havalimanında karşıladı! Alaskada iki kez tokalaştılar | Tarihi görüşme üçe üç formatta başladı

