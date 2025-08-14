TRUMP: 10'DA 10 GÖRÜŞME

Trump, Putin ile görüşmesini "on üzerinden on" olarak değerlendirdi. FOX News muhabiri Sean Hannity'ye konuşan Trump, "Birden ona kadar olan ölçekte bugüne on veriyorum." Trump ayrıca Putin ile ilişkilerinin her zaman mükemmel olduğunu söyledi.

Trump ayrıca "Şimdi barış anlaşmasını yapmak Zelenskiy ve Avrupalıların sorumluluğunda." dedi.

"YAPTIRIMA GEREK YOK"

Trump, Putin ile görüşmenin o kadar iyi geçtiğini ve yeni ikincil yaptırımlar hakkında 2-3 hafta daha düşünmek zorunda kalmayacağını söyledi.

ZELENSKİY'E PUTİN TAVSİYESİ

Trump, Zelenskiy’ye tavsiyesinin Rusya ile anlaşma yapmak olduğunu söyledi ve ayrıca Moskova ve Washington'ın Ukrayna konusunda “anlaşmaya çok yakın” olduğunu söyledi.