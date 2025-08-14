ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'daki toplantısı sona erdi.
GÖRÜŞMENİN YAPILACAĞI ÜS 1940'TA İNŞA EDİLDİ
Görüşmenin gerçekleşeceği Anchorage'taki Elmendorf–Richardson Üssü hakkında bilgiler ortaya çıktı.
Alaska’da Trump-Putin zirvesi
64 bin dönüm büyüklüğündeki üs 1940'ta inşa edildi. Üste yaklaşık 32 bin kişi yaşıyor. ABD'nin Kuzey Kutbu'ndaki askeri hazırlığı açısından kilit önemde olduğu değerlendiriliyor.
CANLI ANLATIM
TRUMP: 10'DA 10 GÖRÜŞME
Trump, Putin ile görüşmesini "on üzerinden on" olarak değerlendirdi. FOX News muhabiri Sean Hannity'ye konuşan Trump, "Birden ona kadar olan ölçekte bugüne on veriyorum." Trump ayrıca Putin ile ilişkilerinin her zaman mükemmel olduğunu söyledi.
Trump ayrıca "Şimdi barış anlaşmasını yapmak Zelenskiy ve Avrupalıların sorumluluğunda." dedi.
"YAPTIRIMA GEREK YOK"
Trump, Putin ile görüşmenin o kadar iyi geçtiğini ve yeni ikincil yaptırımlar hakkında 2-3 hafta daha düşünmek zorunda kalmayacağını söyledi.
ZELENSKİY'E PUTİN TAVSİYESİ
Trump, Zelenskiy’ye tavsiyesinin Rusya ile anlaşma yapmak olduğunu söyledi ve ayrıca Moskova ve Washington'ın Ukrayna konusunda “anlaşmaya çok yakın” olduğunu söyledi.
ARKA FONDA MESAJ
Trump ve Putin'in basın toplantısı sırasında duvar kağıdında yazılı olan "Barışa Özlem" mesajı dikkat çekti.
TRUMP WASHINGTON'A UÇTU
ABD Başkanı Donald Trump, Putin ile görüşmesinin ardından Anchorage'dan Washington'a uçtu.
NEDEN GAZETECİLERDEN SORU ALINMADI?
Kremlin, ''Putin ve Trump görüşmelerin ardından kapsamlı açıklamalar yaptılar. Bu nedenle sonuç basın toplantısında gazetecilerin sorularından vazgeçilmesine karar verildi.'' açıklamasında bulundu.
SAMİMİ VEDALAŞMA
Putin ve Trump, görüşmelerin ardından vedalaşırken gülümsediler.
Görüntülerde, liderlerin basın toplantısının yapıldığı salondan çıkarken vedalaştıkları ve gülümsedikleri görülüyor. Trump, vedalaşırken Putin'in elini sıktı.
PUTİN RUSYA'YA DÖNÜYOR
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Trump ile görüşmesinin ardından Rusya'ya dönmek üzere uçağa bindi. Öte yandan Putin'in yemek bile yemeden Alaska'dan ayrılması dikkat çekti.
BASIN TOPLANTISI BAŞLADI
Alaska'daki 3 saatlik görüşmenin ardından Trump ve Putin basın toplantısında konuşuyor.
İSTANBUL'DAN ALASKA'YA
TASS muhabirine göre, İstanbul'daki görüşmelere katılan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzi, Alaska'daki heyette yer alıyor.
RUSYA: GÖRÜŞME OLAĞANÜSTÜ İYİ GEÇTİ
Trump-Putin zirvesinin ardından Rusya görüşmenin "olağanüstü iyi" geçtiğini söyledi. Rusya'nın ABD Büyükelçisi, Alaska'da Putin ve Trump arasındaki görüşmelerin etrafındaki atmosferi olumlu olarak nitelendirdi.
BASIN TOPLANTISI YAKINDA BAŞLAYACAK
Kremlin, Rusya ve ABD başkanlarının basın toplantısının yakında başlayacağını bildirdi. Rus heyeti, Putin ve Trump'ın basın toplantısı salonunda yerlerini aldı.
ZİRVE SONA ERDİ
Trump-Putin zirvesi sonra erdi.
TRUMP SAAT 04.00'TE RÖPORTAJ VERECEK
Beyaz Saray, Trump'ın Putin ile görüşmesinin ardından Moskova saatiyle 04:00'te Fox News'e röportaj vereceğini duyurdu.
"TARİHİ."
Trump-Putin görüşmesi, üçe üç formatında devam ederken Beyaz Saray'dan bir paylaşım daha geldi. Beyaz Saray'ın X hesabından yapılan paylaşımda Trump ile Putin'in pistte yürüdüğü anlara yer verilirken "Tarihi" notu düşüldü.
BEYAZ SARAY'DAN PAYLAŞIM
Trump ve Putin'in toplantısının başlamasının ardından Beyaz Saray'dan "Barışın Peşinde" notuyla bir paylaşım yapıldı.
PUTİN'E UKRAYNA SORUSU
Trump ve Putin kırmızı halıda yürürken bir muhabir Putin'e "Sivilleri ördürmeyi bırakacak mısınız?" diye sordu. Putin soruya cevap vermezken Trump ile birlikte ABD başkanlık limuzini The Beast'e yürüdü.
Putin ve Trump, görüşmelerin başında basın için açıklama yapmaktan kaçındılar ve medya sorularını yanıtlamadılar.
ALASKA'DA GÖRÜŞME BAŞLADI
Trump ve Putin'in görüşmesinin başladığı bildirildi. Kremlin tarihi görüşmenin 6-7 saat sürebileceğini bildirmişti. Üçe üç formattaki zirvenin ne kadar süreceği ve basın toplantısı yapılıp yapılmayacağı ise bilinmiyor.
ALASKA'DA SICAK KARŞILAMA
Trump Putin'i kırmızı halıda bekledi.
İki lider aynı araca binerek toplantı alanına doğru ilerledi.
TRUMP PUTİN'İ KARŞILIYOR
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin uçaklarından indi. Trump Putin'i kırmızı halıda bizzat karşıladı.
RUSYA HEYETİNDE KİMLER VAR?
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'un CNN'e aktardığına göre, üçe üç formattaki görüşmede Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin yardımcısı Yuri Uşakov Rusya'yı temsil edecek.
PUTİN ALASKA'DA
Putin, Trump ile zirve için Alaska'daki ABD üssüne indi.
SALONDA HAZIRLIKLAR
Trump ve Putin'in bir araya geleceği salonda hazırlıklar devam ediyor.
ALASKA'DA ÜÇE ÜÇ
Beyaz Saray, Putin ve Trump'ın görüşmesinin "üçe üç" formatında gerçekleşeceğini, Trump'a Marco Rubio ve Steve Whitkoff'un katılacağını açıkladı.
TRUMP'IN UÇAĞI ALASKA'DA
ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağının Alaska'ya indiği bildirildi.
TARİHİ ZİRVE İŞTE BURADA YAPILACAK
ABD basını Trump-Putin zirvesinin yapılacağı salonun görüntüsünü paylaştı.
YARIM MİLYON KİŞİ YANLIŞ UÇAĞI TAKİP ETTİ
Yaklaşık yarım milyon kişi Putin'in içinde olduğu düşünülen Tupolev Tu-214 uçağını Magadan’dan Elmendorf Hava Kuvvetleri Üssü’ne kadar takip etti. Rus muhabir Zarubin, az önce Anchorage'a inen uçağın Putin'in uçağı olmadığını söyledi. Belirtilene göre yarım milyon kişi çevrimiçi olarak inişini heyecanla izledi.
SAVAŞ JETLERİ HAZIR KITA
Alaska'da Vladimir Putin'i karşılamak için kırmızı halı hazırda bekliyor. Bölgede ayrıca savaş jetleri konuşlandırıldı. Tarihte ilk kez, Vladimir Putin Amerikan topraklarında kırmızı halı ile karşılanıyor.
PUTİN'İN UÇAĞI ALASKA'DA
Rusya Devlet Başkanının uçağının Alaska'ya indiği bildirildi.
ZELENSKİY: YARIN AVRUPA'DAKİ HERKES İÇİN GÜN ERKEN BAŞLAYACAK
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı sona erdirmek için ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak görüşmeye ilişkin, "Alaska ile saat farkımız 11'dir. Bu yüzden yarın Avrupa'daki herkes için gün erken başlayacak." ifadesini kullandı.
Zelenskiy, paylaştığı görüntülü mesajda, Trump ve Putin arasında Alaska'da yapılacak toplantı hakkında değerlendirmelerde bulundu.
ABD'ye güvendiklerini kaydeden Zelenskiy, "Herkesin, savaşın adil bir şekilde sona ermesine ihtiyacı var. Ukrayna, savaşı sona erdirmek için olabildiğince üretken bir şekilde çalışmaya hazır ve Amerika'nın güçlü tutumuna güveniyoruz." dedi.
Zelenskiy, Rusya'nın savaşı sona erdirmesi gerektiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
Alaska ile saat farkımız 11'dir. Bu yüzden yarın Avrupa'daki herkes için gün erken başlayacak. Gereken görüşmelere hazırlanıyoruz. Rusya, kendi başlattığı ve yıllarca süren savaşı sona erdirmeli. Cinayetlerin sona ermesi şart. Liderler toplantısı şart. En azından Ukrayna, Amerika ve Rus tarafı ve etkili çözümlerin mümkün olduğu format budur. Güvenlik garantileri şart.
Zelenskiy ayrıca kalıcı bir barışın sağlanması gerektiğini vurguladı.
PUTİN'İN UÇAĞI ABD HAVA SAHASINDA
Putin'in bulunduğu Tu-214, FlightRadar24 verilerine göre ABD hava sahasına girdi. Uçuşu 70 binden fazla kişi izliyor.
"GÖRÜŞME KISA SÜRECEK"
ABD'li yazar ve siyasal analist Rusya devlet ajansı TASS'a konuştu ve "Putin ve Trump'ın görüşmesi kısa olacak, ateşkes koşulları zaten kararlaştırıldı" dedi.
KREMLİN: GÖRÜŞME 6-7 SAAT SÜRECEK
Kremlin: Peskov, Putin ve Trump zirvesinin toplamda 6-7 saat sürebileceğini düşünüyor.
ALASKA YOLUNDA KONUŞTU
Alaska yolunda konuşan ABD Başkanı Donald Trump, savaş bitmeden Rusya ile ticaret olmayacağını bildirdi. Trump, Rusya ile Ukrayna arasında bir barış sürecinin hayata geçirilebilmesi için Ukrayna'ya bazı güvenlik garantilerinin verilebileceğini belirtti.
ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği zirve için Alaska'ya giderken uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Trump, savaşı durdurma yönünde irade göstermemesi halinde Rusya'ya yaptırım tehdidini yineleyerek, "Evet, (Rusya için) ekonomik olarak çok ağır sonuçları olacak." dedi.
Başkan Trump, ABD olarak Ukrayna'ya güvenlik garantileri verip vermeyecekleri konusunda ise "Evet bu olabilir. Avrupa Birliği ve diğer bazı ülkelerle birlikte verebiliriz. Ancak bu tabi ki NATO formatında olmaz." değerlendirmesini yaptı.
Trump, Alaska'daki görüşmede Rusya ile Ukrayna arasında "toprak değişimi" konusunun da masada olacağını ancak bu konudaki kararı Ukraynalıların vermesi gerektiğini söyledi.
Toprak değişimi konusunda, "Bu kararı Ukrayna'nın vermesi gerekiyor, bence doğru kararı vereceklerdir. Ben Ukrayna adına müzakere etmek için burada değilim. Onları masaya oturtmak için buradayım." ifadelerini kullanan Trump, iki tarafın bu konuda görüşmeler yapacağını belirtti.
Rusya'nın dün Ukrayna'ya yönelik düzenlediği belirtilen dron saldırılarına ilişkin yorumu da sorulan Trump, "Ruslar bu şekilde pazarlık yapmaya çalışıyor. O (Putin) bir zemin hazırlamaya çalışıyor. Bunun, daha iyi bir anlaşma yapmasına yardımcı olacağını düşünüyor ama aslında bu ona zarar veriyor." değerlendirmesinde bulundu.
TRUMP ALASKA'YA HAREKET ETTİ
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme için Alaska’ya hareket etti.
"UKRAYNA'DA BARIŞA YÖNELİK İLK ADIM OLABİLİR"
İngiltere Savunma Bakanı John Healey, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'da yapacağı görüşmenin Ukrayna'da barışa yönelik "ilk adım" olabileceğini söyledi.
Bakan Healey, Sky News kanalında yaptığı açıklamada, Trump ve Putin arasında bugün yapılacak görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Healey, savaşların nihayetinde ancak diplomasi yoluyla sona erebileceğine işaret ederek, Trump-Putin görüşmesinden umutlu olduğunu dile getirdi.
İngiliz Bakan Healey, ayrıca bugünkü görüşmenin, muhtemel bir dizi görüşmeden sadece biri olacağına da işaret etti.
"ÖNEMLİ OLAN, BUNUN HERHANGİ BİR MÜZAKEREDE ATILAN İLK ADIM OLMASI”
Bakan Healey, "Zirveden umutlu olduğunuzu söylüyorsunuz fakat beklentileriniz neler? Bugün barış yolunda gerçek ilerleme kaydedilebileceğini düşünüyor musunuz?" sorusuna da şu yanıtı verdi:
"Görüşmelerin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz, ancak önemli olan, bunun herhangi bir müzakerede atılan ilk adım olmasıdır. Ukrayna'yla ilgili kararlar Ukrayna ile birlikte alınmalı. Ukrayna olmadan bu kararlar alınamaz ve müzakerelerin gerçekten gerçekleşmesi için önemli koşullardan biri, diplomasiye alan açan tam ateşkesin sağlanmasıdır. Bu, müzakerelere alan açar. Herkese çatışmanın sona ermesi ve ardından uzun vadeli güvenli barış için daha iyi bir şans verir."
TRUMP VE PUTİN ASKERİ ÜSTE GÖRÜŞECEK
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün Alaska’da gerçekleştireceği zirve için hazırlıklar sürüyor. Beyaz Saray ve Kremlin, uzun süren görüşmelerin ardından Alaska’da buluşma kararı aldı. Zirvenin yeri, yüksek güvenlik önlemleri alınmasının gerekliliği nedeniyle krize davetiye çıkarttı.
PUTİN ASKERİ ÜSTE AĞIRLANACAK
Tarihi toplantının güvenlik gereklilikleri nedeniyle şehrin kuzeyindeki Joint Base Elmendorf-Richardson askeri üssünde olacağı belirtildi. Askeri üs Alaska'nın en büyük askeri üssü olup, Soğuk Savaş sırasında Sovyetler Birliği'nden gelen tehditlere karşı kritik bir hava savunma üssü ve merkezi komuta noktasıydı.
ALMANYA: PUTİN TRUMP'IN TEKLİFİNİ CİDDİYE ALMALI
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak görüşmede Rusya'nın, Ukrayna'daki düşmanlıkları sona erdirme fırsatına sahip olduğunu belirtti.
"TRUMP'I CİDDİYE ALMALI"
Merz, Trump ile Putin'in bugün ABD'nin Alaska eyaletinde yapacağı görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Rusya'nın ateşkesi kabul etme ve düşmanlıkları sona erdirme fırsatına sahip olduğunu ifade eden Merz, "Putin'den, Trump'ın diyalog teklifini ciddiye almasını ve Alaska'daki toplantının ardından koşulsuz olarak Ukrayna ile müzakerelere başlamasını bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Merz, Almanya'nın, müttefiklerinin yanında durarak Avrupa ve Ukrayna'nın temel güvenlik çıkarlarını koruyacak bir barış yolu ortaya koyduğunu vurguladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin katılacağı bir zirve yapılması gerektiğine işaret eden Merz, burada ateşkes üzerinde anlaşmaya varılması gerektiğinin altını çizdi.
Merz, Ukrayna'nın güvenlik garantisine ihtiyacı olduğunu belirterek, topraklarla ilgili meselenin ancak Ukrayna'nın rızasıyla karara bağlanabileceğini kaydetti. Ukrayna'ya destek vermeyi sürdüreceklerini aktaran Merz, "Başkan Trump, şimdi barışa doğru önemli bir adım atabilir." ifadesini kullandı.
LAVROV ALANA "SSCB" KAZAĞIYLA GELDİ
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Alaska'da ABD ile olan görüşmelere üzerinde "SSCB" yazısı olan bir sweatshirt ile geldi. lavrov görüşme öncesinde değerlendirmelerde bulundu.
Lavrov, “Biz hiçbir zaman önceden bir şey tahmin etmiyoruz. Biz, argümanlarımızın olduğunu, net ve açık bir duruşumuzun olduğunu biliyoruz. Biz bunu açıklamaya devam edeceğiz. Bu konuda, Steve Witkoff’un ziyaretleri sırasında çok şey yapıldı. Başkan bunu söyledi. Witkoff, Trump adına konuştu. Umarım bugün de bu çok faydalı sohbeti sürdürürüz” dedi.
RUS HEYETİ ALASKA'DA
Rus heyeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın bir araya geleceği Alaska’ya ulaştı.
Rus basınında yer alan haberlere göre, Putin ile Trump görüşmesine katılacak Rus heyeti, ABD’nin Alaska eyaletindeki Anchorage kentine vardı.
Heyette Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev yer alıyor.
Heyetle yaklaşık 50 Rus gazetecinin de görüşme yerine ulaştığı ve Alaska Airlines Center arenasına yerleştirildiği belirtildi.
PUTİN, TRUMP İLE GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ MAGADAN'DA
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, Alaska yolculuğu sırasında Rusya'nın kuzeydoğusunda bulunan Magadan kentine uğradı.
Putin, Magadan Bölge Valisi Sergey Nosov ile bir araya gelecek, fabrika ile spor ve kültür merkezlerini ziyaret edecek.
Putin-Trump görüşmesinin yerel saatle 11.00 (Moskova saatiyle 22.00) civarında başlaması bekleniyor.
Görüşmede başta Ukrayna krizinin çözümü olmak üzere ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınması planlanıyor.
İki liderin, görüşmenin ardından ortak basın düzenlemesi de programda yer alıyor.
"PUTİN'İN ANLAŞMA YAPACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
ABD Başkanı Donald Trump, Putin ile yarın gerçekleştireceği zirve öncesi hemen bir ateşkes anlaşmasına ulaşıp ulaşmayacaklarını bilmediğini ifaderek, "Putin'in anlaşma yapacağını düşünüyorum. Görüşmeyi isteme kararında muhtemelen yaptırım tehdidi rol aldı" ifadelerini kullandı.
RUSYA İLE UKRAYNA ARASINDA ESİR TAKASI
Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takası kapsamında 84 Rus ve 84 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığı bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ara buluculuğuyla Ukrayna ile esir takası gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Müzakere süreci sonucunda Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 84 Rus askeri alındı. Bunun karşılığında 84 Ukrayna askeri verildi." ifadeleri kullanıldı.
Serbest bırakılan Rus askerlerinin Belarus'ta bulunduğu ve askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik destek sağlandığı aktarılan açıklamada, bunların bakanlığa ait sağlık merkezlerinde tedavi görmeleri için Rusya'ya ulaştırılacağı kaydedildi.
84 UKRAYNALI GERİ GETİRİLDİ
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya ile yaptıkları esir takası sonucu 84 Ukraynalının ülkeye geri getirildiğini belirtti.
Takas edilenler arasında asker ve sivillerin yer aldığını kaydeden Zelenskiy, "Neredeyse hepsinin tıbbi bakıma ve önemli rehabilitasyona ihtiyacı var." ifadesini kullandı.
Zelenskiy, BAE'ye esir takası sürecine verdiği desteğinden dolayı teşekkür etti.
BEYAZ SARAY: TRUMP PUTİN'İN GÖZLERİNE BAKMAK İSTİYOR
Beyaz Saray, ABD Başkanı'nın Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulamak istemediğini, önceliğinin diplomasi olduğunu açıkladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Başkan Trump, Rusya Devlet Başkanı ile masaya oturup gözlerinin içine bakmak istiyor. Bu acımasız savaşı bitirmek için ne gibi ilerleme kaydedilebileceğini görmek istiyor." ifadelerine yer verildi.
PUTİN'DEN ANLAŞMA AÇIKLAMASI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki çatışma çözümüne ilişkin müzakerelerin ardından stratejik saldırı silahlarının kontrolü konusunda anlaşmalara varılabileceğini söyledi.
Putin, Ukrayna konusunda varılacak anlaşmaların iki ülke arasında ve Avrupa'da uzun vadeli barış koşullarını oluşturması gerektiğini söyledi ve "Dünya genelinde, [müzakerelerin] bir sonraki aşamalarında stratejik saldırı silahlarının kontrolü alanında anlaşmalara varırsak" dedi.
WITKOFF İLE ANLAŞTILAR
Taraflar, ABD başkanlık elçisi Steve Witkoff'un 6 Ağustos'ta Moskova'ya yaptığı ziyaretin ardından liderler arasında bir görüşme düzenlenmesi konusunda anlaştılar. Witkoff, Rusya Devlet Başkanı tarafından kabul edildi.
Ukrayna barış anlaşması için belirlediği son tarih olan 8 Ağustos'ta Trump, Putin ile bir hafta içinde Alaska'da görüşmeyi umduğunu söylemişti. Tarih ve mekan daha sonra Rusya başkanlık danışmanı Yuri Uşakov tarafından doğrulanmıştı.
Uşakov, Rus ve ABD başkanlarının Ukrayna krizine kalıcı bir çözüm bulmak için seçenekleri görüşmeye odaklanacaklarını söyledi. Kremlin, iki liderin Alaska'daki görüşmelerinin ardından Rusya topraklarında bir araya gelmesini bekliyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 11 Ağustos'ta Washington'ın Trump'ın gelecekte Rusya'ya olası bir ziyaretini dışlamadığını doğruladı.
2021'DEN BU YANA İLK YÜZ YÜZE GÖRÜŞME
Bu, Putin'in ABD Başkanı Joe Biden ile Cenevre'de Haziran 2021'de görüşmesinden bu yana iki ülke liderleri arasında gerçekleşecek ilk yüz yüze görüşme olacak.
ALASKA'YI ZİYARET EDEN İLK RUS LİDER
Putin, 1867 yılında 7,2 milyon dolara ABD'ye satılan Alaska'yı ziyaret eden ilk Rus lider olacak.
İKİNCİ DÖNEM İLK BULUŞMA
Bu zirve aynı zamanda Trump'ın Ocak 2025'te Beyaz Saray'a dönmesinin ardından Putin ile yapacağı ilk görüşme olacak. Trump'ın ilk başkanlık döneminde altı kez yüz yüze görüştüler; sonuncusu 28 Haziran 2019'da Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 zirvesi sırasında gerçekleşti. Putin'in ABD'ye son ziyareti ise 2015 yılında New York'ta BM etkinliklerine katılmak üzere gerçekleşmişti.
ALASKA'DA UKRAYNA ZİRVESİ
ABD medyasına göre zirve, Alaska, Anchorage'da bulunan ABD Hava Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri'nin ortak üssü olan Joint Base Elmendorf-Richardson'da gerçekleştirilecek. Tarafların, Ukrayna krizine kalıcı bir çözüm bulma seçeneklerinin yanı sıra ikili ilişkiler konularını da görüşmeleri bekleniyor.
KREMLİN SAATİ DUYURDU
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Putin ve Trump'ın görüşmesinin, tercümanların huzurunda bire bir sohbetle saat 22:30'da Moskova saatiyle başlayacağını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Devlet Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos'ta Alaska'nın Anchorage kentinde bir araya gelecek.