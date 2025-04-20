İmamoğlu'nun bir foyası daha çıktı! "Ver Büyükçekmece'den tapu al Beylikdüzü'nden ruhsat" pazarlığı: 3 milyon dolarlık rüşvet villası

Yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasası Ali Nuhoğlu'na verdiği ihalelerle Sarıyer'de elde ettiği 3 villa gündemdeki yerini korurken ikinci bir skandal Büyükçekmece'de patlak verdi.
İMAMOĞLU'NUN RÜŞVET ÇARKI DEŞİFRE OLDU: VER VİLLAYI AL RUHSATI
"Şüpheli" sıfatıyla savcılığa ifade veren Kameroğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Adem Kameroğlu, 2016'da Beylikdüzü'deki Metro Home konut projesinin inşaat ruhsatı karşılığında dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden Büyükçekmece'deki Ihlamur Evleri projesinden lüks bir villa aldığını söyledi.
Tuncay Yılmaz paradan kule skandalında da başroldeydi (Takvim.com.tr)
YİNE TUNCAY YILMAZ...
Kameroğlu ifadesinde, İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın ismini verdi.
Kameroğlu, "Metro Home'un ruhsatı için Beylikdüzü Belediyesi'ne başvurdum. Ancak uzun bir süre geçmesine rağmen ruhsatım verilmedi. Tuncay Yılmaz'ı (İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü) muhatap gösterdiler. Tuncay Yılmaz'la bir araya geldik. İnşaat ruhsatına karşılık Ihlamur Evleri'nde 1 adet villa seçeceklerini ve bunun karşılığında ruhsatın verileceğini söyledi. Kabul etmek zorunda kaldım" dedi.
Adem Kameroğlu - Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)
İşte Kameroğlu'nun ifadesi:
2016 yılında Beylikdüzü Derviş Eroğlu Caddesi'nde bulunan ve halihazırda üzerinde Metro Home isimli sitenin bulunduğu arsalarıma imar almak için Beylikdüzü Belediyesi'ne başvurdum. Projemi çizmiş, harçlarımı yatırmıştım. Ancak uzun bir süre geçmesine rağmen inşaat ruhsatı verilmedi. O sırada 2013 yılında başlayan Büyükçekmece sınırlarında bulunan Pelican Hill Ihlamur Evleri isimli projem devam ediyordu.