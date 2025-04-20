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İmamoğlu'nun bir foyası daha çıktı! "Ver Büyükçekmece'den tapu al Beylikdüzü'nden ruhsat" pazarlığı: 3 milyon dolarlık rüşvet villası

Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'de çöktüğü 3 villadan sonra Büyükçekmece'de de 1 villayı rüşvetle elde ettiği ortaya çıktı. Kameroğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Adem Kameroğlu 2016'da Beylikdüzü'deki Metro Home konut projesinin inşaat ruhsatı karşılığında dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Büyükçekmece'deki Ihlamur Evleri projesinden değeri 3 milyon dolarlık lüks villa verdiği söyledi. Al ver sürecini İmamoğlu adına Tuncay Yılmaz'ın yürüttüğü öğrenildi. İmamoğlu çiftinin rüşvet villasının eşyalarını da rüşvet parasıyla aldırdığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi :20 Nisan 2025 , 08:38 Güncelleme Tarihi :20 Nisan 2025 , 08:48
İmamoğlu’nun bir foyası daha çıktı! Ver Büyükçekmece’den tapu al Beylikdüzü’nden ruhsat pazarlığı: 3 milyon dolarlık rüşvet villası

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Yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasası Ali Nuhoğlu'na verdiği ihalelerle Sarıyer'de elde ettiği 3 villa gündemdeki yerini korurken ikinci bir skandal Büyükçekmece'de patlak verdi.

İMAMOĞLU'NUN RÜŞVET ÇARKI DEŞİFRE OLDU: VER VİLLAYI AL RUHSATI

"Şüpheli" sıfatıyla savcılığa ifade veren Kameroğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Adem Kameroğlu, 2016'da Beylikdüzü'deki Metro Home konut projesinin inşaat ruhsatı karşılığında dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden Büyükçekmece'deki Ihlamur Evleri projesinden lüks bir villa aldığını söyledi.

Tuncay Yılmaz paradan kule skandalında da başroldeydi (Takvim.com.tr)Tuncay Yılmaz paradan kule skandalında da başroldeydi (Takvim.com.tr)



YİNE TUNCAY YILMAZ...

Kameroğlu ifadesinde, İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın ismini verdi.

Kameroğlu, "Metro Home'un ruhsatı için Beylikdüzü Belediyesi'ne başvurdum. Ancak uzun bir süre geçmesine rağmen ruhsatım verilmedi. Tuncay Yılmaz'ı (İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü) muhatap gösterdiler. Tuncay Yılmaz'la bir araya geldik. İnşaat ruhsatına karşılık Ihlamur Evleri'nde 1 adet villa seçeceklerini ve bunun karşılığında ruhsatın verileceğini söyledi. Kabul etmek zorunda kaldım" dedi.

Adem Kameroğlu - Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)Adem Kameroğlu - Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)


İşte Kameroğlu'nun ifadesi:


2016 yılında Beylikdüzü Derviş Eroğlu Caddesi'nde bulunan ve halihazırda üzerinde Metro Home isimli sitenin bulunduğu arsalarıma imar almak için Beylikdüzü Belediyesi'ne başvurdum. Projemi çizmiş, harçlarımı yatırmıştım. Ancak uzun bir süre geçmesine rağmen inşaat ruhsatı verilmedi. O sırada 2013 yılında başlayan Büyükçekmece sınırlarında bulunan Pelican Hill Ihlamur Evleri isimli projem devam ediyordu.

İmamoğlu'nun rüşvet yoluyla çöktüğü Ihlamur Evleri'ndeki villa (Takvim.com.tr)İmamoğlu'nun rüşvet yoluyla çöktüğü Ihlamur Evleri'ndeki villa (Takvim.com.tr)



RUHSATA KARŞILIK VİLLA İSTEDİLER

Belediyeye yapmış olduğum müracaatlar sırasında belediye görevlileri bu konuda Tuncay Yılmaz (İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü) isimli kişiyle görüşmem gerektiğini söylediler. Ben o sırada kendisini tanımıyordum. Tuncay Yılmaz, belediyeye yapmış olduğum inşaat ruhsatı müracaatına karşılık Ihlamur Evleri'nde 1 adet villa seçeceklerini bunun karşılığında ruhsatımın verileceğini söyledi. Yasal haklarımı alamayacağımdan ve belediyenin bana zorluk çıkaracağından korktuğum için kabul ettim.

İmamoğlu'nun rüşvet yoluyla çöktüğü Ihlamur Evleri'ndeki villa (Takvim.com.tr)İmamoğlu'nun rüşvet yoluyla çöktüğü Ihlamur Evleri'ndeki villa (Takvim.com.tr)

İMAMOĞLU RÜŞVET VİLLASININ EŞYALARINI BİLE RÜŞVETLE ALDIRDI

Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu Ihlamur Evleri inşaat sürecindeyken villayı kontrol etmek için geldi.

Projede olmayan ekstralar ve lüks taleplerde bulunuldu. Villanın beyaz eşyaları, mobilyaları, havuz ve peyzajı dahil olmak üzere istenilenler mimarları tarafından en lüks markalar seçilerek aldırıldı.

İmamoğlu'nun rüşvet yoluyla çöktüğü Ihlamur Evleri'ndeki villa (Takvim.com.tr)İmamoğlu'nun rüşvet yoluyla çöktüğü Ihlamur Evleri'ndeki villa (Takvim.com.tr)

Tüm istenilenleri yerine getirdim. Sadece bu masraflar o dönemin parasıyla 600 bin lira tuttu.

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