İmamoğlu'nun bir foyası daha çıktı! "Ver Büyükçekmece'den tapu al Beylikdüzü'nden ruhsat" pazarlığı: 3 milyon dolarlık rüşvet villası

İmamoğlu'nun rüşvet yoluyla çöktüğü Ihlamur Evleri'ndeki villa (Takvim.com.tr)







RUHSATA KARŞILIK VİLLA İSTEDİLER



Belediyeye yapmış olduğum müracaatlar sırasında belediye görevlileri bu konuda Tuncay Yılmaz (İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü) isimli kişiyle görüşmem gerektiğini söylediler. Ben o sırada kendisini tanımıyordum. Tuncay Yılmaz, belediyeye yapmış olduğum inşaat ruhsatı müracaatına karşılık Ihlamur Evleri'nde 1 adet villa seçeceklerini bunun karşılığında ruhsatımın verileceğini söyledi. Yasal haklarımı alamayacağımdan ve belediyenin bana zorluk çıkaracağından korktuğum için kabul ettim.



İmamoğlu'nun rüşvet yoluyla çöktüğü Ihlamur Evleri'ndeki villa (Takvim.com.tr)



İMAMOĞLU RÜŞVET VİLLASININ EŞYALARINI BİLE RÜŞVETLE ALDIRDI



Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu Ihlamur Evleri inşaat sürecindeyken villayı kontrol etmek için geldi.



Projede olmayan ekstralar ve lüks taleplerde bulunuldu. Villanın beyaz eşyaları, mobilyaları, havuz ve peyzajı dahil olmak üzere istenilenler mimarları tarafından en lüks markalar seçilerek aldırıldı.



İmamoğlu'nun rüşvet yoluyla çöktüğü Ihlamur Evleri'ndeki villa (Takvim.com.tr)



Tüm istenilenleri yerine getirdim. Sadece bu masraflar o dönemin parasıyla 600 bin lira tuttu.



