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2025 MSÜ tercihleri başladı mı? MSÜ tercihleri nereden ve nasıl yapılacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına giren adaylar, 23 Şubat’ta gerçekleştirilen sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecine odaklandı. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarında eğitim alarak geleceğin subay ve astsubayları olmak isteyen binlerce genç, tercih işlemlerinin başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki MSÜ tercih süreci başladı mı? 2025 MSÜ tercihleri ne zaman ve hangi platform üzerinden yapılacak? İşte adayların bilmesi gereken önemli detaylar…

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Giriş Tarihi :21 Mart 2025 , 14:11 Güncelleme Tarihi :21 Mart 2025 , 14:11
2025 MSÜ tercihleri başladı mı? MSÜ tercihleri nereden ve nasıl yapılacak?

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Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren adaylar, 23 Şubat'ta gerçekleştirilen sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecine odaklandı. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarında eğitim alarak geleceğin subay ve astsubayları olmak isteyen binlerce genç, tercih işlemlerinin başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki MSÜ tercih süreci başladı mı? 2025 MSÜ tercihleri ne zaman ve hangi platform üzerinden yapılacak? İşte adayların bilmesi gerekenler.

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MSÜ 2025 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi tercih takvimi henüz resmi kurumlar tarafından duyurulmadı. Ancak Nisan ayının ilk haftası itibarıyla tercih ekranının erişime açılması öngörülüyor. Sınav sonuçları 18 Mart Salı günü sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açılmıştı. Adaylar sınavdan aldıkları puanları T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntüleyebilirler. MSÜ tercih tarihi ve işlemleri ile ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylara haberimizde yer vereceğiz.

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2025 MSÜ TERCİHLERİ NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercihleri ile ilgili olarak ÖSYM başvuru kılavuzunda şu ifadelere yer verildi;

ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2025-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar ise 2'nci seçim aşamalarına katılım sağlamayacak.

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