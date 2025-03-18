MSÜ için AYT’ye girmek zorunlu mu? AYT puanı olmadan MSÜ geçersiz mi sayılıyor?

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Harp Okulları Başvurusunda YKS AYT ve TYT Şartı



2025 MSÜ başvuru kılavuzunda, Harp Okulları'na başvuru yapacak adayların Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumlarına katılmaları gerektiği belirtildi. Harp Okulları için adayların, YKS 1. Oturumu olan TYT'ye girmeleri zorunludur. Bunun yanı sıra, YKS 2. Oturumu olan AYT'ye de katılmaları beklenmektedir. Bu iki oturumdan elde edilen puanlar adayların Harp Okulları'na yerleşebilmesi için gereklidir.