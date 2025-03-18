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MSÜ için AYT'ye girmek zorunlu mu? AYT puanı olmadan MSÜ geçersiz mi sayılıyor?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 başvuruları için sonuçlar adaylar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) sonuçları açıklandıktan sonra tercih süreci başlayacak. Bu süreçte adaylar MSÜ başvuruları için AYT ve TYT sınavlarının zorunlu olup olmadığını merak etmeye başladı.

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Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 09:39 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 09:39
MSÜ için AYT’ye girmek zorunlu mu? AYT puanı olmadan MSÜ geçersiz mi sayılıyor?

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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri için önemli detaylar bulunuyor. Peki, MSÜ'de AYT ve TYT puanı zorunlu mu? İşte MSÜ'ye başvuran adayların bilmesi gerekenler.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Harp Okulları Başvurusunda YKS AYT ve TYT Şartı

2025 MSÜ başvuru kılavuzunda, Harp Okulları'na başvuru yapacak adayların Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumlarına katılmaları gerektiği belirtildi. Harp Okulları için adayların, YKS 1. Oturumu olan TYT'ye girmeleri zorunludur. Bunun yanı sıra, YKS 2. Oturumu olan AYT'ye de katılmaları beklenmektedir. Bu iki oturumdan elde edilen puanlar adayların Harp Okulları'na yerleşebilmesi için gereklidir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Harp Okulları başvurusu için TYT ve AYT sonuçları bir arada değerlendirilecektir. Yani, TYT'ye girip AYT'ye katılmayan adaylar, başvuru yapamayacak veya yerleştirme işlemlerinde geçersiz sayılacaktır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Astsubay Meslek Yüksekokulları İçin TYT Yeterli

Astsubay Meslek Yüksekokulları'na başvuru yapmak isteyen adayların ise yalnızca YKS 1. Oturumu olan TYT'ye girmeleri yeterlidir. Adayların TYT sınavından alacakları puan, Astsubay Meslek Yüksekokulları'na yerleşebilmek için belirleyici olacaktır. AYT sınavına katılmalarına gerek yoktur.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Astsubay Meslek Yüksekokulları için AYT'ye katılmayan adaylar, bu okula yerleştirilemeyecektir.

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