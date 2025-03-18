MSÜ için AYT’ye girmek zorunlu mu? AYT puanı olmadan MSÜ geçersiz mi sayılıyor?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri için önemli detaylar bulunuyor. Peki, MSÜ'de AYT ve TYT puanı zorunlu mu? İşte MSÜ'ye başvuran adayların bilmesi gerekenler.
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri için önemli detaylar bulunuyor. Peki, MSÜ'de AYT ve TYT puanı zorunlu mu? İşte MSÜ'ye başvuran adayların bilmesi gerekenler.
Harp Okulları Başvurusunda YKS AYT ve TYT Şartı
2025 MSÜ başvuru kılavuzunda, Harp Okulları'na başvuru yapacak adayların Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumlarına katılmaları gerektiği belirtildi. Harp Okulları için adayların, YKS 1. Oturumu olan TYT'ye girmeleri zorunludur. Bunun yanı sıra, YKS 2. Oturumu olan AYT'ye de katılmaları beklenmektedir. Bu iki oturumdan elde edilen puanlar adayların Harp Okulları'na yerleşebilmesi için gereklidir.
Harp Okulları başvurusu için TYT ve AYT sonuçları bir arada değerlendirilecektir. Yani, TYT'ye girip AYT'ye katılmayan adaylar, başvuru yapamayacak veya yerleştirme işlemlerinde geçersiz sayılacaktır.
Astsubay Meslek Yüksekokulları İçin TYT Yeterli
Astsubay Meslek Yüksekokulları'na başvuru yapmak isteyen adayların ise yalnızca YKS 1. Oturumu olan TYT'ye girmeleri yeterlidir. Adayların TYT sınavından alacakları puan, Astsubay Meslek Yüksekokulları'na yerleşebilmek için belirleyici olacaktır. AYT sınavına katılmalarına gerek yoktur.
Astsubay Meslek Yüksekokulları için AYT'ye katılmayan adaylar, bu okula yerleştirilemeyecektir.