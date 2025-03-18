MSÜ kaç kişi girdi, bu yıl kaç kişi alınacak? 2025 MSÜ sınavına kaç kişi başvurdu?
2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı. MSÜ sınavına katılan aday sayısı, askeri okul hayali kuran gençlerin dikkatini çekiyor. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları'na yerleşmek isteyen adaylar, başvuru sayısına ilişkin detayları araştırıyor. Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları'na başvurmayı planlayanlar, '2025 MSÜ sınavına kaç kişi katıldı?' sorusunun cevabını arıyor. Peki 2025 MSÜ sınavına kaç kişi katıldı? İşte sınavdaki katılımcı sayısı!
2025 yılı itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde eğitim almayı hedefleyen adaylar, MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sınava kaç kişinin katıldığını merak etmeye başladı. Peki Milli Savunma Üniversitesi bu yıl kaç kişi alacak? İşte merak edilenler…
BU YIL MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ KATILDI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvuru sayılarını açıkladı.
Açıklamaya göre, Türkiye genelindeki 81 ilde düzenlenecek olan sınav için toplam 670 bin 718 aday başvuru yaptı. Ayrıca sınav, bin 658 farklı bina ve 30 bin 489 salonda yapıldı.
2025 MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025-MSÜ sınavının gerçekleştirileceği sınav merkezlerinin sayısının önceki yıla göre arttığını belirtti. 2024-MSÜ sınavı 108 merkezde yapılırken, 2025-MSÜ sınavı için bu sayı 133'e çıkarıldı. Ersoy ayrıca, 2025-MSÜ sınavına başvuran 670 bin 718 adaydan 357 bin 359'unun kadın, 313 bin 359'unun ise erkek adaylardan oluştuğunu açıkladı. İstanbul, 103 bin 234 adayla en fazla başvuru yapılan il olarak kayda geçti.