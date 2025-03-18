Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 11:35

Açıklamaya göre, Türkiye genelindeki 81 ilde düzenlenecek olan sınav için toplam 670 bin 718 aday başvuru yaptı. Ayrıca sınav, bin 658 farklı bina ve 30 bin 489 salonda yapıldı.

(Kaynak: AA)

2025 MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025-MSÜ sınavının gerçekleştirileceği sınav merkezlerinin sayısının önceki yıla göre arttığını belirtti. 2024-MSÜ sınavı 108 merkezde yapılırken, 2025-MSÜ sınavı için bu sayı 133'e çıkarıldı. Ersoy ayrıca, 2025-MSÜ sınavına başvuran 670 bin 718 adaydan 357 bin 359'unun kadın, 313 bin 359'unun ise erkek adaylardan oluştuğunu açıkladı. İstanbul, 103 bin 234 adayla en fazla başvuru yapılan il olarak kayda geçti.