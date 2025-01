Türkiye, Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de gece saat 03.00 sıralarında yangınla sarsıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı son bilgiye göre yangında 10 kişi hayatını kaybederken 32 kişi de yaralandı. Otelin en üst katındaki restoran bölümünden yükselen alevlerin kısa sürede tüm binayı sarmasıyla 140 odanın bulunduğu ve 237 kişinin konakladığı otelde yangın söndürme ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. Uzmanlar ilk belirlemelerinde yangının çıkışına yönelik iki ana sebep olabileceğine dikkat çekti.

237 kişinin konakladığı otelde yangın söndürme ve kurtarma çalışmaları başlatıldı, DHA

KONTROL ALTINA ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİLİYOR

A Haber yayınına katılan İş Güvenliği ve Sağlığı Uzmanı Nuri Bingöl, yangının arkasındaki iki ana sebebi açıkladı. Binanın oldukça eski olduğunu ve yangın söndürme sistemlerinin eksik olduğunu belirten Nuri Bingöl, şu ifadeleri kullandı:

Müdahale alanları kısıtlı olduğu için itfaiyenin yanaşacağı diğer alan kapalı olduğu için tek cephede müdahale edilebildi. Dolayısıyla bu da yangının kontrol altına alınmasını güçleştirdi. Şu an itibarıyla bina boşaltılmış durumda ve itfaiye gereken müdahaleyi yapıyor. Kontrollü yanma alevler sönene kadar devam edecek. Alt katlara da yangın sıçramadı. Birkaç saat içinde alevler sönecektir.

"YANICI MADDE NE KADAR ÇOKSA YANGIN O KADAR SÜRECEK"

Bingöl, "İtfaiye olay yerine ulaştığında ilk olarak alevlere su sıkarak göreve başlamaz. Su buharı da zarar verme riski taşır. Bu nedenle ilk olarak arama-tarama ve kurtarma işi yaparlar. Şu anda tahliyeler bitti ancak ekipler tarama işine devam etti. İçeride yanıcı madde ne kadar çoksa alevlerde o kadar sürecektir. Yani sadece ahşap malzeme olarak düşünmeyelim bunu yanabilecek her malzeme her kimyasal alevleri yükseltir. Şu anda tahliyeler bitti ancak ekipler tarama işine devam etti. İçeride yanıcı madde ne kadar çoksa alevlerde o kadar sürecektir. Yani sadece ahşap malzeme olarak düşünmeyelim bunu yanabilecek her malzeme her kimyasal alevleri yükseltir." diye konuştu.

Yangın, vatandaşlarda korku dolu anlara neden oldu, DHA

Yangın güvenliği açısından eksik kısımlar olduğuna dikkat çeken Bingöl, " Otomatik yangın söndürme sistemi, restorandaki söndürme sistemi, davlumbaz söndürme sistemleri olarak geçer. Restoranlarda yağ yangınları meşhurdur. Yangınların çıkabileceği 2 ana neden var; 1 tanesi elektriksel nedenler diğeri de mutfakta çıkan yangınlardır. Burada gereken önlem alınırsa yangını büyük ölçüde önlemiş olursunuz." dedi.

Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor, DHA

İLK İNCELEMELER RESTORANI İŞARET EDİYOR

Yangının restoran kaynaklı göründüğünü ve otomatik mutfak davlumbaz söndürme sistemlerinin olmamasından dolayı yangın çıktığını belirten Nuri Bingöl, "Bu sistemler olsaydı yangın çıkmazdı çıksaydı da baskılanırdı. Odalardaki insanları kurtarmak için kurulan sistemlerin çalışması gerekirdi. Şu an kesin bilgiye sahip değiliz ancak yangının bu kadar büyümesinin sebebi bu sistemlerin olmadığını ya da çalışmadığını gösteriyor. Yani içerideki sistemin öncelikle müdahaleyi kendisi gerçekleştirmesi gerekiyor. Burada bir aksaklık var. Otel gibi yerlerde yüksek sayıda kişilere yemekler hazırlanıyor ve çok miktarda yağ kullanılıyor."ifadelerini kullandı.

Büyük bir kısmı ahşap otel için çökme uyarısı yapıldı, DHA

ÇÖKME UYARISI YAPILDI

Bingöl sözlerini şöyle noktaladı

Yağ yangınlarını su ile söndüremezsiniz. Özel sistemler gerekir. Yangına su ile müdahale alevlerin büyümesi anlamına gelir. Bina eski ve eski yönetmeliğe göre yapılmış ve bu yeni sistemlerin eksik olma olasılığı yüksek. Yeni mevzuatta bunlar zorunlu. Öte yandan büyük bir kısmı ahşap otel için çökme uyarısı yapıldı. Bölgedeki ekipler, önlemlerini artırırken vatandaşların otele yaklaşmasına izin verilmiyor.

İçişleri Bakanlığı yangında 10 kişi hayatını kaybettiğini 32 kişi de yaralandığını açıkladı, DHA