SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Bolu'daki yangın faciasının sebebi ne? Uzmanlar açıkladı ihmal ortaya çıktı

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde çıkan yangın Türkiye gündemine oturdu. Kısa sürede büyüyen yangınla ilgili yapılan ilk belirlemelerde 10 kişi hayatını kaybettiği 32 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Yangın sırasında bazı vatandaşların panikle çarşafları birbirine bağlayarak pencerelerden aşağıya inmeleri cep telefonu kameralarına yansıdı. İşte korku dolu anlara neden olan facianın ortaya çıkmasındaki iki ana sebep...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 12:34 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 12:54
Bolu’daki yangın faciasının sebebi ne? Uzmanlar açıkladı ihmal ortaya çıktı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Türkiye, Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de gece saat 03.00 sıralarında yangınla sarsıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı son bilgiye göre yangında 10 kişi hayatını kaybederken 32 kişi de yaralandı. Otelin en üst katındaki restoran bölümünden yükselen alevlerin kısa sürede tüm binayı sarmasıyla 140 odanın bulunduğu ve 237 kişinin konakladığı otelde yangın söndürme ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. Uzmanlar ilk belirlemelerinde yangının çıkışına yönelik iki ana sebep olabileceğine dikkat çekti.

    237 kişinin konakladığı otelde yangın söndürme ve kurtarma çalışmaları başlatıldı, DHA237 kişinin konakladığı otelde yangın söndürme ve kurtarma çalışmaları başlatıldı, DHA

    KONTROL ALTINA ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİLİYOR

    A Haber yayınına katılan İş Güvenliği ve Sağlığı Uzmanı Nuri Bingöl, yangının arkasındaki iki ana sebebi açıkladı. Binanın oldukça eski olduğunu ve yangın söndürme sistemlerinin eksik olduğunu belirten Nuri Bingöl, şu ifadeleri kullandı:

    Müdahale alanları kısıtlı olduğu için itfaiyenin yanaşacağı diğer alan kapalı olduğu için tek cephede müdahale edilebildi. Dolayısıyla bu da yangının kontrol altına alınmasını güçleştirdi. Şu an itibarıyla bina boşaltılmış durumda ve itfaiye gereken müdahaleyi yapıyor. Kontrollü yanma alevler sönene kadar devam edecek. Alt katlara da yangın sıçramadı. Birkaç saat içinde alevler sönecektir.
    CANLI TAKİP | Kartalkaya Kayak Merkezinde otel yangını! Ölü ve yaralılar var! Başkan Erdoğan yakın takipte | Bakanlar bölgedeCANLI TAKİP | Kartalkaya Kayak Merkezinde otel yangını! Ölü ve yaralılar var! Başkan Erdoğan yakın takipte | Bakanlar bölgede

    "YANICI MADDE NE KADAR ÇOKSA YANGIN O KADAR SÜRECEK"

    Bingöl, "İtfaiye olay yerine ulaştığında ilk olarak alevlere su sıkarak göreve başlamaz. Su buharı da zarar verme riski taşır. Bu nedenle ilk olarak arama-tarama ve kurtarma işi yaparlar. Şu anda tahliyeler bitti ancak ekipler tarama işine devam etti. İçeride yanıcı madde ne kadar çoksa alevlerde o kadar sürecektir. Yani sadece ahşap malzeme olarak düşünmeyelim bunu yanabilecek her malzeme her kimyasal alevleri yükseltir. Şu anda tahliyeler bitti ancak ekipler tarama işine devam etti. İçeride yanıcı madde ne kadar çoksa alevlerde o kadar sürecektir. Yani sadece ahşap malzeme olarak düşünmeyelim bunu yanabilecek her malzeme her kimyasal alevleri yükseltir." diye konuştu.

    Yangın, vatandaşlarda korku dolu anlara neden oldu, DHAYangın, vatandaşlarda korku dolu anlara neden oldu, DHA

    Yangın güvenliği açısından eksik kısımlar olduğuna dikkat çeken Bingöl, " Otomatik yangın söndürme sistemi, restorandaki söndürme sistemi, davlumbaz söndürme sistemleri olarak geçer. Restoranlarda yağ yangınları meşhurdur. Yangınların çıkabileceği 2 ana neden var; 1 tanesi elektriksel nedenler diğeri de mutfakta çıkan yangınlardır. Burada gereken önlem alınırsa yangını büyük ölçüde önlemiş olursunuz." dedi.

    Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor, DHA Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor, DHA

    İLK İNCELEMELER RESTORANI İŞARET EDİYOR

    Yangının restoran kaynaklı göründüğünü ve otomatik mutfak davlumbaz söndürme sistemlerinin olmamasından dolayı yangın çıktığını belirten Nuri Bingöl, "Bu sistemler olsaydı yangın çıkmazdı çıksaydı da baskılanırdı. Odalardaki insanları kurtarmak için kurulan sistemlerin çalışması gerekirdi. Şu an kesin bilgiye sahip değiliz ancak yangının bu kadar büyümesinin sebebi bu sistemlerin olmadığını ya da çalışmadığını gösteriyor. Yani içerideki sistemin öncelikle müdahaleyi kendisi gerçekleştirmesi gerekiyor. Burada bir aksaklık var. Otel gibi yerlerde yüksek sayıda kişilere yemekler hazırlanıyor ve çok miktarda yağ kullanılıyor."ifadelerini kullandı.

    Büyük bir kısmı ahşap otel için çökme uyarısı yapıldı, DHA Büyük bir kısmı ahşap otel için çökme uyarısı yapıldı, DHA

    ÇÖKME UYARISI YAPILDI

    Bingöl sözlerini şöyle noktaladı

    Yağ yangınlarını su ile söndüremezsiniz. Özel sistemler gerekir. Yangına su ile müdahale alevlerin büyümesi anlamına gelir. Bina eski ve eski yönetmeliğe göre yapılmış ve bu yeni sistemlerin eksik olma olasılığı yüksek. Yeni mevzuatta bunlar zorunlu. Öte yandan büyük bir kısmı ahşap otel için çökme uyarısı yapıldı. Bölgedeki ekipler, önlemlerini artırırken vatandaşların otele yaklaşmasına izin verilmiyor.

    İçişleri Bakanlığı yangında 10 kişi hayatını kaybettiğini 32 kişi de yaralandığını açıkladı, DHA İçişleri Bakanlığı yangında 10 kişi hayatını kaybettiğini 32 kişi de yaralandığını açıkladı, DHA

    Grand kabus! İşte Boludaki otelin yangın öncesi ve sonrası görüntüleri | 1 gecelik fiyatı ortaya çıktıGrand kabus! İşte Boludaki otelin yangın öncesi ve sonrası görüntüleri | 1 gecelik fiyatı ortaya çıktı
    Grand kabus! İşte Bolu'daki otelin yangın öncesi ve sonrası görüntüleri | 1 gecelik fiyatı ortaya çıktı

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI TAKİP | Kartalkaya Kayak Merkezi’nde otel yangını! Ölü ve yaralılar var! Başkan Erdoğan yakın takipte | Bakanlar bölgede
    CANLI | Beyaz Saray’da ikinci Trump dönemi! Yeminini etti kararnamelere imza attı
    PKK/YPG Suriye’de Kürt suikastlarına başladı! ENKS’li ismi kaçırıp katlettiler
    Grand kabus! İşte Bolu’daki otelin yangın öncesi ve sonrası görüntüleri | 1 gecelik fiyatı ortaya çıktı
    İsrail ordusu tarih verdi: Gazzelilerin Netzarim Koridoru’ndan dönüşü başlıyor
    Fenerbahçe’den rekor transfer! Anlaşma tamam
    Terör üyeliğinden ihale çarkına! CHP/DEM’li Ahmet Özer’in ifadesi ortaya çıktı
    Hem terörist hem sahtekar! YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin’in pasaport oyunu: Trump’ın törenine davet edildik iddiaları fos çıktı
    Okan Buruk’tan orta saha kararı! Dinamo Kiev maçı 11’i belirlendi
    Müge Anlı’da üfürükçü vakası! Ünlü sunucu o sözleri duyunca çileden çıktı
    2.160 gün prim kazanın: EYT’den sonra 5 maddeli erken emeklilik! 1999-2000 öncesi ve sonrası sigortalılar...
    Trump’tan Batı Şeria’da yerleşimcilere destek: Yaptırımları iptal etti
    Grand Kartal Otel’den yardım çığlıkları: Çarşafla kurtulmaya çalıştılar
    GENÇLERE İŞKUR’DAN 24 BİN 314 TL! 9 ay boyunca sürecek!
    Kritik Kabine’nin gündeminde Gazze’deki ateşkes var! Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak